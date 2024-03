EDF : Evolution de l’organisation des activités d’EDF et nominations au sein du Comité Exécutif du groupe EDF

Evolution de l’organisation des activités d’EDF et nominations au sein du Comité Exécutif du groupe EDF

Le groupe EDF est appelé à jouer un rôle majeur dans la relance d’un programme nucléaire. La nouvelle organisation des activités nucléaires et de la Direction Innovation, Responsabilité d'Entreprise et Stratégie (DIRES) sera effective au 1er avril 2024. Cette évolution vise à regrouper les savoir-faire et les compétences par grands métiers, à industrialiser les méthodes pour améliorer la performance et à renforcer la transversalité au sein de l’entreprise.

A compter du 1er avril, les activités nucléaires seront organisées autour de quatre directions et un pôle, qui donnent lieu à plusieurs nominations :

Xavier Ursat est nommé Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement. Il était précédemment Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire et de la Direction Innovation, Responsabilité d’Entreprise et Stratégie. La Direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement regroupe les activités stratégiques de préparation de l’avenir et de planification du Groupe. Elle incarne la maîtrise d’ouvrage des projets de construction nucléaire, porte le développement nucléaire à l’international et constitue l’autorité technique. La direction oriente et challenge les choix technologiques pour la performance des métiers du Groupe.





Il était précédemment Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire et de la Direction Innovation, Responsabilité d’Entreprise et Stratégie. La Direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement regroupe les activités stratégiques de préparation de l’avenir et de planification du Groupe. Elle incarne la maîtrise d’ouvrage des projets de construction nucléaire, porte le développement nucléaire à l’international et constitue l’autorité technique. La direction oriente et challenge les choix technologiques pour la performance des métiers du Groupe. Thierry Le Mouroux est nommé Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Projets et Construction. La Direction Projets et Construction assure la maîtrise d’œuvre des grands projets du nouveau nucléaire selon le cadre et les objectifs de sécurité, sûreté, qualité, coûts et délais jusqu’au transfert aux équipes en charge de l’exploitation.





La Direction Projets et Construction assure la maîtrise d’œuvre des grands projets du nouveau nucléaire selon le cadre et les objectifs de sécurité, sûreté, qualité, coûts et délais jusqu’au transfert aux équipes en charge de l’exploitation. Alain Tranzer est nommé Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Supply chain. Il était précédemment Délégué général à la Qualité Industrielle et aux Compétences Nucléaires. La Direction Ingénierie et Supply chain délivre en qualité, coûts et délais les études, équipements et prestations, en harmonisant les méthodes, outils et référentiels produits/process des projets neufs et du parc existant. Cette nouvelle direction rassemble les ingénieries nucléaires et les activités en lien avec les fournisseurs.





Il était précédemment Délégué général à la Qualité Industrielle et aux Compétences Nucléaires. La Direction Ingénierie et Supply chain délivre en qualité, coûts et délais les études, équipements et prestations, en harmonisant les méthodes, outils et référentiels produits/process des projets neufs et du parc existant. Cette nouvelle direction rassemble les ingénieries nucléaires et les activités en lien avec les fournisseurs. Cédric Lewandowski est nommé Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Production Nucléaire et Thermique. Il était précédemment Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique. La Direction Production Nucléaire et Thermique assure pour la France l’exploitation, la maintenance et le démantèlement des parcs nucléaire et thermique existants et des nouveaux projets mis en service. Elle continue de déployer, notamment, les programmes Grand Carénage et START 2025.





Il était précédemment Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique. La Direction Production Nucléaire et Thermique assure pour la France l’exploitation, la maintenance et le démantèlement des parcs nucléaire et thermique existants et des nouveaux projets mis en service. Elle continue de déployer, notamment, les programmes Grand Carénage et START 2025. Bernard Fontana est nommé Directeur exécutif Groupe en charge du Pôle Industrie et Services. Il conserve à ce titre ses activités de Chief Executive Officer de Framatome. Le pôle Industrie et Services pilote les activités opérationnelles de conception et études, fabrication et services industriels pour la chaudière nucléaire, le combustible, le contrôle-commande (Framatome).





Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de la Direction Innovation, Responsabilité d'Entreprise et Stratégie (DIRES) :

La Direction Impact sera désormais regroupée avec la Direction Financière au sein d’une nouvelle Direction Performance, Impact, Investissements et Finance. Xavier Girre est nommé Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Performance, Impact, Investissements et Finance .





. La Direction Régulations rejoint le Secrétariat général qui a notamment la responsabilité de la Direction Juridique, des affaires publiques et européennes. Brice Bohuon conserve ses activités de Directeur exécutif Groupe en charge du Secrétariat Général.





Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré : « Nous vivons une relance du nucléaire inédite qui nous met face à des enjeux de taille : il s’agit tout à la fois de poursuivre l’exploitation du parc existant au-delà de 40 ans, de réussir la construction des nouveaux EPR, de développer notre futur produit SMR et d’accélérer sur les projets en prospection. Dans ce contexte, nous faisons évoluer nos modes de fonctionnement et notre organisation, pour gagner encore en performance et assurer la réussite de nos projets nucléaires. Il s’agit d’être au meilleur niveau sur chacun de nos grands métiers. C’est avec l’engagement de tous les salariés du groupe EDF et une définition claire de nos missions que nous réussirons le défi de la transition énergétique. »

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

Pièce jointe