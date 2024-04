Renault Group : CMA CGM Group rejoint Renault Group et Volvo Group comme membre fondateur de Flexis SAS, coentreprise pour une génération révolutionnaire de fourgons électriques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 avril 2024

CMA CGM Group rejoint Renault Group et Volvo Group comme membre fondateur de Flexis SAS, coentreprise pour une génération révolutionnaire de fourgons électriques

Trois acteurs mondiaux dans leurs industries respectives créent une coentreprise, qui sera la plus innovante et la plus performante, pour répondre aux défis de la transition énergétique dans le domaine des véhicules utilitaires légers et de la logistique du dernier kilomètre.

CMA CGM Group aura une participation de 10 % dans Flexis SAS et investira jusqu’à 120 millions d'euros d'ici 2026.

Renault Group et Volvo Group détiendront respectivement 45 % du capital et prévoient d'investir 300 millions d'euros chacun au cours des trois prochaines années.

Philippe Divry est nommé CEO de la nouvelle société et Krishnan Sundararajan COO.

Flexis SAS sera située en France et les fourgons 100 % électriques basés sur une plateforme électronique connectée seront produits dans l'usine Renault Group de Sandouville en France.

Boulogne-Billancourt – CMA CGM Group a rejoint Flexis SAS fondée le 22 mars 2024 par Renault Group et Volvo Group, une coentreprise dédiée au développement de la prochaine génération « révolutionnaire » de fourgons électriques.

CMA CGM, à travers son fonds d’énergie PULSE, prend une participation de 10 % dans Flexis SAS et investira jusqu’à 120 millions d'euros d'ici 2026.

Volvo Group et Renault Group, qui détiennent chacun 45 % dans Flexis SAS, prévoient d'investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

Une coentreprise de trois champions dans leurs domaines respectifs pour répondre aux besoins en fourgons électrifiés

Confrontés au changement climatique, au poids croissant des règlementations sur les émissions de CO 2 et au plein essor du e-commerce et de la logistique associée, les clients professionnels expriment de nouvelles attentes en matière de fourgons électrifiés. Le marché européen pour ces véhicules devrait ainsi augmenter de 40 % en moyenne par an jusqu'en 2030.

Pour répondre à cette demande et mener la décarbonation des secteurs du transport et de la logistique, Volvo Group, Renault Group et CMA CGM Group créent Flexis SAS.

Regroupant trois entreprises de premier plan dans l’agilité d’une start-up, Flexis SAS combine l'expertise industrielle de constructeurs automobiles de classe mondiale et le savoir-faire de l'entreprise numéro un de la logistique automobile.

Les trois entreprises sont réputées pour leur leadership en matière :

- de véhicules électriques et de software, ainsi que de fabrication de véhicules utilitaires légers pour Renault Group,

- de solutions de transport et d’expertise en services sur mesure, temps de fonctionnement et productivité pour Volvo Group,

- de logistique, notamment pour l'industrie automobile, et de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement pour CMA CGM.

Une nouvelle génération de véhicules utilitaires légers fabriquée en France

Les véhicules seront assemblés sur une nouvelle plateforme de type « skateboard » dédiée aux véhicules utilitaires légers 100 % électriques qui offrira une grande modularité pour différents types de carrosserie pour un coût compétitif, et proposera de réelles avancées en matière de sécurité.

Adoptant la nouvelle plateforme électronique connectée, le véhicule embarquera des fonctionnalités inédites de pilotage de l’activité de livraison et de suivi de la performance commerciale, réduisant ainsi jusqu’à 30 % le coût global d'utilisation pour les acteurs de la logistique.

Les services connectés permettront aux clients de disposer de véhicules à jour tout au long de leur cycle de vie. Le fourgon quant à lui offrira une compacité exceptionnelle adaptée à la mobilité urbaine, une grande polyvalence d’usage pour des prestations sur mesure et différentes capacités de batteries ainsi que la première architecture 800 V du marché pour les véhicules de cette catégorie.

La nouvelle génération de modèles sera produite dans l'usine Renault Group de Sandouville, experte dans la fabrication de véhicules utilitaires légers, qui recrutera 550 personnes au cours des quatre prochaines années.

