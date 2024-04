SAASOFFICE S’IMPLANTE SUR 2.700M² DANS LE PROGRAMME « ECORYZON » À SOPHIA ANTIPOLIS

Dans le cadre de sa croissance, SaaSOffice annonce prendre à bail plus de 2.700m² sur ECORYZON, un programme immobilier écoresponsable développé par COURTIN PROMOTION, au cœur de Sophia Antipolis, première technopole d’Europe.

SaaSOffice, une startup innovante fondée en janvier 2024 par le serial entrepreneur Christophe COURTIN (Santiane, Neoliane, Courtin Investment, Courtin Promotion, Flex-O) et spécialisée dans l'édition logiciel pour optimiser la gestion des espaces de travail, est fière d'annoncer son emménagement à ECORYZON, un programme entièrement réhabilité et développé par COURTIN PROMOTION. Ce déménagement reflète la stratégie de croissance ambitieuse de la proptech et son engagement à fournir des solutions de pointe, aussi bien pour ses talents, que pour ses clients.

ECORYZON, est un complexe immobilier de bureaux aux prestations prime, situé sur un site historique de Sophia Antipolis (ex-Navigator) et se trouve à un emplacement clé, à l’une des entrées principales de la technopole. Ce programme de plus de 5.700m² est le fruit d'une réhabilitation complète menée par le GROUPE COURTIN, la maison-mère de SaasOffice. Entièrement entouré de pins et avec une vue dominante sur la technopole, ECOZYZON offre un environnement de travail dynamique et inspirant, parfaitement aligné avec la culture d'innovation et de collaboration de SaaSOffice. Sur plus de 2.700 m², SaaSOffice dispose désormais de l'espace nécessaire pour soutenir sa croissance et offrir un cadre de travail exceptionnel à ses employés.

Son implantation à ECORYZON permettra à SaaSOffice de renforcer sa présence sur le marché, d'attirer et de retenir les meilleurs talents et de continuer à offrir des solutions innovantes à ses clients. La société est déterminée à maintenir les normes les plus élevées en matière de qualité, de service et d'innovation, et à consolider sa position en tant que partenaire de confiance pour l’optimisation de la gestion des espaces de travail.

Christophe COURTIN, Fondateur et Président-Directeur Général du GROUPE COURTIN, :

« Je suis particulièrement heureux d'implanter SaaSOffice sur ECORYZON, un site historique précédemment connu sous le nom de Navigator pendant 30 ans, que nous avons entièrement réhabilité en collaboration avec COURTIN PROMOTION. Cet emménagement va permettre à SaaSOffice d'accueillir de nouveaux talents et de sa croissance ainsi que celle de ses effectifs. En effet, nous avons récemment annoncé le recrutement pour SaaSOffice de plus de 100 collaborateurs dans les prochains mois »