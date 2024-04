Communiqué de presse

IGM Financial choisit Eviden pour la fourniture de services de cloud computing

Paris, France – 3 avril 2024 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée par IGM Financial Inc. (IGM) (TSX : IGM), une société de gestion de patrimoine et d'actifs de premier plan au Canada, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un an pour la migration de ses actifs de centre de données existants vers une solution moderne, agile et sécurisée basée sur les plateformes Microsoft Azure et Google Cloud.

Grâce à sa suite d’outils Cloudamize Studio, à Cloud Migration Center et à ses capacités de pointe en matière de modernisation, Eviden accompagnera la transformation numérique en cours d'IGM et soutiendra la migration de l'entreprise vers le cloud.

L'évaluation des risques étant essentielle au processus du client, l’expertise d’Eviden dans la mise en œuvre d’une architecture agile et évolutive permettra à IGM d'atténuer les risques et de garantir une meilleure visibilité pour le reporting et la remédiation. La fourniture combinée de solutions offrira à IGM un modèle cloud natif qui permettra d'obtenir un retour sur investissement et de générer des résultats commerciaux grâce à un contrôle, une vitesse et une évolutivité améliorés.

« L’accent mis sur les partenariats d'Eviden entre clients et hyperscalers s'inscrit dans une stratégie visant à regrouper compétences et connaissances spécialisées pour garantir un processus de transformation réussi et efficace », a déclaré Ed Nemes, Directeur d'Eviden au Canada, Groupe Atos. « Cette collaboration renforce notre position sur le marché canadien des services financiers et constitue une étape majeure dans les efforts déployés par IGM pour moderniser ses plateformes technologiques, mais aussi assurer des opérations technologiques durables et innovantes dans un paysage commercial en rapide évolution. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Eviden. Sa solide expertise nous permettra d'accélérer et de moderniser notre infrastructure technologique », a déclaré Sam Burns, Directeur des systèmes d'information d'IGM Financial. « Il s'agit d'un tournant majeur dans notre transformation numérique qui nous permettra de mieux répondre aux besoins financiers des Canadiens. »

Eviden possède une solide expertise et entretient des partenariats de longue date avec les plus grandes sociétés de cloud public, notamment Microsoft Azure et Google Cloud, permettant de proposer des approches numériques personnalisées aux clients qui sont à la recherche de solutions multiples. En janvier, Eviden a annoncé la signature d'un contrat de cinq ans avec Microsoft pour piloter sa transformation numérique et améliorer les capacités des entreprises de technologies avancées, après avoir conclu en novembre un partenariat visant à aider les clients de tous secteurs à migrer vers le cloud et faciliter leur utilisation d'Azure OpenAI Service.

Avec plus de 19 500 experts cloud à l'international et quatre cloud centers mondiaux, Eviden est un partenaire de confiance qui fournit conseil et expertise en matière de transformation à chaque étape du continuum cloud, garantissant ainsi à ses clients agilité commerciale, optimisation continue, innovation rapide et croissance. Pour en savoir plus sur Eviden Cloud, cliquez ici.

