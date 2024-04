Verkkokauppa.comin vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu – etenkin kiertotaloustoimet etenivät vuonna 2023

Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 2.4.2024 klo 15.00

Verkkokauppa.com on julkaissut vuoden 2023 vastuullisuusraportin osana yhtiön vuosiraportointikokonaisuutta. Raportissa käsitellään laajasti yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemistä vuoden 2023 aikana, sisältäen muun muassa yhtiön vastuullisuusohjelman tavoitteineen sekä päästölaskennan kokonaisuudessaan.

Vastuullisuus Verkkokauppa.comin strategiassa

Vastuullisuus on keskeinen osa Verkkokauppa.comin strategiaa, jossa tavoitteena on myös palveluliiketoiminnan laajentaminen tarjoamalla kestäviä vaihtoehtoja tuotteiden ostamiselle. Verkkokauppa.com työskentelee päämäärätietoisesti vastuullisuusaiheiden eteen.

Vastuullisuustyön kohokohdat vuonna 2023

Vuonna 2023 panostettiin erityisesti kiertotaloutta tukevien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sekä omaan henkilöstöön.

Lanseerasimme kiertotaloutta edistävän Vaihtokauppapalvelun, jonka myötä asiakas voi myydä toimivan käytetyn elektroniikkalaitteensa takaisin

Moninkertaistimme käytettyjen tuotteiden valikoiman

Myimme tarpeeseen ja pidimme palautusprosentin matalana: hutipalautusten osuus oli 0,7 %

Panostimme oman henkilöstön osalta muun muassa oppimiskulttuuriin ja työhyvinvointiin ja puolitimme työtapaturmat. Monimuotoisuutta edistettiin perustamalla monimuotoisuustyöryhmä ja palkkaamalla seniorikokemusasiantuntijoita loppuvuoden sesonkiin.

Kuvat liitteenä: 1) Raportin kansi 2) Vastuullisuus Verkkokauppa.comissa

Lisätietoja:

Johanna Stenbäck, Head of Sustainability

Verkkokauppa.com Oyj

johanna.stenback@verkkokauppa.com

puh. 040 820 3957

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.

