Hisense participe au Proudly SA Buy Local Summit 2024

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, est fier d'annoncer sa participation à l’édition 2024 du Buy Local Summit organisé par Proudly South African. L'événement, qui s'est tenu au Sandton Convention Centre, a réuni des leaders de l'industrie, des entrepreneurs et des consommateurs pour célébrer et soutenir les entreprises locales.

L'engagement d'Hisense envers l'excellence technologique et le soutien aux entreprises locales constitue la base de sa participation à cet événement. La société a présenté sa collection de réfrigérateurs intelligents et de téléviseurs Hero Mini-LED Pro, qui ont récemment remporté le titre de « Meilleure Marque de Téléviseurs de 2024 » par Mybroadband et ont été classés au deuxième rang mondial pour les livraisons de téléviseurs par Omdia.

Luna Nortje, directrice générale adjointe de Hisense Afrique du Sud, a souligné l'engagement de l'entreprise à soutenir la croissance économique locale, et a déclaré : « Nous encourageons et soutenons activement les entreprises et les entrepreneurs locaux à prendre part à la fabrication locale. En encourageant l'innovation et la collaboration au sein de notre communauté, nous aspirons à bâtir un écosystème durable bénéficiant à la fois à Hisense et à nos partenaires locaux, tout en favorisant un avenir meilleur pour l'Afrique du Sud, ‘un emploi à la fois’. » Hisense, avec son infrastructure en Afrique du Sud, comprenant des entrepôts, une usine et d'autres installations, a joué un rôle clé dans la création de plus de 5000 emplois directs et indirects en Afrique du Sud. Cet engagement à créer des emplois et à promouvoir le développement économique constitue la pierre angulaire des opérations de Hisense.

Chez Hisense, nous croyons que le soutien aux communautés locales va de pair avec notre engagement à fabriquer et à commercialiser localement. Il ne s'agit pas seulement de produire et de vendre des produits ; il s'agit de valoriser les personnes et les lieux qui rendent nos opérations possibles. Nous avons fait don de plus de 100 000 rands à des organisations caritatives sélectionnées liées à l'événement, en nous engageant à offrir 5 Rand pour chaque cycliste franchissant la ligne d'arrivée du Cape Town Cycle Tour. Ayant fait don d'un réfrigérateur multi-portes à la Fountain of Hope Foundation, nous sommes allés jusqu’à inviter leurs enfants à visiter notre usine d’Atlantis. Par cette initiative, nous visons à élargir leurs horizons et à leur ouvrir l'esprit à des possibilités infinies, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour nos communautés. Ces initiatives ne sont que « la pointe de l’iceberg » de nos efforts continus pour créer un impact durable et faire progresser nos communautés.

Le Buy Local Summit 2024 de Proudly South African constitue une plateforme dynamique permettant aux entreprises de se connecter, d'apprendre et de collaborer pour renforcer l'économie locale. La participation de Hisense à cet évènement souligne son engagement à encourager l'innovation, à créer des emplois et à promouvoir la croissance économique en Afrique du Sud.

Contact

Henru van der Merwe - henru.vandermerwe@hisense.com