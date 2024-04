Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for HP Invest afdelingerne og et opdateret prospekt for Optimal afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet for HP Invest afdelingerne er opdateret i forbindelse med, at porteføljeforvaltningshonoraret til HP Fondsmæglerselskab A/S stiger fra 0,25% til 0,35% for afdeling HP Invest Grønne Obligationer KL.

Prospektet for Optimal afdelingerne er opdateret i forbindelse med afdelingernes skifte af market maker fra Nykredit til Jyske Bank.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Wealth Invest

Attachments