SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2024

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S (under frivillig likvidation) (CVR-nr. 32774210)

Likvidator indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø

TORSDAG DEN 25. APRIL 2024 KL. 10.00

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Likvidator foreslår valg af advokat Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert, som dirigent

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Likvidator indstiller, at beretningen tages til efterretning

3. Fremlæggelse af årsrapporten for 2023 til godkendelse

Likvidator foreslår, at årsrapporten godkendes

4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Likvidator forslår, at der disponeres i henhold til den godkendte årsrapport, hvorefter resultatet overføres til næste år

5. Præsentation af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport

Vederlagsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside www.sbs.dk. Likvidator foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

6. Valg af revisor

Likvidator foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7. Eventuelle forslag fra likvidator eller kapitalejere

Der er intet til behandling

8. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Punkterne på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. Afstemningen om vederlagsrapporten, jf. punkt 5, er alene vejledende.

Registreringsdato, adgangskort, fuldmagt og brevstemme

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før den ordinære generalforsamling, dvs. torsdag den 18. april 2024.

Adgangskort

Kapitalejere, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal bestille adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan ske:

Ved elektronisk tilmelding på euronext.com/cph-agm eller www.sbs-group.dk senest fredag den 19. april 2024 kl. 23:59 eller

eller eller Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kan printes fra www.sbs-group.dk, pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com. Tilmeldingsblanketten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 19. april 2024 kl. 23:59.

Adgangskort og stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på www.euronext.com/cph-agm eller www.sbs-group.dk ved brug af Mit-ID eller VP-ID

eller ved brug af Mit-ID eller VP-ID Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra www.sbs-group.dk .

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til cph-investor@euronext.com

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 19. april 2024 kl. 23:59 og brevstemme skal være Euronext Securities i hænde senest tirdag den 23. april kl. 23:59.

Kapitalandele

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000 svarende til 3.208.500 kapitalandele á DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme.

Spørgsmål fra kapitalejerne

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til likvidator blive besvaret.

Indkaldelse med dagsorden, årsrapporten for 2023, vederlagsrapporten for 2023, oplysninger om stemme- og kapitalforhold samt tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanket vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.s b s-group.dk fra onsdag den 3. april 2024.

København, den 3. april 2024

LIKVIDATOR

Vedhæftet fil