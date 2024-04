TFI International complète l'acquisition précédemment annoncée de Daseke pour 8,30 $ US en espèces par action ordinaire et conclu un emprunt à terme de 500 M$ US

MONTRÉAL, 01 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu'elle a complété l'acquisition précédemment annoncée de Daseke, Inc. (NASDAQ: DSKE), l’une des principales entreprises de transport spécialisé et de transport par remorque à plateau et de logistique en Amérique du Nord, pour 8,30 $ US en espèces par action ordinaire. La valeur totale de l'entreprise de la transaction s'élève à environ 1,1 G$ US, incluant la contrepartie de fusion pour les actions ordinaires, le retrait des actions privilégiées de série B de Daseke, le remboursement ou la prise en charge des actions privilégiées de série A de Daseke et de la dette en cours, déduction faite de la trésorerie, ainsi que les frais et dépenses de transaction estimés.



De plus, le 22 mars 2024, TFI International a également conclu un emprunt à terme de 500 M$ US dans le cadre d'une transaction surengagée, tarifiée à partir de l’écart de SOFR plus une fourchette de 140 à 165 points de base, pouvant varier dans le temps en fonction du ratio de la dette consolidée/BAIIA de la société, et se composant de trois tranches comprenant une facilité d'un an de 100 M$ US arrivant à échéance en mars 2025, une facilité de deux ans de 100 M$ US arrivant à échéance en mars 2026 et une facilité de trois ans de 300 M$ US arrivant à échéance en mars 2027. Parmi les banques participantes figurent la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Bank of America, N.A., la Banque Toronto-Dominion, la Banque de Montréal, la PNC Bank, N.A., la U.S. Bank National Association, la Morgan Stanley Bank, N.A., et la Goldman Sachs.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www . t f ii n t l . com .