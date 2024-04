Westland Insurance Group annonce le lancement de Globalex Assurances, sa nouvelle marque au Québec

MONTRÉAL, 01 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westland Insurance est heureuse d’annoncer le lancement de sa marque québécoise Globalex Assurances (« Globalex »). Ce lancement est un effort stratégique qui reconnaît la culture unique du Québec. Marque dédiée spécialement à la région, Globalex peut mieux répondre aux attentes spécifiques de ses clients du Québec.

Westland Insurance est entrée sur le marché québécois en janvier 2021 et a depuis accueilli plusieurs cabinets de courtage québécois au sein de Westland Insurance Group, notamment trois cabinets de courtage québécois importants, Axxium Assurance, les Assurances R. Legault et Niche Assurances. Les trois seront désormais sous la marque Globalex Assurances.

En réorganisant ses activités au Québec sous le nom de Globalex, Westland Insurance vise à améliorer sa présence dans la province grâce à des acquisitions et à une croissance organique afin de répondre aux besoins en évolution constante de ses clients. La marque Globalex est synonyme de professionnalisme, d’expertise et d’engagement à répondre aux besoins d’assurance locaux et mondiaux. Ce choix ouvrira la voie à Globalex pour étendre son empreinte au Québec.

« Nous sommes ravis de présenter la marque Globalex Assurances au Québec », avance Jamie Lyons, président et chef de la direction de Westland Insurance. « Cette nouvelle marque reflète notre engagement à fournir des services d’assurance exceptionnels à nos clients de la province. Grâce à notre présence et à nos ressources accrues, nous sommes confiants dans notre capacité à offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques des résidents et des entreprises du Québec. »

« Maintenant que nous avons lancé Globalex, nous prévoyons d’étendre nos activités au Québec pour servir plus de clients à travers l’ensemble de la province », ajoute Robert Beauchamp, vice-président pour le Québec. « En remaniant nos activités au Québec, nous sommes mieux placés pour croître tant sur le plan organique que par acquisition. Cette nouvelle marque représente certainement des solutions de rechange nouvelles et intéressantes en comparaison des options offertes actuellement au Québec. »

Dans le cadre de ce changement de marque, Westland MyGroup sera désormais connu sous le nom de Westland MonGroupe au Québec. Ce changement s’aligne sur l’engagement de l’entreprise à maintenir une forte présence locale tout en tirant parti de l’expertise et des ressources mondiales du réseau Westland Insurance.

Globalex s’engage à assurer une transition harmonieuse pour les clients existants d’Axxium Assurance, des Assurances R. Legault et Niche Assurance. Les clients peuvent s’attendre au même niveau élevé de service et d’expertise sur lequel ils comptent, désormais sous la marque Globalex Assurances.

Pour en savoir plus sur Globalex et ses offres d’assurance au Québec, veuillez visiter globalexassurances.ca ou communiquer avec Robert Beauchamp à rbeauchamp@westlandinsurance.ca

À propos de Globalex Assurances :

Filiale de Westland Insurance, Globalex est un fournisseur d’assurance de premier plan au Québec connu pour son professionnalisme, son expertise et son dévouement à répondre aux besoins des clients en assurance tant localement qu’à travers le monde. Globalex met fortement l’accent sur le service à la clientèle et les solutions sur mesure. Ce faisant, Globalex s’engage à offrir des expériences d’assurance exceptionnelles. Pour en savoir plus, visitez globalexassurances.ca

À propose de Westland Insurance Group :

Westland Insurance Group est l’un des courtiers d’assurance indépendants les plus importants et à la croissance la plus rapide au Canada. Négociant plus de 3 milliards de dollars de primes, Westland continue d’étendre ses activités d’un océan à l’autre. Les courtiers de Westland fournissent une expertise et des services consultatifs dans les segments d’assurance commerciale , personnelle , d’avantages sociaux , agricoles et spécialisés . Depuis sa fondation en 1980, Westland est restée une entreprise familiale qui s’engage à soutenir ses clients, ses partenaires de l’industrie et ses communautés locales . Pour en savoir plus, veuillez visiter westlandinsurance.ca .