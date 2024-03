Société Industrielle et Financière de l'Artois : Résultats de l’exercice 2023

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS











COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Résultats de l’exercice 2023 Le

Le Conseil d’Administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 28 mars 2024, a arrêté les comptes de l’exercice 2023.

Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois en 2023 s’établit à 159 millions d’euros, en hausse de 7 % par rapport à l’exercice 2022. Cette croissance s’explique par le dynamisme de l’activité d’IER grâce notamment à la reprise des investissements dans les aéroports (progression du chiffre d’affaires des bornes et imprimantes de près +110 % en 2023 par rapport à 2022), à la commercialisation de sa nouvelle gamme de produits qui sécurisent et facilitent les flux de passagers dans les aéroports et aux ventes de kiosques postaux multi-services, et au lancement de distributeurs automatiques de tickets pour les opérateurs de transport public.

Le résultat opérationnel s’établit à -7 millions d’euros contre -4 millions d’euros pour l’exercice 2022, en raison principalement de la baisse des performances du Groupe IER dont Automatic Systems, malgré une hausse de l’activité en France et en Amérique du Nord, a été impacté par une attaque informatique en juin 2023, ayant entrainé une interruption de l’activité durant plusieurs semaines.

Le résultat financier s’établit à 40 millions d’euros, en progression de 65 %. L’amélioration est principalement liée à la hausse des taux d’intérêts.

Le résultat net s’établit à 25 millions d’euros contre 19 millions d’euros en 2022 et le résultat net part du Groupe s’établit à 30 millions d’euros contre 21 millions d’euros en 2022.

Proposition de dividende : 68 euros par action

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de verser un dividende de 68 euros par action au titre de l’exercice 2023, soit 18 millions d’euros, stable par rapport à l’exercice 2022.

Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l'Artois





(en millions d'euros) 2023 2022 Chiffre d'affaires 158,7 148,3 Résultat opérationnel (6,8) (3,8) Résultat financier 40,2 24,3 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles - - Impôts (8,0) (1,9) Résultat net 25,5 18,6 Résultat net part du Groupe 30,3 20,9

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2023 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

