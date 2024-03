Robex annonce la mise en place de son regroupement d’actions

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSXV : RBX) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé la mise en place du regroupement des actions ordinaires émises et en circulation de la Société approuvé par ses actionnaires le 29 juin 2023, à raison d’une (1) action ordinaire postérieure au regroupement contre dix (10) actions ordinaires préalables au regroupement (le « Regroupement »), lequel prendra effet le 1er avril 2024 (la « Date de prise d’effet »).

Ainsi, les actions regroupées de la Société devraient commencer à être négociées à la Bourse de croissance TSX quelques jours après la Date de prise d’effet. Après le Regroupement, les actions auront un nouveau numéro CUSIP et un nouveau numéro ISIN.

Le Regroupement réduira le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation de la Société, le faisant passer d’environ 844 054 403 actions ordinaires à 84 405 449 actions ordinaires une fois le Regroupement effectif.

Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise dans le cadre du Regroupement et toutes les fractions d'action ordinaire qui auraient autrement été émises seront arrondies à l'action ordinaire entière la plus proche.

De plus amples renseignements sur le Regroupement se trouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 19 mai 2023 disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Services aux investisseurs Computershare Inc., l’agent des transferts de la Société, agira à titre d’agent d’échange pour le Regroupement. Les actionnaires inscrits de la Société recevront une lettre d’envoi de l’agent d’échange à l’égard du Regroupement et chaque actionnaire inscrit devra la remplir et la signer. La lettre d’envoi contiendra des instructions sur la remise des certificats d’actions ordinaires de l’actionnaire inscrit. Si un actionnaire inscrit ne reçoit pas de lettre d’envoi relativement à ses actions ordinaires, des modèles de lettres d’envoi seront disponibles sur SEDAR+.

Les actionnaires non-inscrits (c’est-à-dire les actionnaires véritables) qui détiennent leurs actions ordinaires par l’entremise d’un intermédiaire (c’est-à-dire un courtier en valeurs mobilières, une banque ou une institution financière) doivent prendre note que l’intermédiaire pourrait avoir des procédures de traitement du Regroupement différentes de celles qui seront mises en place par la Société pour les actionnaires inscrits. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires par l’entremise d’un intermédiaire et qui ont des questions à cet égard sont priés de communiquer avec leur intermédiaire.

À propos de Ressources Robex inc.

Robex est une société de production et de développement aurifère qui exerce ses activités dans plusieurs territoires en Afrique de l’Ouest et qui dispose d’un potentiel d’exploration à court terme. La Société s’est engagée à exercer ses activités de manière sécuritaire, diversifiée et responsable dans les pays où elle exerce ses activités, dans le but de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et poursuit le développement de son projet aurifère Kiniéro en Guinée.

Pour plus de renseignements

Aurélien Bonneviot, Chef de la direction

Stanislas Prunier, Relations avec les investisseurs et développement corporatif

+1 581 741-7421

Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

