Liquiteck, basée à Valleyfield, rejoint le plus grand fournisseur de solutions d’automatisation de procédés industriels dans l’est du Canada

KIRKLAND, Québec, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contrôles Laurentide, le plus grand fournisseur de solutions d'automatisation de procédés industriels dans l'est du Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Liquiteck, un distributeur renommé de pompes industrielles.



Cette acquisition marque une étape significative dans la croissance continue de Contrôles Laurentide, consolidant sa position en tant qu'acteur majeur au sein d'un écosystème industriel dynamique. En tant que partenaire d'impact d’Emerson pour son territoire, Contrôles Laurentide offre une gamme complète de solutions incluant vannes, instrumentation, logiciels d'automatisation des procédés, et services de fiabilité industrielle, y compris la formation.

Au cours des cinq dernières années, Contrôles Laurentide a réalisé des investissements stratégiques, notamment l'acquisition de deux installations de réparation de vannes, le lancement d'une filiale de logiciel de fiabilité, et l'ouverture d'un centre de surveillance à distance à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. L'ajout de pompes industrielles à son portefeuille renforce la position de Laurentide sur le marché avec une offre plus complète et réaffirme sa raison d’être qui est d'aider l'industrie à prospérer dans l'est du Canada.

« Partout où il y a une vanne contrôlant le débit dans un tuyau et un débitmètre le mesurant, il y a une pompe qui crée ce débit. Cette acquisition stratégique offre une opportunité très intéressante pour les deux organisations de tirer parti de nos forces et de créer des synergies qui stimuleront l'innovation et renforceront notre proposition de valeur auprès de nos clients."

Steve Dustin, Président et chef de la direction, Contrôles Laurentide



Liquiteck, spécialiste des pompes, de la conception de systèmes et des réparations, dessert une clientèle variée dans les secteurs industriels lourds, commerciaux et municipaux. Fondée en 1995, Liquiteck continuera de fonctionner sous son nom actuel, tout en bénéficiant des synergies opérationnelles avec Contrôles Laurentide.

« Nous sommes convaincus que rejoindre la famille Laurentide apportera des avantages concrets à nos clients en termes d'offre de produits élargie, de capacités de réparation améliorées, et de services sur le terrain de qualité." « Nous sommes convaincus que de rejoindre la famille Laurentide bénéficiera à nos clients communs en offrant un portefeuille plus large dans l'approvisionnement en produits, les capacités de réparation et les services sur le terrain. Nous sommes ravis de cette opportunité pour Liquiteck et nos employés. »

Frank Nemec, Président, Liquiteck Industrial Sales Inc.



À propos de Contrôles Laurentide :

Basée à Kirkland, QC, Contrôles Laurentide est un leader de l'automatisation industrielle dans l'est du Canada depuis 1968. L'entreprise dessert divers secteurs tels que l'exploitation minière, les pâtes et papiers, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, le pétrole et gaz, et le secteur énergétique. Contrôles Laurentide est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.