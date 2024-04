Ontex voltooit de verkoop van zijn Algerijnse activiteiten

Aalst, België, 2 april 2024 – Ontex, een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiënische artikelen en oplossingen, kondigt aan dat het de verkoop heeft voltooid van zijn Algerijnse activiteiten aan Hygianis SPA, die al meer dan 20 jaar zijn lokale distributeur is. De transactie omvat de productie-eenheid en verkoopactiviteiten van Ontex in Algerije, evenals de daarmee samenhangende export naar bepaalde buurlanden.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: “Met deze transactie boeken we verdere vooruitgang om de nummer één, vertrouwde partner te worden voor retailmerken en in de gezondheidszorg. Het laat ons toe om ons nog meer te focussen op het strategisch pad voor onze Core Markets van Europa en Noord-Amerika, waar we een aanzienlijk groei- en margeverbeteringspotentieel hebben. Ik wens het volledige team van Algerije het allerbeste bij dit nieuwe hoofdstuk in hun verhaal!”

De opbrengst van de verkoop, vóór belastingen en transactiekosten, bedraagt ongeveer 25 miljoen € en blijft onderworpen aan de gebruikelijke aanpassingen na voltooiing.

Vragen

Over Ontex

