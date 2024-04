Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 16 mai 2024

Paris, La Défense, le 3 avril 2024 – Les actionnaires de Nexans sont informés que l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le 16 mai 2024 à 14 heures 30, à Urban Station – Espace du Centenaire, 189 rue de Bercy, 75012 Paris, France. L’Assemblée sera diffusée en direct et disponible en différé sur le site internet du Groupe.

L’avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 3 avril 2024. Il inclut le projet d’ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet www.nexans.com.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

maellys.leostic@nexans.com







Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

