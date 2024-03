Exterro recrute Rick Valentine au poste de Directeur client

PORTLAND, Oregon, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, le principal fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui avoir nommé Rick Valentine, un expert des expériences client de premier ordre au sein de multinationales, au poste de Directeur client (Chief Customer Officer – « CCO »). Cette nomination illustre la manière dont Exterro s’engage sur le long terme, à savoir faire vivre une expérience exceptionnelle et assurer un retour sur investissement à tous les clients qui utilisent sa plateforme de gestion des risques liés aux données. Rick Valentine sera directement rattaché au PDG d’Exterro, Bobby Balachandran.



Il apporte plus de trois décennies d’expérience en tant que CCO, sa plus récente expérience en date étant au sein de la société de gestion des données Quantum. Il a travaillé au sein de grandes entreprises publiques et des start-ups à forte croissance de l’univers de la haute technologie, notamment Silver Peak, Systems/HPE, Veritas/Symantec et Intuit. Rick Valentine apporte à Exterro une expertise unique en matière d’extraction et d’analyse des données visant à favoriser un service à la clientèle de premier plan et une rétention clients d’excellence et à informer les pratiques de limitation des coûts.

Une fois qu’il aura pris ses fonctions, Rick Valentine s’attachera à instaurer une culture centrée sur le client dans l’ensemble de l’organisation et à orienter les expériences des clients de A à Z, de la mise en œuvre et de la fourniture de services professionnels à l’intégration, la formation, la collaboration des partenaires et aux renouvellements. Il aura une vision transversale, afin d’aligner chaque pan de la société avec les besoins et les attentes des clients, dans l’optique de maintenir les plus hauts niveaux possibles de satisfaction des clients, de fidélité et de croissance de l’activité tandis que la société continue de se développer et d’innover à un rythme effréné.

« Nous sommes ravis d’accueillir Rick Valentine chez Exterro à l’entame de notre nouvelle phase de croissance », déclare Bobby Balachandran, PDG d’Exterro. « Il partage notre engagement en faveur de l’innovation, de la créativité et de l’excellence, et sa vision de la fonction de CCO est en parfaite harmonie avec la mission et les valeurs de notre entreprise. Je suis convaincu qu’il apportera de nouvelles perspectives et une vision stratégique à notre équipe, nous menant ainsi vers d’autres réussites encore plus retentissantes. Plus important encore, il veillera à ce que nos clients atteignent leurs objectifs et tirent le meilleur parti de leur partenariat avec Exterro. »

« Je suis honoré de rejoindre Exterro à un moment aussi stimulant et décisif », se réjouit Rick Valentine, avant de poursuivre : « Fervent défenseur de l’expérience client, c’est avec une grande joie que je rejoins les rangs d’une entreprise comme Exterro, qui fait preuve d’une grande clairvoyance et partage ma volonté d’apporter une véritable valeur ajoutée aux clients. J’attends avec impatience de pouvoir discuter avec nos clients, en personne et au téléphone, comprendre leurs difficultés en matière de risques liés aux données et établir un partenariat avec eux en vue de générer des résultats favorables pérennes. »

Exterro entend redessiner les contours de la gestion des risques liés aux données en offrant des approches fiables et opposables du traitement des données contextuelles des entreprises. Cet engagement permet aux organisations de mettre en place des stratégies efficaces de minimisation des données, tout en respectant parfaitement les lois strictes en matière de confidentialité des données et les pratiques de gouvernance rigoureuses, offrant ainsi aux parties prenantes un contrôle renforcé pour garantir le traitement défendable des données sensibles afin d’atténuer les risques et de renforcer les mesures de conformité. La volonté d’Exterro d’aider ses clients à mieux comprendre leurs données et les risques associés a été au premier plan des quatre acquisitions stratégiques de la société à ce jour, à savoir Zapproved, Divebell, AccessData et Jordan Lawrence.

À propos d’Exterro, Inc.

Exterro permet aux organisations et aux organismes en charge de l’application de la loi d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, tout en réalisant des économies et en réduisant l’impact des risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données constitue la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation et l’optimisation des processus et la première à recourir à l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gouvernance des données. Des milliers d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com .

Contact presse :