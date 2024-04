ARGAN : Hausse de + 6 % des revenus locatifs au 1er trimestre 2024

Information financière trimestrielle – Neuilly sur Seine, mardi 2 avril 2024 - 17h45



Hausse de + 6 % des revenus locatifs au 1er trimestre 2024

Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2024 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2024 Exercice 2023 Évolution 1er trimestre (janv. - mars) 48,1 45,2 + 6 %

Revenus locatifs de 48,1 M€ au 1er trimestre 2024

Au 1er trimestre 2024, ARGAN, foncière française spécialisée et leader du développement et de la location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 48,1 M€, en hausse de + 6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance soutenue du premier trimestre provient pour l’essentiel de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024, complétée par l’effet année pleine des livraisons de 2023.

Un centre de distribution livré pour DSV Road au 1er trimestre 2024

Au cours du 1er trimestre 2024, ARGAN a poursuivi son développement en livrant à DSV Road un centre de distribution de 4 600 m² situé à Eslettes (76), en périphérie de Rouen. Dans le cadre d’un bail de neuf ans fermes, cette deuxième collaboration avec DSV se caractérise par une empreinte carbone limitée, avec une plateforme labellisée Aut0nom®, Nette Carbone Zéro en phase d’exploitation.

Un rythme de livraisons soutenu pour les prochains mois

En 2024, la très forte dynamique commerciale d’ARGAN se poursuit avec un volume de développements sécurisés de près de 180 M€ pour 170 000 m² au total, avec un rendement moyen approchant 7 %. La rentabilité élevée des projets dont la livraison est programmée en 2024 reflète la capacité d’ARGAN à poursuivre sa dynamique de croissance rentable, portée par un portefeuille d’entrepôts labellisés Aut0nom® sur des emplacements recherchés, dans une logique de partenariat à long terme avec des clients renommés et fiables.

Plus spécifiquement, ARGAN prévoit notamment de livrer trois nouveaux projets sur les trois prochains mois à :

St-Jean-sur-Veyle (01) , près de Mâcon , pour U PROXIMITE (nouveau client), pour un entrepôt tri-température de 31 300 m² et labellisé Aut0nom® qui bordera celui livré à BACK EUROP France en 2023, avec un bail d’une durée ferme de 12 ans ;

, près de , pour (nouveau client), pour un entrepôt tri-température de et qui bordera celui livré à BACK EUROP France en 2023, avec un bail d’une Bolbec (76) , en périphérie du Havre , pour DACHSER (nouveau client) pour un entrepôt labellisé Aut0nom® de 15 200 m 2 jouxtant un site précédemment livré à DIDACTIC en 2022 ; et à

, en , pour (nouveau client) de jouxtant un site précédemment livré à DIDACTIC en 2022 ; et à Mondeville (14), sur le périphérique de Caen, pour un bâtiment Aut0nom® de 82 000 m2 pour CARREFOUR, sur une ancienne friche industrielle de PSA, avec un bail d’une durée ferme de 9 ans.





Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

