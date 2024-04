Communiqué_Nominations Comité Exécutif 02 04 24

2 avril 2024

MÉLANIE FLOUQUET ET ARMELLE POULOU NOMMÉES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE KERING



Kering annonce la nomination de Mélanie Flouquet, Directrice de la Stratégie, et d’Armelle Poulou, Directrice financière, au Comité Exécutif du Groupe à compter de ce jour.

Avec ces deux nominations, le Comité Exécutif compte désormais 13 membres dont 46% de femmes :

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe en charge du Développement des Maisons et Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent

Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint en charge des Opérations et des Finances

Grégory Boutté, Directeur client et digital

Cédric Charbit, Président-Directeur général de Balenciaga

Raffaella Cornaggia, Directrice générale de Kering Beauté

Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable et des affaires institutionnelles

Mélanie Flouquet, Directrice de la Stratégie

Béatrice Lazat, Directrice des Ressources humaines

Jean-François Palus, Président-Directeur général de Gucci

Armelle Poulou, Directrice financière

Bartolomeo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta

Roberto Vedovotto, Président-Directeur général de Kering Eyewear





Mélanie Flouquet

Diplômée de l’EM Lyon et Chartered Accountant au Royaume-Uni, Mélanie Flouquet a travaillé pendant 20 ans chez JP Morgan où elle était Managing Director en charge de l’équipe d’Equity Research sur le secteur du Luxe. Elle est Directrice de la Stratégie de Kering depuis mai 2021.

Armelle Poulou

Diplômée d’HEC, Armelle Poulou a successivement occupé, en France et à l’international, différentes fonctions financières chez Procter&Gamble, Hewlett-Packard et EDF, avant de rejoindre Kering en 2019 en tant que Directrice Financement, Trésorerie et Assurances. Elle a été nommée Directrice financière de Kering en septembre 2023.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

