eQ Oyj Pörssitiedote

3.4.2024, klo 9:00

Jacob af Forselles on nimitetty Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajaksi ja eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään elokuun alussa.

Adviumin nykyinen toimitusjohtaja Janne Larma kommentoi af Forsellesin nimitystä: ”Olen erittäin tyytyväinen, että Jacobista tulee Adviumin toimitusjohtaja. Jacobilla on vahva tausta investointipankkitoiminnasta sekä neuvonantajan että asiakkaan näkökulmasta ja lisäksi monimuotoista kokemusta sijoittamisesta. Nämä luovat erinomaiset edellytykset johtaa Adviumia. Jacob af Forselles, Benedict Landtman (Head of M&A) ja Henrik Calton (Head of Real Estate) yhdessä muiden Adviumin asiantuntijoiden kanssa muodostavat erittäin kokeneen ja asiantuntevan tiimin palvelemaan Adviumin asiakkaita.”

Jacob af Forsellesilla (s. 1973) on yli 20 vuotta kokemusta yrityskaupoista, sijoituksista ja strategiatyöstä sekä asiantuntijatiimien johtamisesta. Tällä hetkellä af Forselles toimii Konecranesin strategiajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa sijoitusjohtajana Ahlström Capitalissa ja eri rooleissa Mandatumin investointipankissa. Hän toimii nykyisin myös Suomen Teollisuussijoituksen hallituksen puheenjohtajana ja Elinkorkolaitos Hereditaksen hallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan Jacob af Forselles on kauppatieteiden maisteri Hankenilta ja oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta.

Advium Corporate Finance Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Janne Larma jää pois Adviumin operatiivisesta toiminnasta vuoden loppuun mennessä, mutta jatkaa Adviumin hallituksen puheenjohtajana 1.8.2024 alkaen.

Helsinki 3.4.2024

eQ Oyj

Mikko Koskimies

Toimitusjohtaja

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,9 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.