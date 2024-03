Le vice-président du conseil d’administration de WSP prendra sa retraite

MONTRÉAL, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que Pierre Shoiry, vice-président du conseil d’administration de WSP, quittera ses fonctions d’administrateur lors de la prochaine assemblée des actionnaires de WSP qui aura lieu le 9 mai 2024.



M. Shoiry a été président et chef de la direction de la Société durant 21 ans, avant d’assumer le rôle de vice-président du conseil d’administration en 2016 tout en assurant une saine continuité et transition. Il a grandement contribué à l’orientation et à la croissance de l’entreprise. Cette année, il achève 35 ans de services et de leadership dévoué auprès de WSP. Grâce à sa croissance interne et à ses acquisitions, la Société est devenue l’une des plus importantes firmes de génie-conseil au monde, comptant 66 500 employés.

« Ce fut un plaisir de servir la Société pendant 35 ans, notamment à titre de vice-président du conseil d’administration au cours des huit dernières années. Durant cette période, je suis extrêmement fier de la croissance soutenue et considérable réalisée, tant au Canada que partout dans le monde. Je pars avec une grande confiance en l’avenir de WSP et en la force de son équipe de direction et de son conseil », déclare Pierre Shoiry.

« En mon nom personnel et au nom de tout le conseil, je tiens à remercier sincèrement Pierre de ses importantes contributions et de son service dévoué à titre de vice-président du conseil et, précédemment, de président et chef de la direction de WSP. Pierre lègue un formidable héritage et une vision commune de notre avenir. Il a joué un rôle déterminant dans notre succès, et je le remercie de son engagement au fil des années », affirme Chris Cole, président du conseil d’administration.

« Je tiens à remercier Pierre de sa vision stratégique et de son soutien inestimable envers WSP. Ce que nous avons accompli ensemble est tout simplement remarquable. Son soutien au cours des huit dernières années au sein du conseil a permis d’assurer la continuité et le développement de notre vision, laquelle est d’être le chef de file incontesté de notre industrie. J’ai eu la chance de travailler avec Pierre durant de nombreuses années, et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », ajoute Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos quelque 66 500 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

RENSEIGNEMENTS

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél. : 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com