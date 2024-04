Provectio annonce une levée de fonds de 3,5 millions d’euros

Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, annonce une levée de fonds réalisée auprès de Generis Capital Partners pour mener à bien sa nouvelle stratégie de croissance et accélérer son développement sur les régions ouest, nord et île de France.

Fondée en 2004, Provectio est une entreprise innovante en services informatiques managés qui allie croissance et innovation avec un fort engagement RSE. Elle se spécialise en informatique prédictive, offrant des solutions en infrastructure réseau, cybersécurité, cloud computing, télécommunications et infogérance. Sa croissance constante reflète son engagement envers la proximité client et la réactivité. Basée historiquement en Bretagne, Provectio propose également ses services en Pays de Loire et Normandie. En croissance régulière, l’entreprise réunit une cinquantaine de collaborateurs, bénéficie d’un parc clients de 500 PME et réalise plus de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Étoffer l’offre de services managés existante

Provectio ambitionne de faire évoluer son offre de service et de lancer de nouveaux packages spécialement créés pour répondre aux besoins spécifiques des PME. Ce faisant, les clients pourront se reposer sur une offre de services managés à forte valeur ajoutée et indispensable pour mener à bien leurs projets de transformation numérique. Dans ce contexte, Provectio vient notamment de lancer une offre de cybersécurité. Le nouvel apport de capital permettra aussi de travailler en plus grande proximité avec les partenaires technologiques existants, de tisser de nouvelles alliances et d’accélérer la stratégie d’innovation de la société.

Renforcer la croissance et les parts de marché sur les régions ouest et nord

Au-delà de la croissance organique réalisée chaque année par l’entreprise (de l’ordre de 15 % par an), la société souhaite procéder à des opérations de croissance externe ciblées sur les régions ouest, nord ou Région Parisienne. Dans ce contexte, Provectio ambitionne de se rapprocher d’entreprises affichant des expertises similaires. Cela permettra de simplifier les processus d’intégration des équipes et de délivrer rapidement de nouvelles offres aux clients dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux ou encore des télécoms par exemple.

Maxime CHARLES, Président de Provectio « Nous sommes fiers d’ouvrir notre capital à Generis Capital Partners qui partage notre vision et qui va nous permettre de passer un nouveau cap pour mener à bien notre plan stratégique. Véritable bras armé des DSI, Provectio leur propose de s’appuyer sur des offres industrielles pour relever leurs défis IT et bénéficier d’un support de qualité à tout moment. »

Generis Capital « Nous considérons que Provectio dispose de tous les atouts pour devenir un des leaders sur le marché des services informatiques managés, devenir un acteur important à l’échelle régionale et nationale et s’afficher en consolidateur crédible sur ce marché en croissance ».

https://www.provectio.fr/