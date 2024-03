Rauva descomplica burocracia para brasileiros que desejam abrir negócio em Portugal

LISBOA, Portugal, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Portugal é um destino cada vez mais interessante para empreendedores estrangeiros, atraídos pela qualidade de vida, infraestrutura e mão de obra qualificada. O país nunca atraiu tantos projetos empresariais estrangeiros, de acordo com a Pordata, a base oficial de dados estatísticos de Portugal, e não há sinais de desaceleração. No entanto, a burocracia local tem sido um entrave significativo para muitos desses investidores, mesmo brasileiros que, apesar de já estarem acostumados a lidar com um excesso de burocracia, se encontram perdidos diante dos complexos e desconhecidos procedimentos administrativos do país europeu.



Compreendendo os desafios únicos enfrentados pelos estrangeiros na hora de navegar por mares desconhecidos, a Rauva , plataforma portuguesa de gestão financeira voltada para PMEs, tem sido uma grande aliada na vida de quem deseja abrir um negócio em Portugal, em todas as etapas de sua jornada empresarial, desde a criação da empresa no país até a gestão financeira e contábil através da plataforma digital.

Com uma abordagem 100% online e suporte especializado de ponta, a Rauva permite que empreendedores estejam em qualquer lugar do mundo e, ainda assim, possam abrir sua empresa em Portugal sem a necessidade de viajar para o país. A plataforma oferece uma solução completa para lançar e administrar um negócio em Portugal, incluindo suporte legal, fiscal e contábil especializado de acordo com a indústria. Além disso, através de seu serviço de contabilidade baseado em IA, são fornecidos aos usuários conselhos estratégicos, ajudando a otimizar os processos contábeis de suas empresas. Alinhada com o objetivo do país de atrair investimento estrangeiro e promover o crescimento econômico, a Rauva está desempenhando um papel importante ao remover obstáculos administrativos e facilitar o estabelecimento de empresas em Portugal, criando um ambiente empresarial mais favorável e acolhedor.

“Acreditamos que o empreendedorismo deve ser acessível a todos, independentemente de sua origem. Por isso estamos comprometidos em oferecer suporte abrangente, desde como abrir um negócio em solo português até a prestação de serviços contábeis estratégicos”, afirma Jon Fath, cofundador e CEO da Rauva. Formado no MIT e com uma atuação de peso no mercado fintech europeu, ao desempenhar o cargo de COO da bunq, segundo maior banco digital da Europa, além de sua experiência empreendedora nas áreas de IA e blockchain, o executivo francês tem grandes planos para o futuro da Rauva, que assinou, recentemente, um acordo para adquirir 100% das ações do Banco Empresas Montepio, a fim de criar o primeiro banco digital dedicado exclusivamente a empresas da Europa.

Além de atrair empreendedores, Portugal também tem sido um destino cada vez mais procurado por trabalhadores estrangeiros em busca de oportunidades de vida e carreira. No espaço de uma década, a população estrangeira em Portugal quase duplicou, com cerca de 800 mil expatriados, entre eles, muitos brasileiros, vivendo no país. Neste cenário efervescente, a Rauva está expandindo sua equipe para atender à crescente demanda do mercado e o sucesso de seu modelo de negócio, pretendendo triplicar o número de profissionais até o final desse ano, atingindo a marca de 150 colaboradores.

“Na Rauva, acreditamos que a verdadeira força da inovação reside na diversidade de mentes e experiências. Contamos com profissionais de mais de 10 nacionalidades distintas, um reflexo da atratividade do nosso trabalho e da nossa missão de alcançar pessoas de diferentes origens na criação dessa fintech disruptiva”, afirma Cláudia Menezes, responsável pela área de People da Rauva.

Entre as vagas disponíveis neste momento na Rauva, em Lisboa, estão Content Creative Lead, Lead QA Engineer, Talent Acquisition Specialist, Data Analyst, Operations Manager, Chief of Staff, entre outras. As oportunidades podem ser encontradas na página de carreiras da Rauva e na página do LinkedIn , que são atualizadas regularmente ao longo do ano.

