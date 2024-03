Compagnie du Cambodge : Résultats de l’exercice 2023

COMPAGNIE DU CAMBODGE







Le Conseil de Surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 28 mars 2024, a examiné les comptes de l’exercice 2023 arrêtés par le Directoire.

Le résultat opérationnel affiche une perte de -1,3 million d’euros contre une perte de -1,0 million d’euros en 2022.

Le résultat financier ressort à 43,6 millions d’euros, en hausse de 170 % par rapport à l’exercice 2022. Il est principalement constitué des dividendes reçus et des revenus d’intérêts, qui ont bénéficié de la hausse des taux d’intérêt en 2023.

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s’établit à -0,4 million d’euros, contre -1,2 million d’euros au cours de l’exercice 2022. Cette évolution intègre essentiellement la hausse de la contribution de la Société Industrielle et Financière de l’Artois et la baisse de la contribution du Groupe IER.

Le résultat net du Groupe s’établit à 33,3 millions d’euros contre 11,8 millions d’euros en 2022. Le résultat net part du Groupe ressort à 31,0 millions d’euros contre 11,3 millions d’euros en 2022.

Proposition de dividende : 180 euros par action

Le Directoire proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 180 euros par action représentant un montant de 101 millions d’euros au titre de l’exercice 2023, identique à celui de l’exercice 2022.

Chiffres consolidés de Compagnie du Cambodge





(en millions d'euros) 2023 2022 Chiffre d'affaires 0,2 0,2 Résultat opérationnel (1,3) (1,0) Résultat financier 43,6 16,2 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles (0,4) (1,2) Impôts (8,6) (2,2) Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net 33,3 11,8 Résultat net part du Groupe 31,0 11,3

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2023 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

