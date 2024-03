Robex kündigt Aktienkonsolidierung an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN



QUEBEC CITY, March 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RBX) gibt heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens die Konsolidierung der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens genehmigt hat, die von den Aktionären am 29. Juni 2023 auf der Grundlage einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung für zehn (10) Stammaktien vor der Konsolidierung (die „Konsolidierung“) beschlossen wurde und am 1. April 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft treten wird.

Es wird erwartet, dass die konsolidierten Aktien des Unternehmens einige Tage nach dem Datum des Inkrafttretens an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Nach der Konsolidierung werden die Aktien eine neue CUSIP-Nummer und eine neue ISIN-Nummer erhalten.

Durch die Konsolidierung wird sich die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens von etwa 844.054.403 Stammaktien auf 84.405.449 Stammaktien nach Abschluss der Konsolidierung verringern.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Stammaktien ausgegeben, und alle Bruchteile von Stammaktien, die ansonsten ausgegeben worden wären, werden auf die nächste ganze Stammaktie aufgerundet.

Weitere Informationen zur Konsolidierung finden Sie im Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung vom 19. Mai 2023, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Computershare Investor Services Inc. ist die Transferstelle des Unternehmens und wird als Austauschstelle für die Konsolidierung fungieren. Eingetragene Aktionäre des Unternehmens werden von der Umtauschstelle ein Übermittlungsschreiben zur Konsolidierung erhalten, das jeder eingetragene Aktionär ausfüllen und unterzeichnen muss. Das Übermittlungsschreiben enthält Anweisungen, wie die Zertifikate, die die Stammaktien des eingetragenen Aktionärs repräsentieren, einzureichen sind. Falls ein eingetragener Aktionär kein Übermittlungsschreiben für seine Stammaktien erhält, stehen auf SEDAR+ Muster für Übermittlungsschreiben zur Verfügung.

Nicht eingetragene Aktionäre (d. h. wirtschaftlich berechtigte Aktionäre), die ihre Stammaktien über einen Intermediär (d. h. einen Wertpapierhändler, eine Bank oder ein Finanzinstitut) halten, sollten beachten, dass der Intermediär möglicherweise andere Verfahren für die Bearbeitung der Konsolidierung anwendet als die, die vom Unternehmen für eingetragene Aktionäre eingeführt werden. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Intermediär halten und Fragen dazu haben, sollten sich für weitere Informationen an ihren Intermediär wenden.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine in Nampala, Mali, und treibt das langlebige Kiniero-Projekt mit niedrigen AISC in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Anteilseignern unterstützt und hat das Ziel, ein mittelgroßer Goldproduzent in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

Aurélien Bonneviot

Chief Executive Officer

Stanislas Prunier

Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.