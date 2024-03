ABO-Group Environment Jaarcijfers 2023

Gent, 28 maart 2024 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten 2023

ABO-GROUP ziet haar omzet groeien met 20% dankzij 5 acquisities en 10% organische groei tot 85,2 euro miljoen

De EBITDA- marge groeit naar 13% op jaarbasis, dankzij vlotte integratie van de overnames

Een solide balans met een schuldratio van 1,5x EBITDA en solvabiliteitsratio van 30%

Vooruitzichten

Versterking van de bestaande expertises, met oog op de groeipolen ecologie, PFAS en de mijnbouwindustrie

Blijvende focus op M&A: Eau & Perspectives, ABO-GROUP’s eerste overname van 2024

Kaap van "100 miljoen euro omzet" binnen handbereik, sneller dan gepland

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “Dit jaar zijn we er met ABO-GROUP in geslaagd de sterkste prestatie van de laatste jaren neer te zetten, waarbij we 20% groeiden. De opgebouwde ervaring voor snelle integratie van verschillende acquisities en de strategische visie met flexibiliteit van onze medewerkers in België, Nederland en Frankrijk droegen hiertoe bij. Na een uitdagend begin van 2023 slaagden wij erin ook de organische groei op te drijven en de operationele marges op te krikken.

Bovendien brachten de overnames van DynaOpt, MEET HET en SWBO specifieke expertises en capaciteiten in de Groep, waarmee we als one-stop-shop onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Daarmee is ook de basis gelegd voor het komende jaar, waarin we verder zullen gaan op het ons gekende pad – sterke interne ontwikkeling en waarde-creatie gecombineerd met specifieke acquisities om onze kennis en expertise verder te versterken. Zo werd er met de overname van Eau & Perspectives begin dit jaar binnen onze milieutak alvast een hydrologische poot toegevoegd, die we ook in de andere landen zullen uitbouwen. Door die interne kruisbestuiving blijven we de Groep verder versterken en bereiden we ons voor op verdere groei.”

in 000€ FY2023 FY2022 % verandering Omzet 83 620 69 868 19,7% Totaal bedrijfsopbrengsten 85 163 70 927 20,1% EBITDA1 11 171 9 880 13,1% Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies -6 482 -6 354 2,0% Operationele winst 4 689 3 526 33,0% Financieel resultaat -1 154 - 721 60,1% Winst voor belastingen 3 534 2 805 26,0% Netto winst 2 548 2 216 15,0% Totaal resultaat 2 526 2 225 13,5% Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,24 0,21 13,5% Netto kasstroom uit operationele activiteiten 7 703 7 062 9,1% in 000€ FY2023 FY2022 % verandering Totaal eigen vermogen 25 831 21 760 18,7% Netto financiële schuld 16 226 10 639 52,5% Balanstotaal 86 288 70 761 21,9%

1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

Hoogtepunten FY2023

Sterke omzettoename van 20%, gelijk verdeeld over organische en externe groei

De 5 overgenomen entiteiten dragen sterk bij aan de omzet van de Groep. DynaOpt (12 maanden), SEGED (10,5 maanden), MEET HET en Rimeco (telkens 6 maanden) en SWBO (3 maanden) zorgen voor 6,8 miljoen euro omzet. Samen met de resterende impact van de overnames van Geo-Supporting en Colsen in 2022, zorgen de acquisities zo voor 10,1% groei ten opzichte van 2022. De bestaande entiteiten van de Groep dienen hier echter niet voor onder te doen – dankzij de toename van 9,6% in hun activiteiten kan ABO-GROUP een totale omzet van 83,6 miljoen euro rapporteren, een groei van 19,7% in vergelijking met 2022.

Dankzij enkele grote opdrachten en raamwerkcontracten zijn de ABO-GROUP entiteiten in de Franse geotechnische markt er in de tweede jaarhelft in geslaagd hun positie te versterken. Ondanks het feit dat de geotechniek in Nederland onder druk bleef staan, resulteert dit in een organische omzetgroei van 8,1%. Samen met de residuele impact van Geo-Supporting komt de totale omzet van de geotechnische activiteiten zo op 43,0 miljoen euro, een stijging van 8,4% in vergelijking met de 39,6 miljoen euro uit 2022. De milieuactiviteiten zijn in de tweede jaarhelft op hun sterke elan verder gegaan: in alle landen groeien deze activiteiten met meer dan 10%. De acquisities van SEGED, Rimeco en laatste maanden van Colsen stonden voor een omzettoename van de Milieuactiviteiten van 13,1%, verder ondersteund met een organische groei van 11,6%. Daardoor kunnen de milieuactiviteiten over 2023 een omzet van 37,7 miljoen euro rapporteren. Dat is 24,7% hoger dan 2022, toen er 30,2 miljoen euro gerealiseerd werd. Het aandeel van de milieutak stijgt zo van 43% naar 45%. Tenslotte zien we een nieuwe pool ontstaan in ABO-GROUP. Met de overnames van DynaOpt en MEET HET komen er activiteiten op het vlak van monitoring en technische metingen bij, en de acquisitie van SWBO voegt expertise met betrekking tot ontwerp van infrastructuurwerken toe. Gegroepeerd in de pool “Andere” dragen ze over gans 2023 reeds 2,9 miljoen euro bij, wat een bijkomende groei van 4,2% vertegenwoordigt.

Op nationaal niveau maken de Belgische activiteiten de grootste sprong van 21,7 miljoen euro in 2022 naar 27,2 miljoen euro dit jaar, een groei van 25,5%. Met de drie overnames van MEET HET, Rimeco en SWBO krijgt de omzet een boost van 3,0 miljoen euro (14,0% ten opzichte van 2022). Daarnaast weten de operationele entiteiten ABO, Geosonda en Translab hun omzet ook te doen groeien met 11,5%, dit dankzij toename in projecten gerelateerd aan PFAS en asbestanalyses. De Franse activiteiten groeien eveneens sterk op beide fronten. Organisch weten de veldwerk- en boorafdelingen van Geosonic en ABO-ERG Géotechnique zich te herstellen in de tweede jaarhelft en zetten de adviesverlenende diensten van o.a. ABO-INNOGEO en ABO-Geo+ Environnement hun prestaties uit de eerste jaarhelft door, met 12,5% omzetgroei als resultaat. Gecombineerd met de omzetstijging van SEGED en DynaOpt ten belope van 10,6%, zorgt dit voor een sterke omzetstijging van 23,1% voor de Franse activiteiten van €35,9 miljoen euro in 2022 naar 44,1 miljoen euro in 2023.

De aanhoudende terugval in de Nederlandse bouw- en infrastructuurmarkten, ten gevolge van de stijging van de prijzen van de bouwmaterialen en rentes evenals de stikstofproblematiek, zorgt ervoor dat de geotechnische activiteiten in de tweede jaarhelft onder druk blijven staan en de omzet afneemt met 13%. Dankzij de sterke resultaten van de milieutak en de bijdrage van acquisities van Colsen en Geo-Supporting uit 2022, blijft de Nederlandse omzet echter stabiel op 12,3 miljoen euro.

Projecten in de kijker

ABO-Group tracht steeds haar rol als positieve kracht in de samenleving ten harte te nemen en zet haar jarenlange ervaring en expertise in om de belangen van haar klanten, partners en de maatschappij optimaal te vertegenwoordigen. Doorheen het afgelopen jaar zette de Groep zich in voor allerlei projecten, die mede zorgden voor deze mooie resultaten. Zo werkt de recent overgenomen Franse monitoringexpert DynaOpt mee aan de restauratie van de Notre Dame kathedraal in Parijs. In Nederland bundelen onze entiteiten ABO-Geomet, Sialtech en Geosonda dan weer de krachten voor een project aangaande de bouw van maar liefst 20 000 woningen in Almere. In één van onze R&D-dossiers heeft ABO in België de lead binnen het Europees gesubsidieerd LIFE CAPTURE project, waar het samen met 7 Europese partners-specialisten uit de academische wereld en de sector zelf PFAS-verontreiniging onderzoekt, in kaart brengt en innovatieve saneringstechnieken tracht te ontwikkelen.

Herstel van de operationele marges en netto-resultaat

Het herstel van de geotechnische markt in Frankrijk, de verhoogde bijdrage van de nieuwe entiteiten in de Groep en focus op een efficiënt kostenbeheer, resulteren in een toename van de EBITDA-marge van 11,4% in de eerste jaarhelft naar 13,1% over het ganse jaar. De totale EBITDA stijgt daarmee van 9,9 miljoen euro (13,9% marge) in 2022 naar 11,2 miljoen euro in 2023, een toename van 13,1%. De afschrijvingen en provisies stijgen licht van 6,4 miljoen euro vorig jaar naar 6,5 miljoen euro. Als gevolg daarvan neemt de EBIT (het bedrijfsresultaat) toe met 33% van 3,5 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro.

Door de sterke toename in rentevoeten, stijgt het financieel verlies van 0,7 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro. De sterke prestaties van de operationele entiteiten resulteren bovendien in een hogere verwachte belastingdruk van 1,0 miljoen euro, tegenover 0,6 miljoen euro een jaar eerder. Desalniettemin stijgt de nettowinst van 2,2 miljoen euro (0,21 euro per aandeel) in 2022 naar 2,5 miljoen euro (0,24 euro per aandeel) in 2023.

Cash-flow-generatie en schuldpositie onder controle ondanks margedruk

Het margeherstel en beheer van het werkkapitaal worden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere cash- belastingen, maar desondanks stijgt de operationele cash-flow van 7,1 miljoen euro naar 7,7 miljoen euro, een toename van 9,1%. De gerealiseerde overnames vertegenwoordigen een netto cash-out-flow van 4,0 miljoen euro, waardoor de investeringscashflow voor 2023 uitkomt op 7,9 miljoen euro, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2022 toen de overnames van de handelsfondsen van Colsen en Geo-Supporting slechts een netto cash-out-flow vroegen van 0,6 miljoen euro.

In gevolge de investeringen van ABO-GROUP in de Franse en Belgische acquisities stijgt de netto financiële schuld van 10,6 miljoen euro per einde 2022 naar 16,2 miljoen euro per einde 2023. De schuldgraad stijgt naar 1,5x ten opzichte van de EBITDA (1,1x eind 2022). Deze blijft gezond en biedt de groep de ruimte om verder te investeren in activa en/of acquisities.

Door de verschillende overnames stijgt het balanstotaal met 15,5 miljoen euro naar 86,3 miljoen euro op het einde van 2023, een toename van 21,9%. Aan actiefzijde komt dit tot uiting in een toename van de materiële vaste activa en klantenrelaties en op het passief de lange-termijnschulden, terwijl aan beide zijden de werkkapitaalelementen aangroeien. Het totaal eigen vermogen beloopt op het jaareinde 25,8 miljoen euro, een stijging met 4,1 miljoen euro in vergelijking met eind 2022. De eigen vermogensratio klopt af op 29,9% (versus 30,8% eind vorig jaar).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

Sterke focus op mijnbouw, ecologie en PFAS in 2024, met een versnelling van het 2025 plan

Voor 2024 zet ABO-GROUP verder in op de ontwikkelingen in de Europese mijnbouwsector, die door de verschillende initiatieven op Europees niveau verwacht worden verder toe te nemen. Daarnaast zet de Groep zich in om ook in Frankrijk de PFAS-problematiek op de kaart te zetten, zodat ook daar de nodige bewustwording ontstaat rond dit cruciale thema op het vlak van bodemsanering. Tenslotte verwacht de Groep veel van de ecologisch activiteiten, die in de drie landen op meer en meer belangstelling kunnen rekenen. Samen met een verder herstel en groei van de geotechnische activiteiten moet dit een goede basis vormen voor een nieuw jaar van duurzame groei.

Dankzij de sterke resultaten van 2023, de bijkomende bijdrage van de nieuw verworven entiteiten en de vooruitzichten voor 2024 komt de omzetkaap van 100 miljoen euro sneller dan verwacht binnen handbereik – voor het komende boekjaar verwacht de Groep een omzet te kunnen realiseren tussen 95 en 100 miljoen euro.

Financiële kalender

25/04/2024 : Publicatie jaarverslag 2023 en oproeping Algemene Vergadering 29/05/2024 : Algemene Vergaderin

19/09/2024 : Publicatie halfjaarcijfers 2024

Verklaring van de commissaris

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Paul Eelen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht met betrekking tot de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd totaal resultaat, de geconsolideerde balans, het geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel die in dit persbericht zijn opgenomen.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-GROUP Environment NV frank.depalmenaer@abo-group.eu T +32 496 59 88 88

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu



Bijlage