CP Nexity - finalisation cession activités ADB à Bridgepoint - VE 440 M€

NEXITY FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE SA TRANSFORMATION

ET ACCÉLÈRE SON DÉSENDETTEMENT EN FINALISANT LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION DE BIENS À LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT BRIDGEPOINT SUR LA BASE D’UNE VALEUR D’ENTREPRISE DE 440 M€

Paris, le 2 avril 2024, 17h45

Une étape majeure de la stratégie de recentrage de Nexity sur la régénération urbaine et de nouveaux développements pour les activités de services aux particuliers dont Bridgepoint, société d’investissement parmi les leaders mondiaux, fait l’acquisition

La signature de cette cession avec Bridgepoint est une nouvelle étape de la transformation de Nexity qui recentre ses activités vers un modèle d’opérateur urbain au service des territoires. Le pivot vers la régénération urbaine s’est accéléré en 2023 avec la création de Nexity Héritage, notre marque experte, et la signature d’un accord d’envergure nationale avec Carrefour.

A travers cette opération, Bridgepoint entend donner à la nouvelle entité créée - acteur français majeur des services immobiliers aux particuliers - les moyens de consolider son développement grâce à des solutions sur mesure à tous les acteurs de l’immobilier.

Un partenariat stratégique et financier amplifiant les synergies entre les métiers de services aux particuliers et Nexity

Suite à la levée des conditions suspensives1 et à la consultation des Instances Représentatives du Personnel, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité, l’opération de cession à la société d’investissement Bridgepoint a été finalisée ce jour, dans les conditions annoncées le 21 décembre dernier. Cette opération s’accompagne d’un partenariat stratégique d’une durée de 6 ans, renouvelable 4 ans, entre Nexity et la nouvelle entité, visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de promotion du Groupe.

Ce sera aussi le moyen pour cette nouvelle entreprise, qui compte 3 100 salariés (syndic de copropriété, gestion locative, transaction dans l’immobilier ancien et courtage en assurances), de poursuivre et d’accélérer son développement.

Une accélération du désendettement du Groupe

Sur la base d’une valeur d’entreprise de 440 M€, le produit de cession de 400 M€ pour Nexity reçu ce jour, va être utilisé pour accélérer significativement la trajectoire de désendettement du Groupe (la dette nette était de 776 M€ à fin 2023). La liquidité, solide à fin 2023 (882 M€ de trésorerie et 630 M€ de lignes de crédit non tirées), se trouve renforcée par cette cession.

Facilitation de la transformation

La plus-value dégagée par cette cession donne à Nexity les moyens de mettre en œuvre sans attendre la transformation en profondeur annoncée le 28 février dernier, intégrant la décision d’engager dans les prochains jours le processus d’information-consultation des IRP préalable à la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour aller vers une organisation plus agile, territoriale, multi produits, et plus adaptée aux nouvelles donnes du marché, conditions du rebond en 2025.

« Je suis très fière de continuer à dérouler dans de bonnes conditions la feuille de route de recentrage annoncée l’année dernière. Au nom de Nexity, je tiens à remercier l’ensemble des équipes des métiers d’Administration de biens à qui je souhaite beaucoup de succès avec leur nouvel actionnaire Bridgepoint. La finalisation de cette cession et la mise en place de ce partenariat stratégique sont une étape majeure de la transformation du Groupe vers un modèle d’opérateur urbain, centré sur la régénération urbaine et l’immobilier géré, tout en accélérant son désendettement. Fort d’une organisation plus agile, désendettée, territoriale et multi produits, Nexity sera en mesure de transformer toutes les opportunités du nouveau cycle de l’immobilier qui se profile. ».

Véronique Bédague – Présidente-directrice générale de Nexity

« Nous sommes très heureux de l’aboutissement de cette opération qui doit permettre à la nouvelle société, grâce aux synergies développées avec Nexity, de donner toute sa place à un acteur majeur du secteur immobilier en France. Ce sera l’occasion pour l’entité nouvellement créée de se concentrer sur le développement de services sur-mesure pour la satisfaction de ses clients et pour répondre aux nouvelles exigences, notamment celles de la transition énergétique. »

Vincent-Gaël Baudet – Associé, Responsable de Bridgepoint Europe en France

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint est l’acteur de référence du capital-investissement mid-market en Europe avec près de 40Mds d’Euros de fonds sous gestion. Avec une présence locale depuis plus de trente ans, Bridgepoint est l’un des principaux acteurs internationaux du capital-investissement en France. L’équipe d’investissement de Bridgepoint à Paris accompagne les ETI françaises dans la définition et la réalisation de leurs stratégies de croissance, dans les territoires et à l’international grâce à ses implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Le groupe investit sur des sociétés réputées pour la qualité de leur gestion, opérant dans des secteurs de croissance et résilients. Les sociétés qui ont récemment fait confiance à Bridgepoint comptent Balt, Groupe Bertrand/Burger King France, Empruntis, Kereis, Primonial / La Financière de l’Echiquier, et Vivacy. Bridgepoint est coté à la bourse de Londres. (www.bridgepoint.eu)

1 Autorisation obtenue de la commission européenne au titre du contrôle des concentrations

