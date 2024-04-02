人工智能、性价比：商科教育的动机日益演变

雷斯顿，弗吉尼亚州, April 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着世界在经历了动荡的一年后渐渐走向稳定，期间见证了地缘政治冲突、经济不确定性、动荡的就业市场和颠覆性的技术，个人正将视线转向商科研究生教育，并且有了全新的关注点。根据由管理专业研究生入学委员会 (Graduate Management Admission Council, GMAC™) 发布的一项对全球商学院潜在申请人的年度调查，学生们希望提升自己的技能，同时带着以目的为导向的方式进行学习、工作和生活。该研究显示，超过三分之二的准学生认为，平等与包容以及可持续性对于他们的学习体验至关重要或非常重要。此外，四分之三的申请者表示，联合国可持续发展目标中关于消除贫困、零饥饿、清洁饮水和卫生设施以及体面工作和经济增长的努力，对于他们在攻读高等教育时也很重要，以至于如果不将这些主题纳入课程，他们中的许多人就会将学校排除在他们的考虑范围之外。



引起有志于攻读高阶的商科教育另一个因素是变革性的生成式人工智能(Artificial Intelligence, AI) 技术。申请者对 AI的需求同比增长了 38%，现在有五分之二的人表示将 AI 纳入课程变得至关重要。中东和拉丁美洲地区以及千禧一代和男性的兴趣最高。全球对 STEM 认证的商科课程的兴趣在五年内也增长了38%，并在亚洲达到了新的高度，这主要是受到印度和大中华地区的需求所推动。

“2024 年对潜在申请人的调查显示，申请者期望攻读高阶的商科教育，有助于他们在专业和个人目标上提升社会正面影响力。他们对于在不确定的世界中学习宝贵的常青技能，如领导力、数据驱动的问题解决能力以及有效管理科技和人力资本的强烈渴望持续存在，即使他们对学习模式和求学地点的偏好可能会转变。” GMAC 首席执行官 Joy Jones 表示：“我很高兴看到当今的申请者都在努力适应不断变化的全球挑战，来满足永恒变化中的商业环境，从而真正主导自己的职业发展道路。这为商学院提供了巨大的机会，提供各种学位课程和灵活的课程来满足申请者和行业日益变化的需求。”

对灵活性的需求达到新的高度

在过去五年里，全球范围内对混合学习模式的兴趣有所增长，而对于面对面学习的兴趣则有所下降。大多数选择混合学习的申请者希望至少一半的时间可以亲临课堂，其余时间在线学习。这种增长在除中亚和南亚地区外的各个地区都有所体现，非洲和北美地区对混合学习的偏好最高。不出所料 ，与往年调查结果相一致的是，女性更倾向于选择混合式课程，比起男性更多，有20%的女性学生有此偏好，而男性只有15%。

GMAC 研究分析和传播总监 Andrew Walker 表示： “今年的潜在申请人调查增加了越来越多的证据表明，申请者对灵活性的渴望正在增加。” “混合式学习的兴趣在各个地区和人口统计类型中都有所增长，因为混合办公也变得越来越普遍且让人向往。虽然面对面学习在大多数申请者中仍是首选的教学方式，但其在申请者中的主导地位正在逐渐下降。”

经济可负担性和各地区优质院校数量增长重塑全球学生流动性。

虽然美国仍然是大多数商学院申请者的首选学习目的地，但多年的调查数据显示，比以往任何时候都有更多的申请者计划申请在其国籍所在地而非国际学习，尤其是在亚洲、拉丁美洲和东欧地区。例如，现在大多数印度申请者计划申请在其国内进行学习，从 2022 年的 41% 增至2023年的 53%。在他们当中，大多数人提到经济可负担性是主要原因，其次是印度教育系统的良好声誉。与此同时，大中华地区申请者对在美国学习的兴趣有所下降，自2019 年以来下降了 9 个百分点，达到五年来的最低点。尽管中国申请者仍然认为美国与更好的职业生涯准备、信誉良好的教育体系和有吸引力的地理位置联系在一起，但他们对在西欧留学的兴趣在很大程度上保持强劲，大多数人认为西欧的课程通常时间相对较短，且更具性价比。

GMAC 董事会成员、Ventech China 管理合伙人Curtis Alan Ferguson 表示： “随着亚洲不断涌现高质量的教育机构和经济机会，许多申请者选择留在家乡而不是远赴他乡学习也就不足为奇了。” “话虽如此，但在美国和西欧的商科研究生课程由于其教育体系的良好声誉和为申请者在职业生涯做好全面准备等方面，仍然享有相当大的优势。”

关于潜在申请人调查

在拥有超过 15 年来自世界各地区的调查结果后，GMAC 潜在申请人调查为全球商学院研究生教育提供了对正在考虑申请管理专业研究生项目候选人决策的关键见解。今年的总结报告考虑了 2023 年来自 132 个国家的4,105 名受访者收集的数据。其中 42% 为女性，61% 为 Z 世代。美国调查数据中 29% 来自代表性不足的群体。该调查继续探索候选人渠道、课程偏好和职业目标的趋势，今年新增了关于申请者对平等与包容性、可持续性以及健康与福祉的需求在他们的学习体验中发现的新问题。该报告还考虑了对人工智能兴趣的激增；申请者对灵活性期望的演变；来自关键市场的申请者流动性的动机；认证和微认证的趋势；以及申请人持续在职业生涯准备和再培训方面的模式。

关于GMAC

Graduate Management Admission Council（管理专业研究生入学委员会，简称“GMAC”）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。Graduate Management Admission Test™（管理专业研究生入学考试，简称“GMAT™”）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括mba.com, GMAC Tours和BusinessBecause在内的各种GMAC媒体平台来了解MBA和商科硕士课程，与世界各地学校联系，准备和报名考试，并获取成功申请MBA和商科硕士课程的相关建议。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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