Sword Group : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2024

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Sword Group SE se tiendra le 29 avril 2024 à 11 heures.

L’avis de convocation comportant l’ordre du jour a été publié au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au Luxemburger Wort en date du 28 mars 2024.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de participation, de vote par correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le site internet de la Société ici et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s’achevant le lendemain du jour de l’Assemblée Générale.

Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.

Les actionnaires enregistrés, doivent envoyer à la Société le Formulaire Unique dûment complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat d’enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel (à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 24 avril 2024.

Dividende

1,7 € brut par action

Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle du 29 avril

Ex-date : 30 avril 2024 - Paiement : 3 mai 2024

Calendrier

25/04/24 | Publication du Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2024

18/07/24 | Publication du Chiffre d’Affaires du 2ème trimestre 2024

A propos de Sword Group



Sword, c’est plus de 3 000 spécialistes en IT/Digital , actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Contact

Pièce jointe