Mehran Ebrahimi joint le MET – Aéroport métropolitain de Montréal pour y lancer un Living Lab en aérospatiale

LONGUEUIL, Québec, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MET – Aéroport métropolitain de Montréal est fier d’annoncer la nomination du professeur Mehran Ebrahimi à titre de Directeur scientifique du MET. À ce titre, il dirigera le futur laboratoire de recherche et d’innovation de l’aéroport.

« Le projet du MET, c’est bien plus que la construction d’un nouveau terminal pour les passagers, c’est aussi l’ambition de contribuer activement aux développements des technologies aérospatiales et à la transition verte de notre industrie. Nous voulons offrir l’aéroport comme plate-forme de recherche à tout l’écosystème d’innovation. Pouvoir compter sur l’expertise de Mehran Ebrahimi pour piloter la mise en place de ce Living Lab est une chance inestimable » a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de MET – Aéroport métropolitain de Montréal.

Dès le début des premiers vols en 2025, MET sera propulsé parmi les aéroports les plus importants au Canada, faisant de lui un terrain d’étude interdisciplinaire vaste et prometteur pour la recherche universitaire et le développement technologique de l’industrie, tant en environnement, qu’en intelligence artificielle, cybersécurité, automatisation, électrification, gestion des opérations, climat sonore ou bien d’autres secteurs de l’industrie aérienne. Avec un directeur scientifique dans l’équipe du MET – Aéroport métropolitain de Montréal, l’aéroport affirme son leadership à titre d’acteur d’innovation et partenaire de premier plan du pôle d’innovation en aérospatiale de Longueuil.

Afin de piloter les projets, MET – Aéroport métropolitain de Montréal entends mettre en place un Living Lab à même ses installations pour y accueillir des chercheurs, des étudiants et des entreprises innovantes. Sous la direction de Mehran Ebrahimi, ce laboratoire offrira un lieu de travail et un accès privilégié aux opérations et aux infrastructures de l’aéroport pour y conduire des expérimentations et études scientifiques. De plus, ce laboratoire servira de plate-forme pour créer une communauté de chercheurs dans le domaine de l’innovation en milieu aéroportuaire. Le MET souhaite conclure des partenariats auprès d’institutions académiques canadiennes, mais aussi internationales, afin d’y faire la promotion de cette nouvelle vision d’aéroport ouvert et de contribuer avec la plus grande concertation aux défis de notre industrie.

« Pour répondre aux défis colossaux du secteur de l’aviation et de l’aérospatiale, nous devons transcender les paradigmes du passé. C'est dans cet esprit que nous envisageons l'aéroport comme le point névralgique pour la mobilisation et l’articulation des connaissances et des expertises académiques, industrielles et de la société civile. Un véritable carrefour où les idées et les connaissances circulent aussi librement que les avions et les passagers. Notre projet de Living Lab se positionnera comme un acteur majeur dans cette vision novatrice, où la recherche, l'innovation et la collaboration se conjugueront pour façonner l'avenir de l'aéronautique » précise M. Mehran Ebrahimi, nouveau directeur scientifique de MET – Aéroport métropolitain de Montréal.

À PROPOS DE MEHRAN EBRAHIMI

Mehran Ebrahimi, Ph. D., est professeur titulaire au Département de management de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM). Il est membre du réseau international d’innovation et de prospective (r2ip) en plus d’être directeur du groupe d’étude en management des entreprises de l’aéronautique, GEME-Aéro, et de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile à l’UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur le management des connaissances dans les secteurs de haute technologie, notamment l’aéronautique et l’aviation.

À PROPOS DE MET – AÉROPORT MÉTROPOLITAIN DE MONTRÉAL

MET - Aéroport métropolitain de Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire des infrastructures et des terrains. Le MET entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cet aéroport de première importance pour la région de Montréal et pour le pôle d’innovation aérospatial de Longueuil. Nous développons un nouveau modèle aéroportuaire qui priorise le transport aérien à échelle humaine, la transition écoresponsable, la concertation avec la communauté et l’intégration des pratiques d’avant-garde.

Avec une piste principale de 2,4 kilomètres de longueur, MET – Aéroport métropolitain de Montréal est en mesure d’accueillir la grande majorité des avions commerciaux au Canada. Néanmoins, l’aéroport a fait le choix de concevoir ses installations pour n’admettre que les avions monocouloirs les plus silencieux et écoresponsables. Son aérogare commerciale est en construction depuis le mois d’août 2023 et sera en opération à l’été 2025. Il pourra accueillir 4 millions de passagers par année. À seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal, MET - Aéroport métropolitain de Montréal est stratégiquement situé pour les compagnies aériennes et l’aviation d’affaires. Son aérogare offrira aux voyageurs une rapidité, une esthétique et un niveau de confort sans précédent.

