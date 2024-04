RESULTATS ANNUELS 2023

Très forte progression de l’EBITDA (+76%) et du résultat net (à 29,6 millions d’euros)

Objectif d’EBITDA normatif atteint, objectif de capacité dépassé

Fixation d’objectifs 2024, confirmation et précision des objectifs 2027

Des résultats annuels 2023 en forte croissance, atteignant ou dépassant les objectifs

Dépassement de l’objectif de capacité en exploitation et construction, à 2,85 gigawatts

Atteinte de l’objectif d’EBITDA normatif 1 , à 271 millions d’euros

, à 271 millions d’euros Croissance de +76% de l’EBITDA publié, à 241 millions d’euros, portée par les nouvelles centrales et les sites cédés en fin de développement

Retour au positif du résultat net part du Groupe, à 29,6 millions d’euros

Nouveaux records en 2023

Mise en service de 795 mégawatts (+80%), dont 662 mégawatts au second semestre

Durée résiduelle moyenne des contrats de ventes d’électricité de 17,1 ans (+7 mois), représentant un chiffre d’affaires futur sous contrats de 8 milliards d’euros

Portefeuille sécurisé de centrales 2 à 4,1 gigawatts (+10%), reflétant la diversification géographique annoncée en 2019 avec 46% en Europe, 43% en Amérique latine et 11% en Afrique

à 4,1 gigawatts (+10%), reflétant la diversification géographique annoncée en 2019 avec 46% en Europe, 43% en Amérique latine et 11% en Afrique Portefeuille de projets en cours de développement à 16,6 gigawatts (+17% [YA1] [SC2] )

Fixation d’objectifs 2024

Capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation

EBITDA d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

Confirmation et précision des objectifs 2027

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 gigawatts (confirmation), dont environ 4,2 gigawatts en exploitation (précision)

Capacité exploitée pour les clients tiers supérieure à 8 gigawatts (confirmation)

EBITDA normatif 3 d’environ 475 millions d’euros (confirmation), dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie (précision)

d’environ 475 millions d’euros (confirmation), dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie (précision) CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes (confirmation) et annonce de nouveaux objectifs ESG4

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Les comptes, dont les procédures d’audit sont en cours, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 28 mars 2024.

« Voltalia a atteint ou même dépassé ses objectifs 2023. C’est le résultat de quatre ans d’engagement des équipes qui, malgré le Covid qui a émergé juste après la fixation des objectifs 2023, a permis de multiplier entre 2019 et 2023 la capacité des centrales par 2,7, le chiffre d’affaires par 3,3, l’EBITDA par 3,7 et le résultat net part du Groupe par 6,4. Je les remercie chaleureusement. La progression par rapport à 2022 a elle aussi été forte, avec notamment un EBITDA en croissance de 76%. Nous annonçons de nouveaux objectifs 2024 de capacité et d’EBITDA et nous confirmons nos objectifs 2027, tout en les précisant. Nous nous dotons aussi de nouveaux objectifs ESG pour 2027 et 2030 afin d’amplifier les impacts positifs de notre Mission », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2023 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants Chiffre d’affaires 495,2 465,9 +6% +6% EBITDA normatif 271,0 142,0 +91% +91% EBITDA 241,1 137,2 +76% +76% Marge d’EBITDA 49% 29% +20pts +20pts Résultat net part du Groupe 29,6 -7,2 Na na

Le chiffre d’affaires s’établit à 495,2 millions d’euros, en hausse de +6% (à taux de change courants et constants). Les Ventes d’énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 60% et 40% du chiffre d’affaires 2023.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 299,3 millions d’euros, en hausse de +23% (à taux de change courants et constants).

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 195,5 millions d’euros, en baisse de -12% à taux de change courants et constants.

L’EBITDA s’établit à 241,1 millions d’euros, en progression de +76%. La marge d’EBITDA augmente fortement à 48,7%, contre 29,4% en 2022, soit une appréciation de plus de 20 points. La progression résulte des améliorations concomitantes des taux de marge d’EBITDA des Ventes d’énergie et des Services.

L’EBITDA normatif, calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme, s’élève à 271 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe se monte à 29,6 millions d’euros, contre une perte de 7,2 millions d’euros en 2022, bénéficiant de la forte progression de l’EBITDA.





REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie

Indicateurs financiers

En millions d’euros 2023 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants5 Chiffre d’affaires 299,3 242,4 +23% +23% EBITDA 194,6 143,3 +36% +36% Marge d’EBITDA 65% 59% +6pts +6pts





Indicateurs opérationnels 2023 2022 Variation Facteurs de charge6 Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme nationale Production (en GWh) 4 336 3 680 +18% Puissance en exploitation (en MW)7 2 370 1 571 +51% Puissance en exploitation et construction (en MW) 2 851 2 592 +10% Facteur de charge éolien au Brésil 41% 42% -1pts 53% 39% Facteur de charge solaire au Brésil 27% 24%8 +3pts 34% 25% Facteur de charge éolien en France 26% 22% +4pts 24% 26% Facteur de charge solaire en France 16% 18% -2pts 17% 14% Facteur de charge solaire en Egypte et Jordanie 24% 25% -1pt 23% ND

La production atteint 4,3 TWh en hausse de +18%, l’équivalent de la consommation en électricité de 5,5 millions de personnes. L’augmentation résulte principalement de l’accroissement de la capacité des centrales en exploitation. La puissance des centrales en exploitation est passée de 1,6 GW à 2,4 GW (+51%) grâce aux mises en service de SSM3-6 et Canudos au Brésil, Garrido au Portugal, Karavasta en Albanie, Sud Vannier et Rives charentaises en France et de nombreuses unités de production décentralisées détenues par Helexia en France, en Belgique, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Hongrie et au Brésil. Les mises en service de nouvelles centrales ont atteint le volume record de 795 MW, dont 662 MW au second semestre. Elles ont fortement contribué en 2023 mais sans encore avoir leur effet en année pleine, notamment les 662 MW mis en service fin 2023.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 299,3 millions d’euros, en forte hausse de +23% (à taux de change courants et constants) grâce à l’accroissement de la production électrique et à l’indexation contractuelle des prix de vente sur l’inflation. Le chiffre d’affaires provient essentiellement des contrats de vente d’électricité sur le long terme auxquels 98% des centrales en exploitation sont adossées.

La durée résiduelle moyenne pondérée de l’ensemble de ces contrats est de 17,1 années (+7 mois), représentant 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur sous contrat.

74% du chiffre d’affaires 2023 issu des contrats de vente d’électricité à long terme est contractuellement indexé sur l’inflation.

Ces données illustrent la stratégie d’investissement de Voltalia. Dans un marché où existent des opportunités plus spéculatives de contrats de vente d’électricité bien plus courts que 20 ans et/ou dont le prix n’est pas indexé sur l’inflation, Voltalia continue de conserver après les avoir développés les projets qui correspondent à ses critères, en vendant les autres projets à des tiers tout en assurant pour eux des services de construction et de maintenance.

L’EBITDA généré par les Ventes d’énergie est en forte croissance à 194,6 millions d’euros (+36% à taux de change courants et constants). La marge d’EBITDA ressort à 65%, en amélioration de 6 points, principalement grâce à l’amélioration de la performance du portefeuille des centrales déjà en service en 2022, à la contribution des nouvelles centrales dont certaines bénéficient de prix élevés pendant les premiers mois d’exploitation et au poids relatif croissant du solaire dans le portefeuille, dont la marge d’EBITDA sectorielle moyenne est supérieure à celle de l’éolien. En 2023, l’EBITDA aurait été supérieur de 34 millions d’euros si la production solaire, éolienne et hydraulique avait été à la moyenne de long terme.

Services

En millions d’euros9 2023 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants Chiffres d’affaires avant éliminations 601,9 351,3 +71% +72% Éliminations -406,4 -127,6 x3,2 x3,2 Chiffres d’affaires (après éliminations) 195,5 223,7 -12% -12% EBITDA (après éliminations) 62,1 9,1 x6,8 x6,8 Marge d’EBITDA 32% 4% +28pts +28pts

Le chiffre d’affaires 2023 issu des Services s’établit au total (prestations internes et externes) à 601,9 millions d’euros, en hausse de +71% (+72% à taux de change constants).

L’activité interne (éliminée en consolidation) est en très forte croissance (x3,2). Une proportion importante des équipes a été en 2023 dédiée aux projets internes, permettant notamment le niveau record des mises en service de centrales (795 MW). C’est donc surtout le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements qui croît (x3,5) tandis que le segment Exploitation-Maintenance poursuit sa progression régulière, à +18% en 2023.

(éliminée en consolidation) est en très forte croissance (x3,2). Une proportion importante des équipes a été en 2023 dédiée aux projets internes, permettant notamment le niveau record des mises en service de centrales (795 MW). C’est donc surtout le segment qui croît (x3,5) tandis que le segment poursuit sa progression régulière, à +18% en 2023. L’activité externe aux clients tiers, avec une moindre proportion des moyens alloués, est en baisse de

-12% (à taux de change courants et constants). Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements a un chiffre d’affaires10 en baisse de -16% pour atteindre 172,6 millions d’euros. Le segment Exploitation-Maintenance accélère sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de +25% pour atteindre 23,1 millions d’euros.

L’EBITDA généré par l’activité Services, après élimination des marges internes, est multiplié par x6,8 pour atteindre 62,1 millions d’euros, faisant ressortir une marge d’EBITDA de 32%, en très forte amélioration de 28 points par rapport à 2022.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour clients tiers voit son EBITDA multiplié par x8,1 à 59,6 millions d’euros. Sa croissance est d’abord portée par le Développement, avec les cessions aux clients tiers de plus de 800 MW, très majoritairement des projets en fin de développement vendus avec des services de construction et de maintenance. Il s’agit principalement de sites au Brésil (420 MW à Newave Energia, 90 MW à Toda, 59 MW à XP Asset Management) et en France (33 MW à MER). L’EBITDA est aussi porté par la Construction et Fourniture d’équipements. Malgré la baisse du prix des panneaux solaires qui pèse sur certaines marges, l’EBITDA progresse grâce aux chantiers provenant des sites développés puis cédés et à ceux non liés au Développement, principalement en Irlande (337 MW solaires sous contrat pour les développeurs locaux Bord na Mona et Power Capital), en Mauritanie (42 MW solaires et 18 MW / 9 MWh de stockage par batteries pour le minier canadien Kinross) et en France (9 MW solaires avec le centre spatial de Kourou) et, à travers Helexia, divers contrats pour des clients comme SNCF, Guinot, ou Vishay.

pour clients tiers voit son EBITDA multiplié par x8,1 à 59,6 millions d’euros. Sa croissance est d’abord portée par le Développement, avec les cessions aux clients tiers de plus de 800 MW, très majoritairement des projets en fin de développement vendus avec des services de construction et de maintenance. Il s’agit principalement de sites au Brésil (420 MW à Newave Energia, 90 MW à Toda, 59 MW à XP Asset Management) et en France (33 MW à MER). L’EBITDA est aussi porté par la Construction et Fourniture d’équipements. Malgré la baisse du prix des panneaux solaires qui pèse sur certaines marges, l’EBITDA progresse grâce aux chantiers provenant des sites développés puis cédés et à ceux non liés au Développement, principalement en Irlande (337 MW solaires sous contrat pour les développeurs locaux Bord na Mona et Power Capital), en Mauritanie (42 MW solaires et 18 MW / 9 MWh de stockage par batteries pour le minier canadien Kinross) et en France (9 MW solaires avec le centre spatial de Kourou) et, à travers Helexia, divers contrats pour des clients comme SNCF, Guinot, ou Vishay. Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers voit son EBITDA progresser de +48% à 2,4 millions d’euros. Il est porté par les contrats qui groupent la construction et la maintenance, mais aussi par les contrats de pure maintenance, qui ont atteint en 2023 un niveau record notamment en Espagne (dont 347 MW pour le constructeur OHLA) et au Brésil (dont 212 MW pour le pétrolier BP).

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

2023 2022 Variation à taux courants Variation à taux constants EBITDA des activités après éliminations 256,7 152,5 +68% +68% Eléments corporate -15,6 -15,3 +2% +2% EBITDA 241,1 137,2 +76% +76% Dépréciation, amortissements et provisions -103,7 -73,9 +40% +40% Autres produits et charges opérationnels -18,2 -7,6 x2,4 x2,4 Résultat opérationnel 119,3 55,7 x2,1 x2,1 Résultat financier11 -57,9 -44,9 +29% +32% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -36,3 -18,1 x2,0 x2,0 Intérêts minoritaires 4,5 0,2 ns ns Résultat net (part du Groupe) 29,6 -7,2 ns ns

Les éléments corporate sont bien maîtrisés (+2%) malgré la très forte croissance de l’activité.

L'EBITDA s'élève à 241,1 millions d'euros, en progression de +76% (à taux de change courants et constants).

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 103,7 millions d’euros, en hausse de +40% (à taux de change courants et constants). La hausse provient (i) à hauteur de 18 millions d’euros des centrales mises en service en 2023 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2022 et (ii) à hauteur de 9 millions d’euros de dépréciations et provisions principalement dues à des stocks de panneaux solaires détruits dans un incendie ou dépréciés avec la baisse des prix de marché.

Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -18,2 millions d’euros. La hausse (x2,4 à taux de change courants et constants) provient principalement (i) de charges associées aux mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France (taxe infra marginale) et au Portugal afin de limiter et compenser la hausse des prix de l’électricité à la suite de l’invasion de l’Ukraine et (ii) d’un effet de base provenant de la reprise d’une provision en 2022 lors de la vente d’un immeuble au Portugal.

Le résultat financier s’élève à -57,9 millions d’euros. La hausse (+29% et +32% à taux de change constants) provient principalement la dette finançant les centrales mises en service en 2023 et de l’effet année pleine de celle des centrales mises en service en 2022. Par ailleurs, le taux d'intérêt moyen global de la dette consolidée du Groupe s’élève à 5,9% contre 5,3% en 2022, principalement en raison (i) de l’augmentation des taux de base sur les tirages court-terme des facilités revolving et (ii) de l’augmentation des taux de swap sur les nouveaux financements de projet supérieurs à la moyenne historique. Cette dernière hausse est cependant absorbée par la hausse des prix de vente unitaires pour les actifs correspondants. Les marges sur les crédits restent quant à elles globalement stables.

La charge d’impôts s’élève à -36,3 millions d’euros12. La hausse (x2 à taux de change courants et constants) s’explique principalement par (i) la croissance du portefeuille de centrales et l’amélioration de sa rentabilité, pour 8 millions d’euros, et (ii) par la fiscalité liée aux projets cédés sur l’exercice, pour 6 millions d’euros.

Le résultat net part du Groupe redevient positif à +29,6 millions d’euros, contre une perte de -7,2 millions d’euros en 2022, porté par la forte progression de l’EBITDA.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan à fin 2023 atteint 3,8 milliards d’euros, en croissance de +26%.

En millions d’euros 2023 2022 Goodwill 79 87 Immobilisations corporelles et incorporelles 2 771 2 074 Trésorerie et équivalents de trésorerie 319 384 Autres actifs courants et non courants 649 491 Total actifs 3 818 3 035 Capitaux propres 1 265 1 232 Minoritaires 118 107 Dette financière 1 909 1 313 Provisions 34 26 Autres passifs courants et non courants 492 357 Total passif 3 818 3 035

Les immobilisations corporelles s’élèvent à 2 771 millions d’euros. La hausse de +697 millions d’euros (+33%) reflète essentiellement la progression du portefeuille des centrales en exploitation et construction, avec fin 2023 une capacité de 2 370 MW des centrales en exploitation (en croissance de +51%) et de 480 MW des centrales en construction (en baisse de -53% du fait des nombreuses mises en service de 2023).

Les autres actifs courants et non courants augmentent de +158 millions d’euros, une évolution proche de l’augmentation des autres passifs courants et non courants (+135 millions d’euros). La croissance des autres actifs courants et non courants est principalement expliquée par l’augmentation du volume d’activité des Services, en particulier le Développement et la Construction.

La trésorerie dispose d’une position solide à 319 millions d’euros. Elle est en baisse de -17%, avec principalement la consommation temporaire de trésorerie de certains projets de centrales dont la construction a été accélérée avant finalisation de leur prêt long terme, afin de profiter de prix de vente d’électricité attractifs en Europe.

Les capitaux propres s’élèvent à presque 1,3 milliard d’euros, avec une augmentation sur la période correspondant principalement au résultat de l’exercice.

La dette financière s’élève à 1 909 millions d’euros à fin 2023, en hausse de +45% reflétant la croissance du portefeuille de centrales. La hausse de la dette financière en 2023 (de +596 millions d’euros) est inférieure à celle des immobilisations (de 697 millions d’euros), le solde étant financé par les cashflows générés, et par une partie de la trésorerie disponible, entrainant un ratio d’endettement13 à 53%. La dette financière bénéfice à hauteur de 74% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 67% libellée en euros et à 27% en réaux brésiliens.

Les autres passifs courants et non courants s’élèvent à 492 millions d’euros, en hausse de +38%. Cette augmentation est principalement due à (i) une augmentation des dettes fournisseurs des activités de construction et d’exploitation de centrales et (ii) des variations de la valeur des instruments financiers (instruments dérivés).

NOUVELLES ANNONCES DU GROUPE

Durée résiduelle des contrats de vente d’électricité de 17,1 ans

Voltalia annonce aujourd’hui que sa visibilité à long terme s’est encore améliorée. La durée résiduelle moyenne de ses contrats de vente d’électricité est en progression de 7 mois à 17,1 ans à fin 2023 (par rapport à 16,5 ans en fin 2022), avec 8 milliards d’euros de revenus futurs sous contrat.

Nouveau record du portefeuille de projets en développement à 16,6 GW

Voltalia annonce aujourd’hui que son portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, se montait fin décembre 2023 à 16,6 GW, en hausse de 17%. Il inclut 1,2 GW de projets sécurisés par le gain de contrats long terme de vente d’électricité.

Point sur la situation du réseau électrique brésilien : jugement favorable

Comme annoncé en septembre 2023, l'opérateur de réseau a écrêté la production de certaines centrales électriques suite au black-out survenu le 15 août. Cela a réduit d'environ 350 GWh la production 2023 de Voltalia, selon le régulateur. Depuis le début 2024, les écrêtements sont faibles.

Des associations éoliennes et solaires, dont font partie Voltalia et d’autres comme AES, Enel, EDPR et Neoenergia, ont déposé plainte afin d'obtenir une compensation financière de l'opérateur de réseau. Un jugement a accordé le remboursement presque intégral des pertes de production aux plaignants. Le réseau a demandé la révision de cette décision et la suite de la procédure pourrait s’étaler sur une longue période. Dans ce contexte, et même si Voltalia l’estime probable, le recouvrement de son dommage n’a pas été inscrit dans ses comptes 2023.

DES OBJECTIFS 2023 ATTEINTS OU DÉPASSES

La capacité en construction et en exploitation se monte à 2,85 gigawatts fin 2023, supérieure de 11% à l’objectif annoncé en juillet 2019 de 2,6 gigawatts.

L’EBITDA normatif14 se monte à 271 millions d’euros en 2023, atteignant l’objectif annoncé en septembre 2023. L’écart entre les 241 millions d’euros de l’EBITDA publié et les 271 millions d’euros de l’EBITDA normatif est dû à : la neutralisation de l’écart entre la production électrique réelle et la production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme, à hauteur de +34 millions d’euros ; et la neutralisation de l’écart entre taux de change réel et normatif, à hauteur de -4 millions d’euros.

En quatre ans, c’est-à-dire depuis la fixation des objectifs 2023, la capacité en exploitation et construction a été multipliée par x2,7 (TCAM15 de +28% par an), le chiffre d’affaires par x3,3 (+35% par an), l’EBITDA par x3,7 (+44% par an) et le résultat net part du Groupe par x6,4 (+59% par an).

Ces progressions ont été constatées en même temps que le Groupe, conformément à son ambition affichée en 2019, se diversifiait géographiquement avec une capacité sécurisée16 de 4,1 GW répartie comme suit : 46% en Europe, 43% en Amérique latine et 11% en Afrique.

NOUVEAUX OBJECTIFS 2024

Voltalia annonce aujourd’hui pour 2024 de nouveaux objectifs qui anticipent une nouvelle augmentation de sa capacité et de son EBITDA.

Capacité en exploitation et construction à environ 3,3 GW, en croissance de +16% par rapport à 2023, dont environ 2,5 GW en exploitation.

EBITDA à environ 255 millions d’euros, en croissance de +6% par rapport à 2023, dont environ 230 millions d’euros issus des Ventes d’énergie.

CONFIRMATION ET PRÉCISION DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027

Voltalia confirme et précise ses objectifs opérationnels et financiers à horizon 2027, soit :

Capacité détenue en propre supérieure à 5 GW (confirmation), avec environ 4,2 GW en exploitation (précision).

Capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à 8 GW (confirmation).

EBITDA normatif17 d’environ 475 millions d’euros (confirmation), dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie (précision).

Voltalia souhaite préciser des éléments de sensibilité de son EBITDA 2027 au taux de change EUR/BRL et aux écarts de production électrique par rapport à la moyenne de long terme.

Avec une hypothèse qui décalerait de plus ou moins 1,0 le taux de change EUR/BRL, l’impact sur l’EBITDA publié en 2027 serait d’environ +35 millions d‘euros (taux de 4,5 contre un taux normatif de 5,5) ou - 25 millions d’euros (taux de 6,5 contre un taux normatif de 5,5).

Avec une hypothèse qui décalerait la production électrique des centrales solaires, éoliennes et hydrauliques avec pour chacune des trois technologies les amplitudes de 2023, l’impact sur l’EBITDA publié en 2027 serait d’environ plus ou moins 48 millions d’euros. Un écart global en 2027 de même ampleur que celui de 2023 est rendu beaucoup moins probable du fait de la croissance du portefeuille qui s’accompagne de sa diversification.





CONFIRMATION ET NOUVEAUX OBJECTIFS ESG POUR 2027 ET 2030

Voltalia confirme l’objectif ESG suivant :

CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes (confirmation).

En tant qu'entreprise à mission, Voltalia s'efforce constamment de renforcer ses engagements et son impact positif sur l'environnement et la société. Aujourd'hui, l’entreprise franchit une nouvelle étape en se fixant de nouveaux objectifs ESG à atteindre en 2027 et 2030 :

En 2027 : objectif de 100% des capacités détenues en cours de construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) aligné sur les normes de la SFI (groupe Banque mondiale), contre 44% fin 2023.

En 2027 : objectif de 50% des MW solaires détenus en exploitation situés sur des sols co-utilisés ou revalorisés (contre 37% à fin 2023), c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées).

En 2030 : objectif de baisse de -35% de l'intensité carbone en kgC02/MW (Scope 3) des centrales solaires détenues par rapport à 2022 (contre -4% en 2023), notamment en priorisant l'acquisition de panneaux solaires bas carbone.

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 mai 2022. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.





Capacité en exploitation au 31 décembre 2023

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 2023 2022 Albanie 140 140 0 Belgique 17 17 15 Brésil 773 711 1 484 1 068 Egypte 32 32 32 Espagne 23 23 8 France 93 196 5 294 216 Grèce 17 17 17 Guyane française 13 7 5 24 49 34 Hongrie 14 14 0 Italie 18 18 14 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas18 60 60 0 Portugal 74 74 21 Roumanie 3 3 0 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 866 1 432 7 10 56 2 370 1 571

Capacité en construction au 31 décembre 2023

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East Gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 134 Solaire Brésil Helexia 5 Solaire Belgique Helexia 15 Solaire France Helexia 0,2 Solaire Guyane française Helexia 10 Solaire Hongrie Helexia 1 Solaire Italie Helexia 6 Solaire Portugal Helexia 1 Solaire Roumanie Helexia 4 Solaire Espagne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3 Solaire Italie Logelbach 12 Solaire France Sinnamary 10 Biomasse Guyane française Sinnamary 1 Hybride Guyane française Total (en MW) 480

Production d’électricité au 31 décembre 2023

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 2023 2022 Albanie 1 1 0 Belgique 11 11 14 Brésil 2 672 734 47 3 452 3 036 Egypte 74 74 76 Espagne 21 21 10 France 228 182 8 418 291 Grèce 25 25 23 Guyane française 16 40 55 45 Hongrie 5 5 0 Italie 22 22 22 Jordanie 122 122 129 Portugal 68 68 26 Roumanie 1 1 0 Royaume-Uni 60 60 9 Total 2 900 1 342 40 8 47 4 336 3 680

Compte de résultat consolidé (Non audité)

En millions d'euros 2023 2022 Chiffre d’affaires 495 466 Achats et sous-traitance (71) (174) Autres charges d'exploitation (218) (139) Charges de personnel (66) (49) Autres produits et charges courants 100 33 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 (0) EBITDA 241 137 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (104) (74) Résultat opérationnel courant 138 63 Autres produits et charges opérationnels (18) (8) Résultat opérationnel 119 56 Coût net de l'endettement financier (82) (51) Autres produits et charges financiers 25 6 Impôt sur les résultats et assimilés (36) (18) Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia (1) - Résultat net 25 (7) Participations ne conférant pas le contrôle 5 0 Part du Groupe 30 (7)

Bilan consolidé (Non audité)

En millions d’euros 2023 2022 Goodwill 80 87 Droits d'utilisation 64 41 Immobilisations incorporelles 435 308 Immobilisations corporelles 2 272 1 725 Participations dans des entreprises associées 20 2 Autres actifs financiers non courants 25 9 Actifs d'impôts différés 5 2 Autres actifs non courants 40 - Actifs non courants 2 940 2 173 Stocks et encours 65 67 Clients et autres débiteurs 237 206 Autres actifs courants 180 124 Autres actifs financiers courants 76 26 Instruments dérivés actifs courants 1 55 Trésorerie et équivalents de trésorerie 319 384 Actifs courants 878 862 Total Actif 3 818 3 035 Capitaux propres part du Groupe 1 265 1 232 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 118 107 Capitaux propres 1 383 1 339 Provisions non courantes 28 18 Passifs d'impôts différés 28 26 Financements non courants 1 579 1 025 Autres passifs financiers non courants 41 23 Instruments dérivés passifs non courants 31 - Passifs non courants 1 708 1 092 Provisions courantes 7 9 Financements courants 330 288 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 285 233 Autres passifs financiers courants 8 3 Instruments dérivés passifs courants 3 5 Autres passifs courants 95 66 Passifs courants 727 604 Total Passif 3 818 3 035





Tableaux des flux de trésorerie

En millions d'euros 2023 2022 Résultat opérationnel 119,3 55,7 Neutralisation des amortissements, provisions et pertes de valeur 103,7 73,9 Neutralisation des autres produits et charges sans incidence sur les flux de trésorerie opérationnels (55,2) 20,0 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (25,6) (98,4) Charge d’impôt payee (26,7) (16,5) Flux de trésorerie net généré par l'activité 115,5 34,7 Flux net d'investissements financiers 11,5 (28,0) Flux net d'investissements corporels (576,5) (459,7) Flux net d'investissements incorporels (117,7) (81,8) Autres incidences des activités d'investissement 0,6 0,4 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (682,1) (569,1) Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de Voltalia - 484,9 Augmentations de capital souscrites par des actionnaires minoritaires de sociétés contrôlées 15,0 35,0 Intérêts payés aux banques et obligataires (72,8) (49,0) Remboursement des dettes de loyer et intérêts payés associés (12,7) (14,1) Encaissements liés aux emprunts et obligations 688,8 729,1 Remboursements d'emprunts et d'obligations (125,4) (571,9) Autres incidences des activités de financement 2,7 0,2 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financements 495,6 614,2 Variation de la trésorerie nette (71,0) 79,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 383,6 291,4 Incidence des variations de change et autres mouvements 5,9 12,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 318,5 383,6





A propos de Voltalia ( www.voltalia.com ) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 2,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans plus de 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices EnterNext Tech 40, CAC Small et Euronext Tech Leaders. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

1 « EBITDA normatif » 2023 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme.

2 Inclut la capacité des centrales en exploitation et en construction et la capacité des centrales en développement déjà sécurisée par un contrat long-terme de vente d’électricité remporté.

3 « EBITDA normatif » 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme.

4 Précisé dans le paragraphe nouveaux objectifs ESG pour 2027 et 2030.

5 Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les comptes 2023 ressort à 5,40 vs. 5,44 en 2022.

6 (Energie effectivement produite) / (énergie qui serait produite si les centrales produisaient 100% du temps à 100% de leur puissance).

7 Voir le détail en annexe.

8 Le facteur de charge inclut la pleine puissance des centrales SSM1-2 à partir du second semestre de 2022.

9 Les montants ci-dessus sont la somme des données consolidées, arrondie à la première décimale.

10 A compter de 2022, le Groupe publie un chiffre d’affaires n’incluant plus les produits de cessions d’actifs corporels ou incorporels qui sont enregistrés en « Autres Produits et Charges Courants ».

11 En 2023, le Groupe a mis à jour sa méthode d’incorporation en IFRS des coûts d’emprunt dans la valeur des immobilisations en cours. L’élargissement nécessaire de son champ d’application a été traitée comme une correction d’erreur, sans retraitement de la période comparable.

12 Intégrant la mise en équivalence des sociétés en activité non principale

13 Dette nette / (dette nette + capitaux propres).

14 « EBITDA normatif » 2023 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme.

15 Taux de croissance annuelle moyen.

16 Inclut la capacité des centrales en exploitation et en construction et la capacité des centrales en développement déjà sécurisée par un contrat long-terme de vente d’électricité remporté.

17 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme.

18 Intégrant l’acquisition d’une participation majoritaire de Mosselbanken (55%).











