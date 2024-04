Combodo nomme sa nouvelle Directrice Business

Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, fait évoluer son équipe de direction et nomme Sylvie Lerayer au poste de Directrice Business. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du lancement de la nouvelle stratégie de croissance de l’éditeur et d’une forte traction de ses activités. Sylvie Lerayerdevra développer les parts de marché de Combodo et veiller à l’accompagner dans son développement en France et à l’international. Pour ce faire, elle travaillera étroitement avec l’équipe de Direction de l’éditeur et avec ses partenaires.

Sylvie Lerayer, diplômée de l’EM Strasbourg et d’un executive MBA chez Kedge, a d’abord travaillé dans de grands groupes avant de se concentrer sur le développement de startups et PME. Après avoir occupé des postes en communication et marketing, elle a contribué au développement commercial européen d’un éditeur de logiciel, puis à l’optimisation opérationnelle d’une PME industrielle.

Sylvie Lerayer, Directrice Business de Combodo « Aujourd’hui, ma vision transverse me permet de prendre en compte toutes les contraintes d’une entreprise pour l’amener sereinement vers l’atteinte de ses objectifs. Je suis heureuse d’apporter cette expertise chez Combodo. Nous bénéficions d’un positionnement unique sur le marché en associant ITSM et Open Source. Cette posture nous permet de compter parmi les acteurs les plus innovants du marché et d’accompagner au mieux l’ensemble de nos clients dans leurs projets. »