SIKA ÜBERNIMMT UNTERNEHMEN FÜR INFRASTRUKTURSANIERUNG IN DEN USA

Sika übernimmt Kwik Bond Polymers, LLC (KBP), einen Hersteller von Polymersystemen für die Sanierung von Betoninfrastrukturen. Seit über 30 Jahren spezialisiert sich KBP auf die Sanierung von Brückenfahrbahnen und weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Vorzeigeprojekten in den USA auf. Das Unternehmen ergänzt ideal die qualitativ hochwertigen Systeme von Sika für die Sanierung von Betonstrukturen.

KBP verfügt über ein bewährtes Produktangebot, das Polymertechnologien für einen dauerhaften Schutz von Brückenfahrbahnen und anderen Betoninfrastrukturen umfasst. Durch die Steigerung der Lebensdauer von Bauprojekten tragen die Lösungen von KBP wesentlich zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen in der Bauindustrie bei. Mit Hauptsitz und Produktion in der Nähe von San Francisco, Kalifornien, und zusätzlichen Produktions- und Lagerflächen in der Nähe von Pittsburgh, Pennsylvania, ist KBP gut positioniert, um seine Kunden effizient zu bedienen. Die Lieferkette und der Service für die Kunden werden dank der Präsenz und der Expertise von Sika weiter gestärkt.

Die Infrastruktur in den USA steht aufgrund mangelnder Wartung und unzureichender Investitionstätigkeiten über viele Jahre hinweg vor beispiellosen Herausforderungen. Im Jahr 2022 wurde ein Infrastrukturgesetz in Höhe von 1.2 Billionen US-Dollar verabschiedet, das die jahrzehntelange Finanzierung der Modernisierung kritischer Infrastrukturen vorsieht. Die Sanierung von Brückenfahrbahnen wird einen wesentlichen Teil der Investitionen in den Bereichen Strassen und Brücken, Schienensysteme und Verkehrssicherheit ausmachen. Mit dem Zugang zur komplementären Produktpalette von Kwik Bond profitieren die Kunden von Sika von einem breiteren Angebot an dauerhaften Lösungen, um ihre entscheidenden Projekte in den kommenden Jahren voranzubringen.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: «Kwik Bond ist eine perfekte Ergänzung zu Sikas aktuellen Fokus auf Infrastrukturprojekte und zu unserem Produktportfolio. Der anerkannte Sachverstand des Unternehmens in den USA und die beeindruckende Erfolgsbilanz bei langfristigen Sanierungsprojekten passen optimal zur Kultur von Sika. Durch die Erhaltung und Verlängerung der Lebensdauer unserer Betoninfrastrukturen bieten wir der Bauindustrie einen hervorragenden Kundennutzen und erhebliche Nachhaltigkeitsvorteile. Wir heissen alle Mitarbeitenden von Kwik Bond herzlich willkommen im Sika Team.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: