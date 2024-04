Auditeeritud majandusaasta aruanne 2023 ja juhatuse ettepanek dividendideks

ASi Ekspress Grupp nõukogu kiitis heaks kontserni 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Kontserni majandusaasta aruandes esitatud 2023. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 16. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata vahearuande tulemustega muutunud. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 73,1 miljonit eurot, mis kasvas võrreldes 2022. aastaga 14%. Kontserni 2023. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot. Digitaalsed tulud kasvasid aastaga 21% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas 83% kontserni kogukäibest.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud kooskõlas ESEFi (European Single Electronic Format) nõuetega XHTML ja PDF failina. Kontserni põhiaruanded ja aruande lisad on märgistatud XBRL märgistuskeeles ja taksonoomias.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav ASi Ekspress Grupp veebilehel egrupp.ee . Interaktiivne veebiaruanne asub aadressil 2023-annual-report.egrupp.ee . Lisaks infole ettevõtte kohta ja finantsandmetele sisaldab see lisafunktsionaalsust, sh videoid, veebilinke jms.

Juhatuse ettepanek dividendideks

ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2023. aasta kasumist dividende 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot.





Argo Rannamets

CFO

AS Ekspress Grupp

E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

