Verizon donará $70K a organizaciones latinas en Filadelfia

FILADELFIA, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El jueves, 4 de abril Verizon llevará a cabo un evento en una de sus tiendas llamado Poderosas en Philadelphia donde participarán algunas de las principales líderes latinas de la ciudad. Además, se ofrecerán fotos profesionales libre de costo a los miembros de la comunidad que asistan y se celebrarán las nuevas donaciones de la empresa de $70,000 a organizaciones latinas locales que fomentan la inclusión digital, la educación, la capacitación de los jóvenes y las pequeñas empresas.



El evento se llevará a cabo de 5 a 7 p.m. en la tienda de Verizon en 1430 Walnut Street en Filadelfia. El evento más reciente de la serie Connected by Cultura por Verizon seguirá inspirando el desarrollo de la fuerza laboral local a través de una mesa redonda, oportunidades para hacer contactos a través de un reclutador de Verizon y un fotógrafo que tomará fotos profesionales para que los asistentes las utilicen en solicitudes de empleo y sitios web profesionales. Las nuevas donaciones de Verizon combinadas de $70,000, beneficiarán a la Cámara de comercio hispana de metro Filadelfia, Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce , a Xiente , al Congreso de Latinos Unidos , a Concilio , y al instituto Latino Partnership Institute .

La mesa redonda, moderada por Adriana Dawson, directora de compromiso con la comunidad de Verizon, contará con latinas agentes de cambio de toda Filadelfia. Las panelistas incluyen a la Dra. Michelle Carrera Morales, directora ejecutiva de Xiente; Julia Rivera, jefa de asuntos exteriores del Congreso de Latinos Unidos; Jennifer Rodriguez, presidenta y directora ejecutiva de la cámara de comercio Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce; y Paula Umaña, directora de resiliencia comunitaria de United Way de Greater Philadelphia y Southern New Jersey. El objetivo de la conversación es dar a conocer las historias de las panelistas, sus trayectorias profesionales y el impacto de su labor en la transformación de la comunidad latina de Filadelfia.

“Estoy entusiasmada por el compromiso de Verizon de apoyar y empoderar a las comunidades latinx de Filadelfia para que florezcan y prosperen,” dijo Umaña. “Al crear un espacio para tener conversaciones significativas y celebrar las extraordinarias contribuciones de nuestra gente, fomentamos una cultura de inclusión y equidad. Me uno a ustedes con gratitud y humildad para elevar las voces latinxs e impulsar un futuro de éxito y oportunidades compartidas para todos.”

“En Verizon, nos enorgullece presentar nuestra serie Connected by Culture en Filadelfia para seguir celebrando a la comunidad latina y resaltar la contribución de las líderes latinas y sus organizaciones para hacer avanzar a nuestras comunidades,” dijo Adriana Dawson, directora de compromiso con la comunidad de Verizon. “Esto forma parte de nuestro compromiso continuo de servir a nuestros clientes, comunidades y socios con orgullo y cultura.”

En consonancia con el plan de negocio responsable Citizen Verizon de la empresa, este evento resalta el compromiso continuo de Verizon con el desarrollo de la fuerza laboral, incluyendo el programa gratuito de Verizon Skill Forward, que proporciona a las comunidades acceso a cursos en línea de desarrollo de habilidades, a ritmo propio y dirigidos por expertos, ofrecidos a través del socio edX . Sin necesidad de tener experiencia previa o un título universitario, los participantes de Verizon Skill Forward pueden acceder durante un año y sin costo alguno a los cursos en línea de edX, dirigidos por expertos y diseñados por universidades y expertos del sector, incluyendo cursos específicos en español.



Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $134 000 millones en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

Contacto de prensa:

Chris Serico

christopher.serico@verizon.com

908-227-8097