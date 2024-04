Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 02.04.2024

Share buy-back programme - week 13

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 259,100 1,161.99 301,071,280 25 March 2024 7,000 1,207.14 8,449,980 26 March 2024 7,000 1,212.32 8,486,240 27 March 2024 7,000 1,216.76 8,517,320 Total under the share buy-back programme 280,100 1,165.74 326,524,820

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,064,700 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 11 1205 XCSE 20240325 9:02:51.763000 50 1205 XCSE 20240325 9:11:23.834000 9 1205 XCSE 20240325 9:11:23.834000 8 1205 XCSE 20240325 9:11:23.834000 7 1205 XCSE 20240325 9:11:23.899000 11 1205 XCSE 20240325 9:11:23.906000 50 1205 XCSE 20240325 9:23:56.100000 50 1205 XCSE 20240325 9:23:56.259000 2 1205 XCSE 20240325 9:23:56.259000 10 1205 XCSE 20240325 9:23:56.278000 40 1203 XCSE 20240325 9:39:52.070000 13 1203 XCSE 20240325 9:39:52.070000 50 1202 XCSE 20240325 9:41:34.753000 37 1201 XCSE 20240325 9:41:58.061000 5 1200 XCSE 20240325 9:43:01.229000 25 1202 XCSE 20240325 9:47:19.063000 11 1206 XCSE 20240325 10:00:39.298000 9 1206 XCSE 20240325 10:00:39.298000 50 1206 XCSE 20240325 10:00:39.298000 16 1206 XCSE 20240325 10:00:39.298000 50 1206 XCSE 20240325 10:00:39.299000 47 1207 XCSE 20240325 10:03:13.379000 27 1207 XCSE 20240325 10:03:13.379000 37 1208 XCSE 20240325 10:10:45.764000 25 1208 XCSE 20240325 10:10:45.764000 42 1209 XCSE 20240325 10:13:41.376000 50 1209 XCSE 20240325 10:13:41.376000 17 1209 XCSE 20240325 10:13:41.377000 109 1210 XCSE 20240325 10:17:28.091000 100 1211 XCSE 20240325 10:17:28.091000 50 1211 XCSE 20240325 10:17:28.091000 50 1211 XCSE 20240325 10:17:28.230000 10 1211 XCSE 20240325 10:17:28.248000 12 1211 XCSE 20240325 10:17:28.266000 38 1212 XCSE 20240325 10:20:24.615000 13 1212 XCSE 20240325 10:20:24.615000 8 1212 XCSE 20240325 10:20:24.615000 29 1212 XCSE 20240325 10:20:24.615000 50 1212 XCSE 20240325 10:20:24.615000 8 1212 XCSE 20240325 10:20:24.636000 8 1212 XCSE 20240325 10:20:24.657000 8 1212 XCSE 20240325 10:20:24.677000 8 1212 XCSE 20240325 10:20:24.698000 50 1212 XCSE 20240325 10:23:02.246000 27 1212 XCSE 20240325 10:23:02.246000 62 1212 XCSE 20240325 10:25:15.455000 12 1212 XCSE 20240325 10:26:14.251000 12 1212 XCSE 20240325 10:27:28.251000 2 1212 XCSE 20240325 10:28:48.254000 10 1212 XCSE 20240325 10:28:48.254000 8 1210 XCSE 20240325 10:29:11.532000 1 1211 XCSE 20240325 10:34:33.364000 14 1213 XCSE 20240325 10:37:14.183000 8 1213 XCSE 20240325 10:37:14.183000 17 1213 XCSE 20240325 10:37:14.183000 11 1213 XCSE 20240325 10:37:14.205000 8 1213 XCSE 20240325 10:37:14.226000 50 1212 XCSE 20240325 10:39:17.125000 22 1211 XCSE 20240325 10:45:28.589000 27 1211 XCSE 20240325 10:52:31.054000 10 1211 XCSE 20240325 10:52:31.054000 37 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 12 1210 XCSE 20240325 10:55:26.110000 61 1209 XCSE 20240325 10:57:46.315000 62 1208 XCSE 20240325 10:58:45.056000 49 1207 XCSE 20240325 11:01:15.437000 26 1206 XCSE 20240325 11:02:00.082000 41 1205 XCSE 20240325 11:09:22.111000 22 1205 XCSE 20240325 11:09:56.492000 41 1205 XCSE 20240325 11:09:56.492000 2 1207 XCSE 20240325 11:25:13.455000 3 1207 XCSE 20240325 11:25:13.455000 29 1207 XCSE 20240325 11:25:13.455000 38 1206 XCSE 20240325 11:30:43.270000 13 1206 XCSE 20240325 11:30:43.270000 12 1206 XCSE 20240325 11:30:43.270000 8 1206 XCSE 20240325 11:31:52.345000 50 1206 XCSE 20240325 11:39:01.802000 37 1206 XCSE 20240325 11:39:27.943000 65 1207 XCSE 20240325 11:41:31.289000 15 1206 XCSE 20240325 11:44:01.464000 35 1206 XCSE 20240325 11:44:01.464000 51 1205 XCSE 20240325 11:44:46.086000 12 1206 XCSE 20240325 11:55:49.251000 12 1206 XCSE 20240325 11:57:02.251000 2 1206 XCSE 20240325 11:58:15.255000 10 1206 XCSE 20240325 11:58:15.255000 6 1206 XCSE 20240325 11:59:28.252000 6 1206 XCSE 20240325 11:59:28.252000 4 1206 XCSE 20240325 12:00:41.252000 50 1206 XCSE 20240325 12:13:07.032000 76 1206 XCSE 20240325 12:13:07.057000 12 1206 XCSE 20240325 12:13:17.252000 12 1206 XCSE 20240325 12:13:27.251000 13 1206 XCSE 20240325 12:13:37.251000 37 1205 XCSE 20240325 12:22:54.198000 45 1206 XCSE 20240325 12:23:32.517000 3 1206 XCSE 20240325 12:23:32.517000 3 1206 XCSE 20240325 12:23:32.517000 50 1206 XCSE 20240325 12:23:32.518000 12 1206 XCSE 20240325 12:23:57.252000 4 1206 XCSE 20240325 12:25:21.849000 2 1206 XCSE 20240325 12:25:21.911000 45 1205 XCSE 20240325 12:33:02.572000 5 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 12 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 12 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 13 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 12 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 12 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 45 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 13 1205 XCSE 20240325 12:35:51.274000 1 1207 XCSE 20240325 12:51:32.863000 85 1207 XCSE 20240325 12:51:32.863000 13 1207 XCSE 20240325 12:53:32.923000 111 1205 XCSE 20240325 12:55:39.890000 13 1205 XCSE 20240325 12:55:39.890000 20 1205 XCSE 20240325 12:55:39.890000 113 1204 XCSE 20240325 12:55:42.014000 1 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 4 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 35 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 13 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 13 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 13 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 13 1204 XCSE 20240325 12:56:22.333000 13 1203 XCSE 20240325 12:56:23.592000 13 1202 XCSE 20240325 13:07:39.271000 13 1202 XCSE 20240325 13:07:39.271000 13 1202 XCSE 20240325 13:07:39.271000 50 1205 XCSE 20240325 13:42:02.181000 12 1205 XCSE 20240325 13:42:02.181000 12 1205 XCSE 20240325 13:42:02.181000 37 1204 XCSE 20240325 13:51:26.094000 25 1204 XCSE 20240325 13:51:26.094000 12 1204 XCSE 20240325 13:51:26.094000 19 1204 XCSE 20240325 14:07:09.240000 12 1204 XCSE 20240325 14:07:59.240000 18 1204 XCSE 20240325 14:07:59.568000 12 1204 XCSE 20240325 14:07:59.568000 17 1204 XCSE 20240325 14:07:59.568000 2 1204 XCSE 20240325 14:07:59.568000 12 1204 XCSE 20240325 14:07:59.568000 41 1205 XCSE 20240325 14:17:19.096000 38 1205 XCSE 20240325 14:24:10.605000 36 1205 XCSE 20240325 14:33:41.254000 50 1205 XCSE 20240325 14:33:41.254000 36 1205 XCSE 20240325 14:33:41.275000 1 1204 XCSE 20240325 14:54:33.617000 99 1207 XCSE 20240325 15:09:10.342000 100 1207 XCSE 20240325 15:09:10.439000 14 1207 XCSE 20240325 15:10:27.769000 82 1208 XCSE 20240325 15:10:31.625000 12 1209 XCSE 20240325 15:11:04.252000 14 1207 XCSE 20240325 15:11:40.640000 74 1207 XCSE 20240325 15:13:53.917000 13 1207 XCSE 20240325 15:13:53.917000 12 1207 XCSE 20240325 15:13:53.917000 92 1207 XCSE 20240325 15:40:51.121000 50 1207 XCSE 20240325 15:40:51.122000 50 1207 XCSE 20240325 15:40:51.142000 7 1207 XCSE 20240325 15:40:51.142000 50 1207 XCSE 20240325 15:41:00.096000 50 1207 XCSE 20240325 15:41:00.292000 12 1207 XCSE 20240325 15:41:59.599000 110 1207 XCSE 20240325 15:44:45.814000 97 1208 XCSE 20240325 15:53:46.095000 7 1208 XCSE 20240325 15:53:46.095000 13 1208 XCSE 20240325 15:53:46.095000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:46.095000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:46.095000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:47.346000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:47.364000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:50.448000 50 1208 XCSE 20240325 15:53:53.724000 50 1208 XCSE 20240325 15:54:01.695000 50 1208 XCSE 20240325 15:54:01.964000 50 1208 XCSE 20240325 15:54:14.275000 104 1207 XCSE 20240325 15:55:34.098000 50 1208 XCSE 20240325 15:55:34.098000 36 1208 XCSE 20240325 15:55:34.098000 9 1208 XCSE 20240325 15:55:34.098000 8 1208 XCSE 20240325 15:55:34.098000 73 1206 XCSE 20240325 16:02:16.254000 12 1206 XCSE 20240325 16:02:16.254000 12 1206 XCSE 20240325 16:02:16.254000 20 1207 XCSE 20240325 16:03:42.752000 7 1207 XCSE 20240325 16:03:42.752000 10 1207 XCSE 20240325 16:03:42.752000 17 1207 XCSE 20240325 16:03:42.752000 27 1207 XCSE 20240325 16:03:42.752000 23 1207 XCSE 20240325 16:03:50.797000 15 1207 XCSE 20240325 16:03:55.036000 50 1207 XCSE 20240325 16:04:47.254000 50 1207 XCSE 20240325 16:04:47.791000 30 1207 XCSE 20240325 16:04:47.791000 12 1207 XCSE 20240325 16:04:53.424000 8 1207 XCSE 20240325 16:04:59.252000 5 1207 XCSE 20240325 16:04:59.252000 5 1207 XCSE 20240325 16:05:05.251000 8 1207 XCSE 20240325 16:05:05.251000 5 1207 XCSE 20240325 16:05:21.251000 7 1207 XCSE 20240325 16:05:21.251000 12 1207 XCSE 20240325 16:05:40.252000 12 1207 XCSE 20240325 16:05:59.119000 12 1207 XCSE 20240325 16:06:21.251000 61 1206 XCSE 20240325 16:06:21.270000 99 1207 XCSE 20240325 16:15:05.967000 119 1207 XCSE 20240325 16:22:31.145000 50 1207 XCSE 20240325 16:26:04.346000 110 1207 XCSE 20240325 16:32:26.355000 14 1208 XCSE 20240325 16:35:13.622676 21 1208 XCSE 20240325 16:35:13.642468 10 1208 XCSE 20240325 16:35:22.003565 1 1208 XCSE 20240325 16:36:00.437657 606 1208 XCSE 20240325 16:42:00.018045 15 1216 XCSE 20240326 9:03:06.996000 37 1216 XCSE 20240326 9:03:06.996000 47 1217 XCSE 20240326 9:03:55.433000 2 1216 XCSE 20240326 9:04:33.670000 16 1216 XCSE 20240326 9:04:33.718000 40 1215 XCSE 20240326 9:05:31.197000 37 1214 XCSE 20240326 9:05:32.749000 13 1213 XCSE 20240326 9:07:03.898000 13 1213 XCSE 20240326 9:07:03.898000 13 1213 XCSE 20240326 9:07:03.898000 27 1213 XCSE 20240326 9:10:26.450000 13 1213 XCSE 20240326 9:10:26.450000 38 1213 XCSE 20240326 9:11:24.838000 5 1213 XCSE 20240326 9:11:24.838000 8 1213 XCSE 20240326 9:11:24.838000 13 1213 XCSE 20240326 9:18:48.308000 12 1213 XCSE 20240326 9:19:43.308000 12 1213 XCSE 20240326 9:20:30.307000 11 1213 XCSE 20240326 9:21:20.307000 1 1213 XCSE 20240326 9:21:20.307000 12 1213 XCSE 20240326 9:22:11.308000 12 1213 XCSE 20240326 9:22:58.307000 12 1213 XCSE 20240326 9:23:50.309000 12 1212 XCSE 20240326 9:24:41.830000 12 1212 XCSE 20240326 9:25:34.307000 12 1212 XCSE 20240326 9:26:21.307000 4 1212 XCSE 20240326 9:36:09.296000 70 1212 XCSE 20240326 9:36:09.296000 50 1212 XCSE 20240326 9:36:09.358000 16 1212 XCSE 20240326 9:36:09.437000 1 1212 XCSE 20240326 9:36:45.307000 51 1211 XCSE 20240326 9:42:25.686000 33 1211 XCSE 20240326 9:42:25.695000 45 1213 XCSE 20240326 9:51:41.138000 56 1213 XCSE 20240326 9:51:41.138000 27 1213 XCSE 20240326 9:51:41.138000 12 1213 XCSE 20240326 9:53:25.152000 12 1213 XCSE 20240326 9:54:27.607000 25 1211 XCSE 20240326 9:54:53.106000 11 1211 XCSE 20240326 9:54:53.111000 13 1211 XCSE 20240326 9:54:53.111000 15 1211 XCSE 20240326 9:54:53.111000 37 1211 XCSE 20240326 9:56:07.868000 37 1210 XCSE 20240326 9:58:18.511000 3 1210 XCSE 20240326 9:58:18.511000 13 1210 XCSE 20240326 9:58:18.511000 38 1209 XCSE 20240326 10:04:51.120000 13 1209 XCSE 20240326 10:04:51.120000 1 1209 XCSE 20240326 10:04:51.120000 12 1209 XCSE 20240326 10:04:51.120000 49 1208 XCSE 20240326 10:05:32.567000 12 1211 XCSE 20240326 10:14:02.326000 1 1211 XCSE 20240326 10:14:02.345000 26 1211 XCSE 20240326 10:14:02.372000 12 1211 XCSE 20240326 10:14:09.270000 26 1211 XCSE 20240326 10:14:09.270000 10 1210 XCSE 20240326 10:26:29.010000 12 1210 XCSE 20240326 10:29:44.975000 35 1211 XCSE 20240326 10:31:14.583000 4 1210 XCSE 20240326 10:35:45.056000 11 1210 XCSE 20240326 10:35:45.056000 10 1210 XCSE 20240326 10:35:45.056000 12 1210 XCSE 20240326 10:35:45.056000 13 1210 XCSE 20240326 10:35:45.056000 42 1210 XCSE 20240326 10:35:45.073000 20 1209 XCSE 20240326 10:39:52.174000 29 1209 XCSE 20240326 10:42:46.825000 12 1209 XCSE 20240326 10:42:46.825000 20 1209 XCSE 20240326 10:42:46.825000 12 1209 XCSE 20240326 10:42:46.825000 39 1208 XCSE 20240326 10:44:27.572000 12 1208 XCSE 20240326 10:47:59.307000 29 1210 XCSE 20240326 10:50:39.153000 50 1209 XCSE 20240326 11:09:34.497000 12 1209 XCSE 20240326 11:09:34.497000 13 1209 XCSE 20240326 11:09:34.497000 50 1209 XCSE 20240326 11:09:34.499000 66 1209 XCSE 20240326 11:09:34.515000 5 1208 XCSE 20240326 11:09:34.825000 11 1208 XCSE 20240326 11:09:34.825000 1 1208 XCSE 20240326 11:09:34.844000 21 1208 XCSE 20240326 11:11:08.836000 30 1208 XCSE 20240326 11:15:25.835000 8 1208 XCSE 20240326 11:15:25.835000 13 1208 XCSE 20240326 11:15:25.835000 6 1209 XCSE 20240326 11:17:43.646000 41 1209 XCSE 20240326 11:17:43.646000 23 1209 XCSE 20240326 11:17:43.646000 5 1210 XCSE 20240326 11:22:10.350000 50 1210 XCSE 20240326 11:22:10.350000 14 1210 XCSE 20240326 11:29:51.146000 50 1210 XCSE 20240326 11:29:51.146000 39 1209 XCSE 20240326 11:31:10.813000 13 1209 XCSE 20240326 11:31:10.813000 12 1209 XCSE 20240326 11:31:10.813000 10 1208 XCSE 20240326 11:31:10.854000 9 1208 XCSE 20240326 11:31:10.855000 46 1208 XCSE 20240326 11:31:10.855000 15 1210 XCSE 20240326 11:55:36.559000 79 1209 XCSE 20240326 11:55:36.614000 39 1208 XCSE 20240326 12:03:05.741000 12 1208 XCSE 20240326 12:03:05.741000 13 1208 XCSE 20240326 12:03:05.741000 26 1207 XCSE 20240326 12:12:14.033000 13 1207 XCSE 20240326 12:12:14.033000 48 1208 XCSE 20240326 12:22:08.875000 50 1208 XCSE 20240326 12:22:08.875000 9 1208 XCSE 20240326 12:22:08.875000 72 1208 XCSE 20240326 12:22:08.875000 32 1208 XCSE 20240326 12:22:08.875000 18 1208 XCSE 20240326 12:22:09.371000 12 1207 XCSE 20240326 12:22:15.808000 49 1209 XCSE 20240326 12:23:00.638000 27 1209 XCSE 20240326 12:23:00.638000 7 1209 XCSE 20240326 12:23:00.638000 62 1209 XCSE 20240326 12:23:00.638000 49 1209 XCSE 20240326 12:24:00.662000 50 1209 XCSE 20240326 12:24:00.662000 11 1208 XCSE 20240326 12:33:57.456000 17 1210 XCSE 20240326 12:39:43.403000 17 1210 XCSE 20240326 12:39:43.403000 109 1210 XCSE 20240326 12:48:41.932000 12 1210 XCSE 20240326 12:48:41.932000 5 1210 XCSE 20240326 12:48:41.961000 6 1210 XCSE 20240326 12:48:42.454000 36 1210 XCSE 20240326 12:48:55.230000 85 1210 XCSE 20240326 12:48:55.230000 62 1209 XCSE 20240326 12:51:43.196000 49 1208 XCSE 20240326 12:52:31.410000 5 1208 XCSE 20240326 12:57:04.240000 6 1208 XCSE 20240326 13:02:33.711000 1 1208 XCSE 20240326 13:02:33.711000 16 1210 XCSE 20240326 13:09:04.788000 10 1209 XCSE 20240326 13:13:40.111000 28 1209 XCSE 20240326 13:13:40.111000 12 1209 XCSE 20240326 13:13:40.111000 1 1209 XCSE 20240326 13:13:40.111000 12 1209 XCSE 20240326 13:13:40.113000 12 1209 XCSE 20240326 13:13:40.113000 13 1209 XCSE 20240326 13:13:40.113000 48 1209 XCSE 20240326 13:13:40.113000 49 1209 XCSE 20240326 13:30:46.437000 12 1209 XCSE 20240326 13:30:46.437000 94 1210 XCSE 20240326 13:33:37.004000 34 1210 XCSE 20240326 13:33:37.004000 40 1210 XCSE 20240326 13:33:37.004000 37 1212 XCSE 20240326 13:46:05.768000 29 1212 XCSE 20240326 13:46:05.768000 28 1211 XCSE 20240326 13:46:05.857000 52 1211 XCSE 20240326 13:46:09.087000 27 1213 XCSE 20240326 14:05:25.734000 13 1214 XCSE 20240326 14:14:02.196000 34 1214 XCSE 20240326 14:14:02.196000 12 1214 XCSE 20240326 14:15:46.307000 4 1214 XCSE 20240326 14:17:06.863000 8 1214 XCSE 20240326 14:17:06.863000 13 1212 XCSE 20240326 14:18:21.165000 4 1212 XCSE 20240326 14:18:21.165000 3 1214 XCSE 20240326 14:25:44.016000 22 1214 XCSE 20240326 14:29:21.923000 5 1214 XCSE 20240326 14:29:21.960000 108 1214 XCSE 20240326 14:30:01.846000 22 1214 XCSE 20240326 14:30:01.846000 14 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 13 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 13 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 13 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 13 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 13 1213 XCSE 20240326 14:35:22.543000 12 1214 XCSE 20240326 14:42:56.308000 12 1214 XCSE 20240326 14:44:03.458000 12 1214 XCSE 20240326 14:45:04.307000 12 1214 XCSE 20240326 14:46:12.307000 12 1214 XCSE 20240326 14:47:14.308000 12 1214 XCSE 20240326 14:48:21.309000 12 1214 XCSE 20240326 14:49:22.307000 12 1214 XCSE 20240326 14:50:26.308000 1 1214 XCSE 20240326 14:51:33.308000 11 1214 XCSE 20240326 14:51:33.308000 6 1214 XCSE 20240326 14:52:34.748000 6 1214 XCSE 20240326 14:52:34.748000 12 1214 XCSE 20240326 14:53:44.308000 12 1214 XCSE 20240326 14:54:46.926000 71 1212 XCSE 20240326 14:55:37.006000 21 1212 XCSE 20240326 14:55:37.006000 13 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 12 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 12 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 12 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 8 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 4 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 12 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 12 1211 XCSE 20240326 14:59:55.976000 93 1210 XCSE 20240326 14:59:58.742000 52 1211 XCSE 20240326 15:08:01.158000 25 1211 XCSE 20240326 15:08:01.166000 49 1211 XCSE 20240326 15:16:37.959000 58 1212 XCSE 20240326 15:18:34.414000 21 1212 XCSE 20240326 15:18:34.414000 50 1212 XCSE 20240326 15:18:36.529000 19 1214 XCSE 20240326 15:27:35.347000 21 1214 XCSE 20240326 15:27:35.347000 100 1213 XCSE 20240326 15:41:15.583000 200 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 50 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 47 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 50 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 28 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 34 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 83 1215 XCSE 20240326 16:28:29.710000 204 1214 XCSE 20240326 16:29:33.627000 77 1213 XCSE 20240326 16:29:33.820000 140 1213 XCSE 20240326 16:29:46.347000 81 1213 XCSE 20240326 16:29:46.347000 30 1215 XCSE 20240326 16:30:15.089000 13 1215 XCSE 20240326 16:30:15.089000 274 1216 XCSE 20240326 16:34:03.577000 45 1216 XCSE 20240326 16:34:03.577000 53 1216 XCSE 20240326 16:34:03.577000 9 1216 XCSE 20240326 16:34:03.577000 34 1218 XCSE 20240326 16:37:20.010000 50 1218 XCSE 20240326 16:37:20.010000 4 1218 XCSE 20240326 16:37:20.010000 2 1218 XCSE 20240326 16:37:20.010000 50 1218 XCSE 20240326 16:37:20.011000 50 1218 XCSE 20240326 16:37:20.012000 50 1218 XCSE 20240326 16:37:20.036000 30 1218 XCSE 20240326 16:37:20.036000 34 1217 XCSE 20240326 16:38:10.673000 1 1217 XCSE 20240326 16:38:10.693000 50 1219 XCSE 20240326 16:41:34.787000 7 1219 XCSE 20240326 16:41:34.787000 50 1219 XCSE 20240326 16:41:34.787000 1 1219 XCSE 20240326 16:41:34.787000 40 1219 XCSE 20240326 16:41:34.787000 21 1219 XCSE 20240326 16:41:58.071513 229 1219 XCSE 20240326 16:41:58.071536 51 1220 XCSE 20240327 9:07:38.218000 5 1223 XCSE 20240327 9:10:55.474000 18 1223 XCSE 20240327 9:10:55.474000 5 1223 XCSE 20240327 9:10:55.474000 19 1223 XCSE 20240327 9:10:55.474000 27 1223 XCSE 20240327 9:11:37.916000 15 1223 XCSE 20240327 9:11:37.916000 7 1223 XCSE 20240327 9:11:37.935000 35 1223 XCSE 20240327 9:12:51.321000 3 1224 XCSE 20240327 9:15:52.528000 8 1226 XCSE 20240327 9:26:02.112000 5 1226 XCSE 20240327 9:26:02.112000 4 1226 XCSE 20240327 9:26:02.162000 37 1226 XCSE 20240327 9:26:31.228000 37 1225 XCSE 20240327 9:26:31.909000 41 1225 XCSE 20240327 9:29:14.377000 12 1225 XCSE 20240327 9:29:14.377000 50 1224 XCSE 20240327 9:32:22.035000 49 1223 XCSE 20240327 9:32:22.043000 85 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 45 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 7 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 6 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 24 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 20 1224 XCSE 20240327 9:32:28.264000 31 1224 XCSE 20240327 9:33:34.525000 12 1224 XCSE 20240327 9:34:15.059000 8 1222 XCSE 20240327 9:34:46.279000 41 1222 XCSE 20240327 9:34:46.279000 2 1222 XCSE 20240327 9:34:46.279000 38 1221 XCSE 20240327 9:38:11.225000 12 1221 XCSE 20240327 9:38:11.225000 37 1220 XCSE 20240327 9:42:35.523000 13 1220 XCSE 20240327 9:42:35.523000 25 1218 XCSE 20240327 9:47:20.860000 26 1218 XCSE 20240327 9:47:20.860000 3 1216 XCSE 20240327 9:49:27.019000 105 1220 XCSE 20240327 9:57:37.580000 21 1220 XCSE 20240327 9:57:37.580000 18 1220 XCSE 20240327 10:13:55.525000 18 1220 XCSE 20240327 10:13:55.597000 18 1220 XCSE 20240327 10:13:55.618000 15 1220 XCSE 20240327 10:20:09.781000 30 1220 XCSE 20240327 10:20:09.821000 7 1220 XCSE 20240327 10:20:09.840000 20 1221 XCSE 20240327 10:20:19.751000 17 1221 XCSE 20240327 10:20:19.751000 32 1221 XCSE 20240327 10:20:19.751000 7 1221 XCSE 20240327 10:20:19.751000 15 1221 XCSE 20240327 10:20:19.751000 13 1221 XCSE 20240327 10:20:19.817000 4 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 38 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 5 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 23 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 21 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 30 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 35 1222 XCSE 20240327 10:23:34.467000 12 1222 XCSE 20240327 10:25:43.525000 12 1221 XCSE 20240327 10:26:51.525000 1 1221 XCSE 20240327 10:30:12.385000 36 1220 XCSE 20240327 10:30:42.080000 3 1219 XCSE 20240327 10:31:08.997000 34 1219 XCSE 20240327 10:31:08.997000 35 1218 XCSE 20240327 10:31:09.054000 5 1218 XCSE 20240327 10:31:09.072000 35 1218 XCSE 20240327 10:31:09.072000 25 1217 XCSE 20240327 10:32:01.128000 12 1217 XCSE 20240327 10:32:01.128000 10 1216 XCSE 20240327 10:39:55.680000 27 1216 XCSE 20240327 10:39:55.680000 12 1216 XCSE 20240327 10:39:55.680000 12 1217 XCSE 20240327 10:48:36.526000 7 1217 XCSE 20240327 10:49:44.137000 5 1217 XCSE 20240327 10:49:44.137000 12 1217 XCSE 20240327 10:50:52.524000 2 1217 XCSE 20240327 10:52:19.202000 13 1217 XCSE 20240327 10:52:19.223000 6 1217 XCSE 20240327 11:00:12.234000 13 1216 XCSE 20240327 11:00:57.296000 13 1214 XCSE 20240327 11:05:47.277000 12 1214 XCSE 20240327 11:05:47.277000 3 1216 XCSE 20240327 11:06:13.809000 74 1216 XCSE 20240327 11:06:13.809000 7 1216 XCSE 20240327 11:06:13.809000 7 1216 XCSE 20240327 11:06:13.809000 28 1216 XCSE 20240327 11:06:13.809000 25 1214 XCSE 20240327 11:07:44.037000 9 1213 XCSE 20240327 11:08:05.170000 6 1216 XCSE 20240327 11:13:09.802000 7 1216 XCSE 20240327 11:13:09.802000 23 1216 XCSE 20240327 11:13:09.802000 19 1216 XCSE 20240327 11:13:09.802000 13 1216 XCSE 20240327 11:13:09.802000 26 1216 XCSE 20240327 11:13:09.862000 40 1216 XCSE 20240327 11:21:46.002000 40 1216 XCSE 20240327 11:21:46.002000 7 1216 XCSE 20240327 11:21:46.020000 17 1216 XCSE 20240327 11:21:46.021000 7 1216 XCSE 20240327 11:22:12.524000 5 1216 XCSE 20240327 11:22:12.524000 7 1216 XCSE 20240327 11:22:38.525000 5 1216 XCSE 20240327 11:22:38.525000 2 1216 XCSE 20240327 11:23:35.526000 7 1216 XCSE 20240327 11:23:35.526000 9 1213 XCSE 20240327 11:27:10.568000 18 1215 XCSE 20240327 11:27:58.774000 81 1215 XCSE 20240327 11:33:46.036000 5 1215 XCSE 20240327 11:34:37.526000 7 1215 XCSE 20240327 11:34:37.526000 9 1215 XCSE 20240327 11:35:42.525000 3 1215 XCSE 20240327 11:35:42.525000 4 1215 XCSE 20240327 11:36:59.526000 7 1215 XCSE 20240327 11:36:59.526000 1 1215 XCSE 20240327 11:36:59.526000 15 1213 XCSE 20240327 11:44:05.109000 3 1213 XCSE 20240327 11:44:05.127000 3 1213 XCSE 20240327 11:44:05.127000 19 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 32 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 18 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 8 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 22 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 27 1216 XCSE 20240327 11:54:54.838000 14 1216 XCSE 20240327 11:54:54.858000 8 1216 XCSE 20240327 11:54:54.878000 39 1216 XCSE 20240327 11:54:55.083000 11 1216 XCSE 20240327 11:54:58.246000 7 1216 XCSE 20240327 11:54:58.264000 7 1216 XCSE 20240327 11:55:24.208000 5 1216 XCSE 20240327 11:55:24.208000 2 1216 XCSE 20240327 11:56:54.524000 10 1216 XCSE 20240327 11:56:54.524000 12 1216 XCSE 20240327 11:58:33.419000 12 1216 XCSE 20240327 12:00:12.525000 38 1214 XCSE 20240327 12:01:24.500000 16 1215 XCSE 20240327 12:15:53.023000 24 1215 XCSE 20240327 12:15:53.023000 26 1215 XCSE 20240327 12:15:53.023000 3 1215 XCSE 20240327 12:15:53.044000 10 1215 XCSE 20240327 12:15:53.072000 22 1215 XCSE 20240327 12:17:47.066000 7 1215 XCSE 20240327 12:17:47.084000 18 1215 XCSE 20240327 12:17:47.087000 6 1213 XCSE 20240327 12:31:35.763000 8 1215 XCSE 20240327 12:46:55.405000 28 1215 XCSE 20240327 12:46:55.405000 40 1215 XCSE 20240327 12:46:55.405000 11 1215 XCSE 20240327 12:46:59.457000 7 1215 XCSE 20240327 12:46:59.475000 7 1215 XCSE 20240327 12:46:59.494000 18 1215 XCSE 20240327 12:46:59.526000 12 1215 XCSE 20240327 12:46:59.546000 21 1215 XCSE 20240327 12:48:01.147000 26 1215 XCSE 20240327 12:48:01.147000 6 1216 XCSE 20240327 12:48:43.733000 17 1216 XCSE 20240327 12:48:43.733000 25 1216 XCSE 20240327 12:48:43.733000 74 1216 XCSE 20240327 12:48:43.733000 102 1216 XCSE 20240327 12:48:43.733000 39 1214 XCSE 20240327 12:48:49.637000 25 1213 XCSE 20240327 12:48:49.744000 14 1213 XCSE 20240327 12:48:49.744000 16 1212 XCSE 20240327 13:00:24.742000 7 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 16 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 13 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 13 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 13 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 16 1212 XCSE 20240327 13:04:24.396000 50 1212 XCSE 20240327 13:04:24.407000 24 1212 XCSE 20240327 13:04:24.426000 38 1213 XCSE 20240327 13:13:52.380000 60 1213 XCSE 20240327 13:13:52.381000 90 1213 XCSE 20240327 13:13:52.400000 18 1213 XCSE 20240327 13:13:52.401000 24 1213 XCSE 20240327 13:13:52.420000 18 1216 XCSE 20240327 13:48:05.560000 18 1216 XCSE 20240327 13:48:05.617000 50 1215 XCSE 20240327 13:48:59.743000 13 1215 XCSE 20240327 13:56:27.513000 13 1215 XCSE 20240327 13:56:27.513000 37 1215 XCSE 20240327 14:00:05.536000 1 1215 XCSE 20240327 14:00:05.536000 17 1217 XCSE 20240327 14:19:01.116000 24 1217 XCSE 20240327 14:19:01.116000 41 1217 XCSE 20240327 14:19:01.116000 27 1217 XCSE 20240327 14:19:01.116000 79 1217 XCSE 20240327 14:19:01.116000 18 1217 XCSE 20240327 14:19:01.388000 7 1217 XCSE 20240327 14:19:01.406000 7 1217 XCSE 20240327 14:19:01.424000 42 1217 XCSE 20240327 14:20:00.110000 7 1217 XCSE 20240327 14:20:00.126000 7 1217 XCSE 20240327 14:20:00.145000 18 1217 XCSE 20240327 14:20:48.696000 7 1217 XCSE 20240327 14:20:48.715000 7 1217 XCSE 20240327 14:20:48.733000 23 1217 XCSE 20240327 14:20:48.791000 12 1217 XCSE 20240327 14:20:48.811000 45 1217 XCSE 20240327 14:20:48.833000 43 1217 XCSE 20240327 14:20:48.856000 13 1217 XCSE 20240327 14:22:04.973000 13 1217 XCSE 20240327 14:23:04.973000 1 1217 XCSE 20240327 14:24:33.892000 12 1217 XCSE 20240327 14:24:33.892000 13 1217 XCSE 20240327 14:25:51.524000 12 1217 XCSE 20240327 14:27:21.525000 8 1217 XCSE 20240327 14:28:29.525000 4 1217 XCSE 20240327 14:28:29.525000 7 1217 XCSE 20240327 14:29:52.524000 5 1217 XCSE 20240327 14:29:52.524000 2 1217 XCSE 20240327 14:31:12.015000 10 1217 XCSE 20240327 14:31:12.015000 12 1217 XCSE 20240327 14:32:21.524000 7 1217 XCSE 20240327 14:33:19.525000 5 1217 XCSE 20240327 14:33:19.525000 12 1217 XCSE 20240327 14:34:24.524000 8 1217 XCSE 20240327 14:35:31.525000 4 1217 XCSE 20240327 14:35:31.525000 3 1217 XCSE 20240327 14:36:29.524000 7 1217 XCSE 20240327 14:36:29.524000 2 1217 XCSE 20240327 14:36:29.524000 7 1217 XCSE 20240327 14:37:32.524000 5 1217 XCSE 20240327 14:37:32.524000 51 1217 XCSE 20240327 14:45:09.782000 37 1218 XCSE 20240327 14:45:09.782000 44 1220 XCSE 20240327 15:01:35.978000 24 1220 XCSE 20240327 15:01:36.017000 46 1220 XCSE 20240327 15:03:39.995000 27 1220 XCSE 20240327 15:03:39.995000 29 1220 XCSE 20240327 15:03:39.995000 46 1220 XCSE 20240327 15:03:40.019000 4 1220 XCSE 20240327 15:03:44.525000 8 1220 XCSE 20240327 15:03:44.525000 12 1220 XCSE 20240327 15:04:21.525000 4 1220 XCSE 20240327 15:04:58.525000 7 1220 XCSE 20240327 15:04:58.525000 1 1220 XCSE 20240327 15:04:58.525000 6 1220 XCSE 20240327 15:05:37.524000 5 1220 XCSE 20240327 15:05:37.524000 7 1220 XCSE 20240327 15:06:13.525000 5 1220 XCSE 20240327 15:06:13.525000 12 1220 XCSE 20240327 15:06:48.525000 12 1220 XCSE 20240327 15:07:27.525000 7 1220 XCSE 20240327 15:08:03.828000 5 1220 XCSE 20240327 15:08:03.828000 10 1220 XCSE 20240327 15:08:41.525000 2 1220 XCSE 20240327 15:08:41.525000 5 1220 XCSE 20240327 15:09:17.524000 7 1220 XCSE 20240327 15:09:17.524000 5 1220 XCSE 20240327 15:09:56.524000 28 1218 XCSE 20240327 15:12:46.546000 10 1218 XCSE 20240327 15:12:52.366000 13 1218 XCSE 20240327 15:12:52.366000 28 1218 XCSE 20240327 15:12:52.366000 23 1217 XCSE 20240327 15:12:52.690000 27 1217 XCSE 20240327 15:12:52.690000 52 1216 XCSE 20240327 15:14:14.620000 26 1215 XCSE 20240327 15:41:34.734000 76 1215 XCSE 20240327 15:41:34.734000 13 1215 XCSE 20240327 15:41:34.734000 13 1215 XCSE 20240327 15:41:34.734000 11 1214 XCSE 20240327 15:42:10.802000 105 1214 XCSE 20240327 15:42:10.802000 33 1214 XCSE 20240327 15:42:10.862000 33 1214 XCSE 20240327 15:42:10.882000 33 1214 XCSE 20240327 15:42:10.888000 117 1213 XCSE 20240327 15:42:10.983000 119 1212 XCSE 20240327 15:42:44.328000 14 1212 XCSE 20240327 15:42:44.344000 75 1212 XCSE 20240327 15:42:44.344000 23 1212 XCSE 20240327 15:42:44.344000 58 1211 XCSE 20240327 15:46:44.097000 54 1211 XCSE 20240327 15:46:44.097000 13 1211 XCSE 20240327 15:46:44.097000 110 1210 XCSE 20240327 15:50:59.871000 40 1211 XCSE 20240327 16:02:55.024000 28 1213 XCSE 20240327 16:06:04.867000 21 1213 XCSE 20240327 16:06:04.867000 29 1215 XCSE 20240327 16:13:31.267000 84 1216 XCSE 20240327 16:13:31.325000 145 1216 XCSE 20240327 16:13:31.325000 19 1216 XCSE 20240327 16:13:31.325000 405 1216 XCSE 20240327 16:13:31.325000 20 1215 XCSE 20240327 16:13:31.557000 12 1216 XCSE 20240327 16:21:28.525000 12 1216 XCSE 20240327 16:21:49.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:22:11.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:22:33.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:22:55.525000 13 1216 XCSE 20240327 16:23:19.526000 10 1216 XCSE 20240327 16:23:42.524000 2 1216 XCSE 20240327 16:23:42.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:24:02.532000 12 1216 XCSE 20240327 16:24:24.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:24:44.527000 12 1216 XCSE 20240327 16:25:05.525000 12 1216 XCSE 20240327 16:25:25.524000 13 1216 XCSE 20240327 16:25:46.847000 13 1216 XCSE 20240327 16:26:08.524000 2 1216 XCSE 20240327 16:26:29.524000 10 1216 XCSE 20240327 16:26:29.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:26:49.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:27:08.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:27:24.815000 12 1216 XCSE 20240327 16:27:42.525000 12 1216 XCSE 20240327 16:27:59.529000 12 1216 XCSE 20240327 16:28:15.525000 7 1216 XCSE 20240327 16:28:30.525000 5 1216 XCSE 20240327 16:28:30.525000 2 1216 XCSE 20240327 16:28:44.867000 7 1216 XCSE 20240327 16:28:44.867000 3 1216 XCSE 20240327 16:28:44.867000 14 1216 XCSE 20240327 16:28:59.525000 13 1216 XCSE 20240327 16:29:12.524000 12 1216 XCSE 20240327 16:29:23.544000 12 1216 XCSE 20240327 16:29:34.590000 12 1216 XCSE 20240327 16:29:46.124000 7 1216 XCSE 20240327 16:29:50.525000 13 1216 XCSE 20240327 16:29:50.526000

Attachment