Rapala VMC Oyj: Muutoksia Globaalissa Johtoryhmässä

Stanislas de Castelnau, Executive Vice President, Operaatioiden johtaja jää eläkkeelle maaliskuun lopussa erittäin menestyksellisen 23-vuotisen Rapala VMC -uransa päätteeksi. Hän aloitti konsernin palveluksessa Ranskan koukkutehtaan (VMC Peche SA) johtajana vuonna 2001 ja on tämän jälkeen viimeiset 8 vuotta johtanut Rapala VMC;n maailmanlaajuisia operaatioita.



Stanislas de Castelnaun työtehtävät siirtyvät johtoryhmän jäsen Tuomas Akkaselle, vastuualueenaan toimitusketjut ja talviurheilu sekä Operatiiviselle Johtajalle Jean-Philippe Nicollelle.

"Haluan kiittää Stanislas de Castelnauta hänen vahvasta panoksestaan konsernin koukkuliiketoiminnan johtajana sekä konsernin operaatioiden kehittäjänä hänen erittäin menestyksellisen uransa aikana Rapala VMC:n palveluksessa. Hänen panoksensa viime vuosina on ollut avainasemassa maailmanlaajuisten operaatioiden, erityisesti tuotantolaitosten ja käyttöpääoman hallinnan kehittämisessä Rapala VMC:n strategian mukaisesti " sanoo toimitusjohtaja Lars Ollberg.

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

+358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

