ARGAN : Démission du Directoire de Frédéric LARROUMETS

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, vendredi 29 mars 2024 – 8h45

Monsieur Frédéric LARROUMETS

quitte le Directoire d’ARGAN

ARGAN a pris acte de la démission de Monsieur Frédéric LARROUMETS de son mandat de membre du Directoire.

Cependant, Monsieur Frédéric LARROUMETS continue à assurer pleinement ses fonctions de Directeur de l’asset management et de l’investissement de la société.

Dans l’attente de son remplacement, ses missions au sein du Directoire seront assumées par Monsieur Ronan LE LAN, Président du Directoire.

Monsieur Jean-Claude LE LAN, Président du Conseil de Surveillance, tient à remercier chaleureusement Monsieur Frédéric LARROUMETS pour son implication en tant que membre du Directoire depuis 2014.

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

2 avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024

trimestre 2024 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe