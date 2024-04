Ontex publiceert jaarverslag en nodigt aandeelhouders uit tot de jaarlijkse gewone algemene aandeelhoudersvergadering

Aalst, België, 3 april 2024 – Ontex, een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiënische artikelen en oplossingen, publiceert vandaag zijn geïntegreerd jaarverslag 2023 en bijhorende documenten en roept zijn jaarlijkse gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeen, die op 3 mei 2024 zal worden gehouden op zijn hoofdzetel te Aalst, België.

Het geïntegreerde jaarverslag over de periode tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023, rapporteert over de financiële en milieu-, sociale en governance data van Ontex voor die periode, evenals over het management en de strategie van de onderneming. Het geïntegreerde jaarverslag 2023 en gerelateerde documenten zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands op ontex.com .

Gustavo Calvo Paz , CEO van Ontex, zei: "Met genoegen stel ik ons jaarverslag voor, waarin we terugkijken op 2023: het eerste jaar van ons transformatietraject. In 2023, na zes opeenvolgende kwartalen van verbetering, hebben we stevige resultaten behaald door ons te focussen op wat waarde creëert: concurrentiële en duurzame innovatie, de best-in-class operationele activiteiten en de uitbreiding van onze activiteiten in onze Core Markets. Onze prestaties zijn het resultaat van de collectieve inspanning van onze mensen en geven ons vertrouwen om onze reis voort te zetten."

Ontex Group NV roept haar jaarlijkse gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeen op vrijdag 3 mei 2024 op haar hoofdzetel te Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, vanaf 14.00 uur (CEST). De agenda, de voorgestelde resoluties en andere documenten met betrekking tot de jaarlijkse gewone aandeelhoudersvergadering zijn te vinden op: ontex.com/agm-shareholderinformation-nl .

Vragen

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 Media Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiënische artikelen en oplossingen voor retailers en de gezondheidszorg, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7.500 mensen voor Ontex in 20 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussels en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

