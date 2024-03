Osisko dépose ses documents d’information de fin d’année 2023

MONTRÉAL, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce que la notice annuelle, les états financiers annuels consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023 ont été déposés auprès des autorités règlementaires canadiennes en valeurs mobilières. Osisko a également déposé son rapport annuel sur le Form 40-F pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Des copies de ces documents peuvent être obtenues via www.sedar.com , www.sec.gov (pour le Form 40-F) ou www.osiskogr.com .



Les actionnaires peuvent recevoir une copie imprimée de ces documents sans frais en effectuant une demande au département des relations aux investisseurs d’Osisko, 1100 av. des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300, C.P.211, Montréal, Québec, Canada H3B 2S2, ou au info@osiskogr.com .

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille axé sur l’Amérique du Nord de plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux, incluant 19 actifs en production. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic, l’une des plus importantes opérations aurifères au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.