KBC Groep: Wijziging in de Raad van Bestuur van KBC Groep

Op advies van het benoemingscomité van KBC Groep heeft de Raad van Bestuur beslist om mevrouw Diana Rádl Rogerová voor te dragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als nieuwe niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC Groep en lid van het Auditcomité, het Risico- en Compliancecomité en het Benoemingscomité van KBC Groep. Mevrouw Rádl Rogerová zal mevrouw Vladimira Papirnik vervangen, wiens mandaat als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van KBC Groep afloopt. De benoeming van mevrouw Diana Rádl Rogerová is al goedgekeurd door de Europese Centrale Bank.

Diana Rádl Rogerová heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële adviessector met een grondige kennis van financiële markten en beleggingsstrategieën.

Ze is een van de oprichters en eigenaars van de Tsjechische investeringsgroep "Behind Inventions".

Tot 2022 was Diana Managing Partner van Deloitte in Tsjechië, een positie die ze bekleedde sinds 2016. Tussen 2018 en 2022 bekleedde Diana tegelijkertijd de functie van Chief Strategy Officer voor Deloitte Europe. Binnen deze rol was zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de wereldwijde strategie door alle Europese business units (Audit, Tax and Legal, Consulting, Financial Advisory en Risk Advisory) van Deloitte.

Sinds 2006 was Diana Audit Partner bij Deloitte in Praag waar ze audit-diensten verleende aan grote banken, vastgoedbedrijven en beleggingsfondsen.

Diana studeerde in 1996 af aan de VSE University of Economics and Business in Praag met een Master's Degree in Internationale Handel, Monetaire Economie en Bankwezen. In 2022 won Diana de titel van Tsjechische Manager van het Jaar.

Koenraad Debackere, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, becommentarieerde de aankondiging van vandaag als volgt: "Ik ben verheugd om mevrouw Diana Rádl Rogerová te verwelkomen in de Raad van Bestuur. Haar ruime ervaring in de internationale financiële sector en bedrijfsomgeving, haar grondige kennis van de financiële markten en haar passie voor innovatie en technologie zullen haar in staat stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van KBC. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om mevrouw Vladimira Papirnik uitdrukkelijk te bedanken voor haar inspanningen, haar bijdragen en haar jarenlange inzet in onze Raad van Bestuur. Gedurende vele jaren hebben haar inzichten en input het besluitvormingsproces van de Groep mee vorm gegeven. Ik wens mevrouw Vladimira Papirnik alle succes voor de toekomst."

