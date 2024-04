BNP PARIBAS Group: Share buyback - declaration of transactions in own shares from 25 March to 29 March 2024

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares

from March 25, 2024 to March 29, 2024

Press release

Paris, 2 April 2024

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares * Market (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/03/2024 FR0000131104 33 556 62,8117 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/03/2024 FR0000131104 127 162 62,7744 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/03/2024 FR0000131104 45 224 62,8206 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/03/2024 FR0000131104 274 058 62,7690 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/03/2024 FR0000131104 34 019 63,8149 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/03/2024 FR0000131104 94 274 64,0185 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/03/2024 FR0000131104 45 053 63,9801 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/03/2024 FR0000131104 296 654 64,0328 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/03/2024 FR0000131104 35 061 64,9161 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/03/2024 FR0000131104 127 036 64,8968 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/03/2024 FR0000131104 46 612 64,9000 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/03/2024 FR0000131104 255 291 64,8830 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/03/2024 FR0000131104 35 487 65,7379 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/03/2024 FR0000131104 152 400 65,7481 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/03/2024 FR0000131104 47 469 65,7516 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/03/2024 FR0000131104 222 644 65,7238 XPAR * Four-digit rounding after the decimal TOTAL 1 872 000 64,3346

The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:

https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information

Attachment