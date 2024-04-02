Paramount Business Jets 在香港擴展豪華私人飛機服務

維珍尼亞利斯堡, April 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paramount Business Jets 是一家總部設於美國的頂級私人飛機包機服務供應商，很高興宣布在香港實施戰略擴張。這一舉措旨在滿足亞洲富裕階層對專屬私人飛機服務日益增長的需求。



為了加強我們在當地的業務版圖，我們正在積極與該地區的值得信賴的營運商建立聯繫、在香港委任當地代表，並與為我們尊貴客戶提供高端生活方式服務的公司建立聯盟。此外，Paramount 也在熱烈歡迎有意與這家知名私人飛機公司建立合作關係的附屬公司，該公司以出色的服務和可靠性而聞名。

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利用先進的專有系統來跟蹤傳入流量並監控附屬公司和合作夥伴的互動，Paramount 確保了順暢透明的合作過程。我們的合作夥伴將受益於共享營銷機會，而他們的客戶則可享受一系列獨家優惠，體現了我們對於互利共贏的合作關係的承諾。

自 2005 年以來，Paramount Business Jets 一直為中東地區的尊貴客戶提供服務，現在正見證香港私人包機活動顯著增長。我們作為最值得信賴和最具道德操守的私人飛機包機經紀公司之一的地位，得到了美國 Better Business Bureau 的 A+評級、Google 和 Trustpilot 上的 5 星評級、鄧白氏的白金級評級以及入選 INC 500 名單的支持。

Paramount 在私人飛機包機服務方面提供無與倫比的靈活性，可在 4 小時最短通知期內安排前往和離開任何全球目的地的任何機型航班。我們在即時包機服務方面表現出色，並提供四個等級的飛行會員服務，價格從 10 萬美元到 100 萬美元不等，每個等級都提供獨特的福利。

我們渴望與香港的公司建立與我們的願景相同、追求長期、真誠及值得信賴的合作關係。經過近 20 年的卓越服務歷史，Paramount 毫無疑問是資深旅客的私人飛行首選。

了解更多關於我們在香港的 私人飛機服務 、定價和價值觀，請前往我們網站 Paramount Business Jets 。如有合作查詢及對我們服務的其他疑問，請聯絡 VIPcare@paramountbusinessjets.com 。

關於 Paramount Business Jets：Paramount Business Jets 由前飛行員和 ERAU 航空航天學院畢業生 Richard Zaher 於近 20 年前創立，一直以來都是豪華私人飛機包機服務的值得信賴之選，為客戶提供經過嚴格篩選的最安全可靠的航空器，並以其對安全、質量和客戶滿意度的承諾而聞名。