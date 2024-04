KBC Groupe: Changement au sein du conseil d'administration du groupe KBC

Sur l'avis du comité de nomination de KBC Groupe, le Conseil d'administration a décidé de proposer Mme Diana Rádl Rogerová à l'Assemblée générale des actionnaires en tant que nouvel administrateur non exécutif et indépendant du Conseil d'administration de KBC Groupe et membre du Comité d'audit, du Comité de risque et de compliance et du Comité de nomination de KBC Groupe. Mme Rádl Rogerová remplacera Mme Vladimira Papirnik dont le mandat d'administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration du groupe KBC arrive à échéance. La nomination de Mme Diana Rádl Rogerová a déjà été approuvée par la Banque centrale européenne.

Mme Diana Rádl Rogerová a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur du conseil financier et possède une connaissance approfondie des marchés financiers et des stratégies d'investissement.

Elle est l'une des fondatrices et propriétaires du groupe d'investissement tchèque "Behind Inventions".

Jusqu'en 2022, Diana était associée directrice de Deloitte en République tchèque, poste qu'elle occupait depuis 2016. Entre 2018 et 2022, Diana a simultanément occupé le poste de Chief Strategy Officer pour Deloitte Europe. Dans ce cadre, elle était responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie globale à travers toutes les unités d'affaires européennes (Audit, Fiscalité et Juridique, Consulting, Financial Advisory et Risk Advisory) de Deloitte.

Depuis 2006, Diana était partenaire d'audit chez Deloitte à Prague, où elle fournissait des services d'audit aux principales banques, sociétés immobilières et fonds d'investissement.

Diana a obtenu en 1996 un master en commerce international, économie monétaire et sciences bancaires à l'université VSE d'économie et de commerce de Prague. En 2022, Diana a été élue Manager de l’année en République tchèque.

Koenraad Debackere, président du Conseil d'administration du groupe KBC, a commenté l'annonce d'aujourd'hui comme suit : "Je suis ravi d'accueillir Mme Diana Rádl Rogerová au sein du Conseil d'administration. Sa vaste expérience du secteur financier international et de l'environnement commercial, sa connaissance approfondie des marchés financiers et sa passion pour l'innovation et la technologie lui permettront d'apporter une contribution importante au développement futur de KBC. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier explicitement Mme Vladimira Papirnik pour ses efforts, ses contributions et son engagement de longue date au sein de notre Conseil d'administration. Pendant de nombreuses années, ses idées et sa contribution ont aidé à façonner le processus de prise de décision du groupe. Je souhaite à Mme Vladimira Papirnik beaucoup de succès pour l'avenir".

