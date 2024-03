EQUASENS : Résultats Annuels 2023

Villers-lès-Nancy, le 29 mars 2024 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats Annuels 2023

Résultats impactés par une surperformance fin 2022 et début 2023 liée au déploiement des versions SEGUR et une conjoncture défavorable Chiffre d’affaires : +2,6% à 219,7 M€ Résultat Net : +0,4% à 48,9 M€ Résultat Net Part du Groupe : +1,4% à 47,0 M€

Rentabilité ROC/CA maintenue à un niveau élevé (25,4%)

Dividende proposé au titre de l’exercice 2023 : 1,25€ par action (+9,2%)

En millions d'euros 2021 2022 2023 Variation

2023/2022 Chiffre d’Affaires 193,1 214,1 219,7 + 2,6 % Résultat Opérationnel Courant 50,5 56,8 55,8 -1,7 % Résultat Net* 41,2 48,7 48,9 + 0,4 % Résultat Net PDG 39,1 46,4 47,0 + 1,4 % Résultat de base par action (en €) 2,6 3,09 3,13 + 1,4%





ROC en M€

par Division







Publié 2022







Publié 2023







Variation / Publié







Variation/Hors transferts d'activité







ROC / CA 2023 Contribution ROC Groupe 2023 PHARMAGEST 36,2 36,7 0,5 1,4% 0,9 2,6% 22,5% 65,7% AXIGATE LINK 11,7 10,4 -1,3 -10,7% -1,0 -9,0% 33,6% 18,7% E-CONNECT 6,2 6,7 0,5 7,5% 0,6 10,7% 44,5% 12,0% MEDICAL SOLUTIONS 3,1 2,2 -0,9 -28,6% -1,7 -43,7% 24,8% 3,9% FINTECH -0,3 -0,2 0,2 51,2% 0,2 51,2% -8,1% -0,3% Cumul 12 mois 56,8 55,8 -1,0 -1,7% -1,0 -1,7% 25,4% 100,0%

Le Conseil d’Administration d’EQUASENS, réuni en séance le 29 mars 2024 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2023 en présence des Commissaires aux Comptes. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport final annuel.

Faits marquants 2023





Pour rappel, les acquisitions réalisées par le Groupe Equasens en 2023 :

En avril : 100% de PRATILOG, éditeur de logiciel de gestion pour les professions médicales et paramédicales, 100% de SPEECH2SENSE, experte de la technologie vocale et des solutions en mobilité pour le secteur de la santé, 100% d’ATOOPHARM, spécialiste e-learning de la formation officinale.



En novembre : 95% d’ADV (devenue PHARMAGEST Germany), éditeur de logiciel de gestion pour officines en Allemagne ainsi que sa filiale OPTIPHARM.



Les changements de périmètre suivants ont été opérés au 1er janvier 2023 :

L’activité de la société ICT (International Cross Talk), éditeur de la solution MEDILINK destinée aux maisons de santé pluriprofessionnels (MSP), initialement rattachée à la Division AXIGATE LINK, est transférée à la Division MEDICAL SOLUTIONS.

L’activité CAREMEDS (Royaume-Uni) proposant une application Cloud pour les pharmacies et EHPAD permettant de gérer et suivre l’administration des traitements, a été transférée de la Division E-CONNECT à la Division AXIGATE LINK.

L’activité des sociétés MULTIMEDS basée en Irlande et I-MEDS en Allemagne, qui développent et commercialisent des solutions de gestion de piluliers à destination des patients en EHPAD ou en ambulatoire, initialement rattachée à la Division E-CONNECT, a rejoint la Division PHARMAGEST.





Principaux éléments des comptes consolidés 2023





Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires annuel de 219,7 M€, en progression de 2,6% par rapport à 2022, malgré un effet de base défavorable lié au Ségur et une conjoncture difficile, plus particulièrement au niveau du marché de la pharmacie.

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs :

La fin du déploiement des solutions référencées SEGUR en 2023 qui a entraîné un effet de base défavorable au 4 ème trimestre 2023 avec -4,6 M€ et -4,2 M€ sur l’année.

trimestre 2023 avec -4,6 M€ et -4,2 M€ sur l’année. Le recul des ventes de matériel, qui ont accusé une baisse de 2,3% sur l’année, en raison de l’attentisme des professionnels de santé dans un contexte économique impacté par l’inflation et la hausse des taux.

A l’inverse :

La contribution positive des acquisitions, en particulier ATOOPHARM (plateforme d’e-learning), de +2,9 M€ sur l’année.

La croissance des revenus récurrents (maintenance et abonnements), qui ont progressé de 9,2% sur l’année, portée par des indexations et la souscription de nouvelles solutions en mode SaaS.

Le Groupe, malgré un léger retrait du Résultat Opérationnel Courant de 1,7% à 55,8 M€ au 31 décembre 2023, maintient un niveau de rentabilité (ROC/CA) à un niveau élevé de 25,4%. La période a été marquée par un effort considérable sur le plan des recrutements afin de renforcer les équipes commerciales et de développement de toutes les Divisions. L’impact sur la masse salariale, y compris les augmentations liées à l’inflation, était de 5 M€.

Division PHARMAGEST : ROC à 36,7 M€ en progression de 2,6% (hors transferts d’activité). La Division a subi de plein fouet l’impact négatif de la fin de déploiement des solutions SEGUR, plus particulièrement sur le T4, ainsi que du manque d’investissements des pharmaciens dans un contexte économique défavorable. La revalorisation des salaires en lien avec l’inflation dans cette Division qui, par sa nature d’activité, nécessite une grande proximité avec ses clients et donc un grand nombre de salariés, tout comme l’augmentation de nos efforts en R&D, sont des facteurs ayant contribué à la baisse du ROC. Ils ont été partiellement compensés par les acquisitions de sociétés, tout particulièrement la plateforme d’e-learning ATOOPHARM, qui commencent à alimenter la croissance du résultat.

La Division a subi de plein fouet l’impact négatif de la fin de déploiement des solutions SEGUR, plus particulièrement sur le T4, ainsi que du manque d’investissements des pharmaciens dans un contexte économique défavorable. La revalorisation des salaires en lien avec l’inflation dans cette Division qui, par sa nature d’activité, nécessite une grande proximité avec ses clients et donc un grand nombre de salariés, tout comme l’augmentation de nos efforts en R&D, sont des facteurs ayant contribué à la baisse du ROC. Ils ont été partiellement compensés par les acquisitions de sociétés, tout particulièrement la plateforme d’e-learning ATOOPHARM, qui commencent à alimenter la croissance du résultat. AXIGATE LINK : ROC à 10,4 M€ en retrait de 9,0%. Malgré ce retrait, provoqué en partie par une forte augmentation des charges salariales, la Division maintient un excellent niveau de rentabilité porté par une offre de services innovants en mode SaaS, l’implémentation de nouvelles technologies dans TITANLINK apportant un avantage concurrentiel et remportant un franc succès dans les EHPAD en France et en Belgique, ou encore l’étude de nouveaux cas d’usage pour des solutions éprouvées.

Malgré ce retrait, provoqué en partie par une forte augmentation des charges salariales, la Division maintient un excellent niveau de rentabilité porté par une offre de services innovants en mode SaaS, l’implémentation de nouvelles technologies dans TITANLINK apportant un avantage concurrentiel et remportant un franc succès dans les EHPAD en France et en Belgique, ou encore l’étude de nouveaux cas d’usage pour des solutions éprouvées. E-CONNECT : la Division confirme, avec un ROC de 6,7 M€ en progression de 10,7% , le succès de son offre « mobilité » qui couvre désormais l’ensemble des besoins en mobilité des Professionnels de Santé, allant de la lecture de la carte Vitale à l’émission de factures.

la Division confirme, avec un , le succès de son offre « mobilité » qui couvre désormais l’ensemble des besoins en mobilité des Professionnels de Santé, allant de la lecture de la carte Vitale à l’émission de factures. MEDICAL SOLUTIONS : le ROC de 2,2 M€ subit une baisse de 43,7%, due principalement à un effet de base lié à la fin du déploiement SEGUR et à des efforts d’intégration des nouvelles filiales PRATILOG et SPEECH2SENSE. L’acquisition de la société PRATILOG en avril 2023 a permis de compléter l’écosystème de logiciels de métier proposés par le Groupe à travers de nouvelles offres pour infirmiers libéraux, kinésithérapeutes et médecins libéraux exerçant à l’hôpital. Par ailleurs, l’adoption massive de la nouvelle version de Medistory a permis à PROKOV de mettre en place un modèle de revenus récurrents solide, représentant plus de 40% de son chiffre d’affaires total.

le subit une baisse de 43,7%, due principalement à un effet de base lié à la fin du déploiement SEGUR et à des efforts d’intégration des nouvelles filiales PRATILOG et SPEECH2SENSE. L’acquisition de la société PRATILOG en avril 2023 a permis de compléter l’écosystème de logiciels de métier proposés par le Groupe à travers de nouvelles offres pour infirmiers libéraux, kinésithérapeutes et médecins libéraux exerçant à l’hôpital. Par ailleurs, l’adoption massive de la nouvelle version de Medistory a permis à PROKOV de mettre en place un modèle de revenus récurrents solide, représentant plus de 40% de son chiffre d’affaires total. FINTECH : ROC à -0,2 M€ mais en progression de 51,2%. L’indexation des taux de refinancement entrée en vigueur dès septembre 2023 a permis de reconstituer les marges et de redresser la rentabilité de la Division, fragilisée par l’envolée des taux sur le S1. Un important effort de développement d’une nouvelle solution de paiement clients/patients (DISPAY) a également pesé sur la rentabilité de la Division, mais doit commencer à contribuer à l’activité à compter du S2 2024.





Le Résultat Net s’établit à 48,9 M€ (+0,4%) et le Résultat Net Part du Groupe à

47,0 M€ (+1,4%). Au 31 décembre 2023, le Résultat de Base par Action s’élève à 3,13 € contre 3,09 € au 31 décembre 2022 (+1,4%).

Le Groupe Equasens maintient son effort de distribution de dividendes et proposera à l’Assemblée Générale Annuelle du 27 juin 2024 le versement d’un dividende brut de 1,25 € par action (+9,2%).



Principaux éléments du bilan consolidé 2023





Les capitaux propres de l’ensemble consolidé s’élèvent à 227,6 M€ au 31 décembre 2023 contre 196,8 M€ à fin 2022.

La capacité d’autofinancement après intérêts et impôts est stable à 61,6 M€.

Des investissements d’exploitation significatifs ont été engagés en 2023 avec une nouvelle infrastructure réseau. Celle-ci fournira au Groupe des capacités importantes en matière d’hébergement de données de santé.

Avec une trésorerie brute de 137,0 M€ et un excédent financier net de 67,7 M€ en progression de 24,4%, le Groupe dispose d’une autonomie forte et une capacité importante d’investissement.

Perspectives



Le Groupe prévoit un retour à une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres à compter de 2025.



L’exercice 2024 sera une période d’investissements : en R&D dans la continuité des efforts réalisés en 2023 au niveau du développement de nouveaux produits et services innovants et disruptifs, en Infrastructure afin de soutenir structurellement le portage de ses offres via HDS, en Ressources Humaines pour développer ses forces commerciales sur toute l’Europe. Les exercices 2025 et 2026 verront une accélération de la croissance portée par : les sorties des nouvelles offres en cours de développement, le développement et les structurations des nouvelles activités en France et Europe. Un nombre important d’innovations mises sur le marché depuis fin 2023 ainsi qu’un contexte économique qui s’annonce plus favorable pour les pharmacies devraient permettre à la Division PHARMAGEST une relance à compter du second semestre 2024. La prise de participation majoritaire dans la plateforme de digitalisation des factures fournisseurs DIGIPHARMACIE permet au Groupe de renforcer son offre aux professionnels de santé et de devancer la demande dans le cadre de l’obligation de dématérialisation des factures à venir. L’évolution de des offres du Groupe vers des modèles en mode SaaS et à forte valeur ajoutée permettra une amélioration de la rentabilité de l’ensemble des Divisions. Le Groupe confirme rester attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.



Nomination à la Direction Générale





Sur proposition de Denis SUPPLISSON, Directeur Général, le Conseil d’Administration réuni ce 29 mars 2024, a approuvé la nomination de M. Damien VALICON, actuel Directeur de la Division PHARMAGEST, à la fonction de Directeur Général Délégué non-Administrateur.

Damien VALICON, 53 ans, LinkedIn - Multi-entrepreneur, a occupé différentes fonctions de directions commerciales dans la distribution de matériels et solutions médicales notamment pour Trophy Radiologie. Depuis 2001, il a occupé des postes de directions générales pour le compte de fournisseurs de solutions pour la santé et d'éditeurs de logiciels. En 2011, il prend la direction du Business Development d’AxiSanté, filiale du groupe allemand CompuGroup Medical. En 2014, il est nommé Directeur Général de Julie Solutions, filiale du Groupe Américain Henry Schein avant de revenir chez Compugroup Medical Solutions en tant que Directeur Général CompuGroup Medical Solutions.

Damien VALICON a rejoint le Groupe Equasens le 10 janvier 2022 au poste de Directeur du Pôle Pharmacie France. Il a pris la Direction de la Division MEDICAL SOLUTIONS le 2 janvier 2023. Depuis janvier 2024, il occupe la Direction de la Division PHARMAGEST qui regroupe l’ensemble des solutions s’adressant aux pharmacies en France et en Europe.

Ainsi Damien VALICON vient renforcer la Direction Générale aux côtés de Denis SUPPLISSON, Directeur Général, et Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué.

