現已開放提名：第一版 Stevie® 卓越技術獎

費爾法克斯，維珍尼亞州, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® 獎是全球頂級商業獎項的組織者，現已開放第九屆國際競賽： Stevie® 卓越技術獎。 此項全新的 Stevie 獎旨在表彰在各行業領域塑造科技未來的個人、團隊和組織，慶祝他們所取得的卓越成就。





全球所有個人和組織——公營和私營、營利和非營利，無論規模大小——均有資格參與其中。該項目將表彰自 2022 年初以來全球範圍內最優秀的科技專業人員、組織、成就、產品和服務。

早鳥報名截止日期為 5 月 2 日，可享報名費減免。報名截止日期為 5 月 30 日，但在 6 月 28 日前可接受逾期報名，並收取逾期附加費。有關報名詳情，請造訪 www.StevieAwards.com/tech 。

Stevie 獎的創始人兼執行主席 Michael Gallagher 對此次 Stevie 獎重要的里程碑表達了熱情的期待：「我們懷着激動的心情宣布 Stevie 獎最新競賽——Stevie 卓越技術獎已開啟。在慶祝自 2002 年第一屆 Stevie 獎競賽開辦以來的 22 年之際，這個項目的推出讓我們期待已久的願景得以實現。此項競賽與我們現有的項目類別不同，為初創企業、小型企業、大型企業和有遠見的個人提供了一個獨特機會，讓他們能夠在享譽盛名的全球舞台上展示他們的技術成就。」

該項目涵蓋了 20 個技術產業組的 250 多個類別 ，其中資訊技術領域的類別更為廣泛。類別組包括：

每年，Stevie 獎的角逐都會收到來自 70 多個國家／地區、各種類型和規模的組織的 12,000 多項提名。過去的 Stevie 獎得主包括：Cisco Systems, Inc.（美國）、DP DHL（德國）、EY Global Services Limited（美國）、HCLTech（全球）、IBM Corporation（全球）、LLYC（西班牙）、Proctor & Gamble（美國）、Samsung（韓國）、Toyota（日本）、Verizon（美國）、Viettel Group（越南）等。

由全球 100 多名高層管理人員組成的評審團將評出 Stevie 金獎、銀獎和銅獎得主。獲獎者名單將於 8 月 7 日公布，並將於 9 月 16 日在與第九屆年度 Stevie® 傑出僱主獎 的聯合頒獎宴會上慶祝，宴會將在紐約市馬奎斯萬豪酒店舉行。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎分為九個項目：亞太地區 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東和北非地區 Stevie 獎、The American Business Awards®（美國商業獎）、The International Business Awards®（國際商業獎）、傑出僱主 Stevie 獎 、商界女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎以及最新設立的 Stevie 獎項目——Stevie 卓越技術獎。每年，Stevie 獎都會收到來自 70 多個國家／地區的 12,000 多個組織的參選報名。Stevies 認可在全球職場中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

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