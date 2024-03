DEKUPLE - RÉSULTATS ANNUELS 2023 : une nouvelle année de forte croissance en ligne avec le plan « Ambition 2025 »

RÉSULTATS ANNUELS 2023 :

une nouvelle année de forte croissance en ligne avec le plan « Ambition 2025 »

Chiffre d’affaires : 200 M€ (+ 10,2 %)

Marge brute : 161 M€ (+ 11 %)

Résultat net part du Groupe : 12,4 M€, soit 7,7 % de la marge brute (+ 20 points de base)

Dividende proposé : 1,04 € par action

« Ambition 2025 » : devenir un leader européen du data marketing





Paris, le 29 mars 2024 (18h00) – ADLPartner, société mère du Groupe DÉKUPLE, expert européen du data marketing cross-canal, annonce ses résultats de l’exercice 2023.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général de Dékuple, déclare : « L’année 2023 a été très positive pour notre Groupe. Après les crises économiques démarrées en 2022 sur l’énergie, le pouvoir d’achat et l’Ukraine, la situation géopolitique mondiale est restée très instable, mais le Groupe a résisté avec succès à ces nouveaux défis. La montée en puissance rapide de l’Intelligence Artificielle Générative a favorisé la prise de conscience par nos clients de la nécessité de renforcer la digitalisation de leur marketing et de leurs ventes, ce qui est le cœur de l’activité du Groupe Dékuple.

Bien que de nombreuses entreprises aient dû faire face à des pressions sur leur trésorerie, entraînant une prudence accrue dans leurs investissements marketing, notre Groupe a maintenu une trajectoire de croissance robuste et poursuivi sa transformation.

Notre chiffre d’affaires consolidé a augmenté de +10% cette année, porté principalement par la très forte croissance du Marketing Digital, qui représente maintenant 60% du chiffre d’affaires total du Groupe, contre 36% en 2020, et a enregistré une hausse soutenue de sa marge brute de +39%. Notre résultat net (part du groupe) a progressé de +14% pour atteindre 12,4 M€, démontrant ainsi la pertinence de nos offres et l’amélioration de l’efficacité de nos opérations. Le bilan du Groupe demeure solide, avec une trésorerie en progression à plus de 63 M€, nous conférant les moyens nécessaires pour financer notre développement conformément à notre plan stratégique 2025.

La situation économique générale de ce début 2024 reste incertaine, mais nous sommes convaincus que la digitalisation et la datafication des entreprises, en particulier de leur marketing, vont poursuivre leur accélération.

Notre Groupe est parfaitement positionné pour répondre à ces enjeux. Nos équipes restent mobilisées pour poursuivre la trajectoire de croissance rentable de nos activités, en particulier des activités de marketing digital dont le poids dans le Groupe continuera à progresser fortement.

Dans le cadre de notre plan 2025, nous assurerons cette croissance de manière organique en renforçant notre capacité d’innovation, en particulier dans notre Data Platform et l’utilisation de l’Intelligence Artificielle, et en utilisant les nombreuses compétences technologiques du Groupe. Nous réaliserons également des acquisitions d’entreprises pouvant nous apporter des compétences complémentaires, en fonction des opportunités, en France et en Europe.

Je suis très confiant dans notre capacité à nous adapter, à poursuivre notre croissance, à améliorer sans cesse la pertinence de nos offres et la qualité de nos livrables. Nous formons un Groupe unique par son actionnariat familial stable, son organisation en groupe de multi-entrepreneurs, sa vision long terme, et la diversité de ses compétences. Nous saurons faire de 2024 une nouvelle année de succès. »

FAITS MARQUANTS

En 2023, le Groupe DÉKUPLE a enregistré une croissance solide tirée par l’expansion continue de ses activités de Marketing Digital, qui représentent 60,0 % du chiffre d’affaires consolidé contre 52,5 % il y a un an. Leur marge brute, en progression de + 38,6 %, est portée par l’expansion continue des activités de Conseil en stratégie data et digital, et par l’extension du périmètre des activités d’Agences et Solutions marketing avec notamment la pleine contribution sur l’ensemble de l’exercice de Brainsonic, agence de communication leader de l’engagement, et de Smart Traffik, société technologique de présence management et de mesure de l’impact des investissements marketing sur le trafic et les ventes, ainsi que l’intégration depuis juillet 2023 de la société Le Nouveau Bélier, agence conseil en stratégie publicitaire, experte du Retail.

Cette évolution favorable des activités BtoB a compensé le tassement des activités BtoC qui, malgré un contexte de consommation défavorable, ont poursuivi leurs importants investissements commerciaux afin de soutenir leurs portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Dans un marché de la presse en net retrait, l'activité Magazines a légèrement amélioré ses recrutements de nouveaux abonnés au second semestre, permettant de limiter le retrait des ventes sur l’ensemble de l’exercice à -7,8 %. Parallèlement, l'activité Assurances enregistre une performance solide avec des ventes quasi stables par rapport à une base de comparaison élevée en 2022 qui avait été stimulée par le développement réussi de l’offre de complémentaire santé.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires consolidé1 s’établit à 199,7 M€, en croissance de + 10,2 % par rapport à 2022, tandis que la marge brute2 est en hausse de + 11,3 % à 161,2 M€.

Dans un contexte d’investissements importants, l'EBITDA retraité3 s'élève à 24,9 M€, en augmentation de + 1,6 M€ par rapport à l’année précédente, pour représenter 15,5 % de la marge brute annuelle.

Le résultat opérationnel s’élève à 17,5 M€, soit 10,8 % de la marge brute contre 11,4 % en 2022. La progression des résultats des activités de Marketing Digital et l’amélioration de la rentabilité de l’activité Assurances ont permis de compenser le tassement du résultat d’exploitation de l’activité Magazines du fait de l’intensité des investissements commerciaux.

Après prise en compte d’une charge d’impôt en hausse (4,5 M€), le résultat net consolidé atteint 12,9 M€ en 2023, en progression de + 13,0 % par rapport à 2022. Il représente un taux de marge nette de 8,0 %, contre 7,9 % en 2022.

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 12,4 M€, contre 10,9 M€ en 2022.

(En M€) 2023 2022 Variation 2023/2022 Chiffre d'affaires 199,7 181,3 +10,2% Marge brute 161,2 144,8 +11,3% EBITDA retraité 24,9 23,3 +7,0% En % MB 15,5% 16,1% -63 pb Résultat opérationnel courant 17,5 17,0 +2,6% En % MB 10,8% 11,8% -93 pb Résultat opérationnel 17,5 16,4 +6,3% En % MB 10,8% 11,4% -51 pb Charges / Produits financiers nets 0,4 (0,3) Charge d’impôt (4,5) (3,8) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (0,6) (1,0) Résultat net consolidé 12,9 11,4 +13,0% En % MB 8,0% 7,9% +12 pb Résultat net part du Groupe 12,4 10,9 +14,2% En % MB 7,7% 7,5% +20 pb

BILAN

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2023 s’établissent à 51,1 M€, en progression de + 13,8 M€ par rapport au 31 décembre 2022.

La trésorerie du Groupe au 31 décembre 2023 ressort au bilan à 63,6 M€, contre 60,6 M€ au 31 décembre 2022. La dette financière s'élève à 44,4 M€, contre 50,9 M€ au 31 décembre 2022, et est constituée pour partie des engagements de rachat des participations des minoritaires dans les filiales du groupe. Elle intègre également un montant total de 25,5 M€ d’emprunts bancaires souscrits avant la crise à des taux d’intérêt favorables pour soutenir le développement du Groupe.

La trésorerie nette des dettes financières4 au 31 décembre 2023 s’élève ainsi à 19,2 M€, en augmentation de +9,5 M€ par rapport à fin 2022.

PERSPECTIVES

Le Groupe DÉKUPLE maintient le cap de sa stratégie « Ambition 2025 » visant à devenir un leader européen du data marketing. Ses ressources financières lui permettent, d’une part, de poursuivre ses investissements commerciaux dans ses activités Magazines et Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents, et d’autre part, de soutenir le développement de ses offres de Marketing Digital par croissance organique et croissance externe.

DIVIDENDE

Compte tenu des résultats 2023 et des investissements prévus en 2024, le conseil d’administration de la société ADLPartner proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 14 juin prochain la distribution d’un dividende de 1,04 euro par action au titre de l’exercice 2023. Ce dividende serait mis en paiement le 21 juin 2024.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés 2023 ont été arrêtés le 29 mars 2024 par le conseil d’administration. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Rapport financier annuel 2023, le 18 avril 2024, après bourse ;

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024, le 27 mai 2024, avant bourse.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, la marge brute représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Elle est égale au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

4 Position de trésorerie au bilan nette de toutes dettes financières.

