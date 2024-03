La Société des ponts fédéraux Limitée annonce le début du projet de réfection du second pont Blue Water

POINT EDWARD, Ontario, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) annonce le début du projet de réfection du second pont Blue Water le 29 mai 2024. Dans le cadre de notre investissement continu dans l’intendance du pont, le second pont Blue Water sera fermé à la circulation pour la première fois en 20 ans. Pendant ce temps, le trafic circulera dans les deux sens sur le premier pont Blue Water afin de maintenir les activités pour les véhicules commerciaux et les navetteurs.



Les travaux de réfection, dont une grande partie se déroulera sous le pont, sont essentiels pour maintenir nos normes élevées de sécurité et d’efficacité. Notre objectif est de gérer efficacement le calendrier du projet grâce à une gestion proactive des perturbations, y compris le prolongement des heures de travail la nuit et la fin de semaine.

Notre collaboration avec le Michigan Department of Transportation (MDOT) est primordiale, puisqu’elle nous permet d’effectuer des travaux d’entretien essentiels des deux côtés de la frontière, tout en gérant judicieusement la fluidité de la circulation.

Voici les faits saillants du projet de réfection.

Trafic bidirectionnel — Durant la réfection du second pont Blue Water, la circulation s’effectuera dans les deux sens sur le premier pont Blue Water.

— Durant la réfection du second pont Blue Water, la circulation s’effectuera dans les deux sens sur le premier pont Blue Water. Restrictions pour les véhicules surdimensionnés — Afin d’assurer une circulation sécuritaire dans les zones de travaux, la largeur permise pour les véhicules surdimensionnés se limitera à 3 m (10 pi).

— Afin d’assurer une circulation sécuritaire dans les zones de travaux, la largeur permise pour les véhicules surdimensionnés se limitera à 3 m (10 pi). Perception ininterrompue du péage : La perception du péage se poursuivra sans interruption.

: La perception du péage se poursuivra sans interruption. Communication active — Nous nous engageons à tenir les usagers informés de l’avancée des travaux afin de les aider à mieux planifier leurs déplacements.

C’est l’entreprise Facca Incorporated, qui a réalisé le projet de réfection du premier pont Blue Water l’an dernier, qui réalisera cet important projet. Cette année, l’étendue des travaux comprend la réfection du trottoir en béton, la réfection du tablier en béton de la travée principale, y compris le remplacement de l’enduit imperméabilisant et la réfection du pavage du second pont Blue Water. Ces travaux visent à renforcer la structure et l’intégrité du pont pour l’avenir.

Natalie Kinloch, première dirigeante de La SPFL, a déclaré : « Le lancement du projet de réfection du second pont Blue Water témoigne de nos efforts continus pour préserver et améliorer l’infrastructure essentielle aux déplacements transfrontaliers. La planification et la réalisation stratégiques des travaux soulignent notre engagement à ce que le pont Blue Water demeure un lien essentiel pour le commerce et les déplacements entre le Canada et les États-Unis. »

Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien financier à l’égard de ce projet. La SPFL remercie les usagers du pont et la collectivité pour leur patience et leur compréhension durant ces travaux essentiels. Nous nous engageons à informer tout le monde et à offrir un niveau de service élevé pendant toute la durée du projet.

Restez à l’affût de l’avancée du projet de réfection en vous informant sur X (Twitter), Facebook, et LinkedIn.

Information complémentaire :

Alexandre Gauthier

Spécialiste sénior des communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@federalbridge.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de La SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

La SPFL est présente sur les réseaux sociaux suivants : X (Twitter), Facebook, et LinkedIn.