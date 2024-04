Joshua Chandler se joint à D-BOX en tant que nouveau chef des finances

MONTRÉAL, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), chef de file mondial en expériences de divertissement haptiques et immersives, a le plaisir d’annoncer la nomination de Joshua Chandler (CFA, MBA) à titre de chef des finances de la Société. Son entrée en fonction se fera le 22 avril 2024 et il supervisera les activités financières et opérationnelles de la Société. Fort d’une vaste expertise de plus de vingt ans en développement corporatif, finance, ainsi qu’au niveau opérationnel, M. Chandler apportera la vision stratégique et opérationnelle nécessaire pour mener D-BOX vers sa prochaine phase de développement.



« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Chandler au sein de notre équipe de direction. Ses compétences diversifiées, ses réalisations passées et son expérience d’affaires seront mises à contribution dans le développement de D-BOX », affirme Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Il contribuera activement au développement de la stratégie corporative et à l'expansion de l'organisation à l'échelle mondiale. »

« Je suis très heureux de me joindre à une entreprise cheffe de fil telle que D-BOX et j'ai hâte de mettre toute mon énergie pour accélérer sa croissance et créer de la valeur pour ses actionnaires », a déclaré Joshua Chandler. « J'ai hâte non seulement d'optimiser nos performances financières, mais également d’aider D-BOX à atteindre de nouveaux sommets d'innovation et de réussite, nous permettant ainsi de saisir les opportunités et de relever les défis en toute confiance. »

M. Chandler apporte un solide bagage provenant de Cook it, Gildan, Morgan Stanley, Fairstone Bank of Canada et Aimia. Dans le cadre de ces différentes expériences, M. Chandler a démontré à maintes reprises, son leadership et a initié et déployé des stratégies afin d’accélérer la valeur des organisations.

Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX, a été nommé chef de la direction financière par intérim de la Société pour la période du 31 mars 2024, date effective de la démission de l’ancien chef des finances de la Société, jusqu’au 22 avril 2024.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. La société Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez D-BOX.com.

