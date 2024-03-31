全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Plug Power Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – PLUG

紐約, March 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表曾於 2023 年 5 月 9 日至 2024 年 1 月 16 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) 證券之人士提起集體訴訟。目前已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 5 月 21 日前向法院提出申請。

影響：若您在集體訴訟期間購買了 Plug Power 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Plug Power 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=1011 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解此集體訴訟的資訊。目前已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 5 月 21 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功業績紀錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未能披露如下事項：(1) Plug Power 誇大了其減輕負面影響的能力和／或努力，尤其是供應鏈限制和材料短缺等可能或正在對 Plug Power 的氫業務造成的負面影響，以及其現金和資本支持其業務的充足性；(2) Plug Power 在其綠色氫生產設施擴建計劃方面仍然遇到延誤，以及在獲得外部融資來資助其增長計劃方面遇到困難；(3) 當這些問題最終被揭露時，Plug Power 淡化了所有前述問題的真實範圍和嚴重性；(4) 由於前述所有問題，Plug Power 也過分誇大了其氫生產營運的近期前景，以及擴大這些營運的可行性；(5) 因此，Plug Power 的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。訴訟聲稱，當市場得知真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Plug Power 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=1011 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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