Admirals laiendab oma kohalolekut MENA piirkonnas

Abu Dhabi globaalse turu (ADGM) finantsteenuste reguleeriv asutus (FSRA) on väljastanud litsentsi Admirals MENA LTD-le investeeringute valdkonna reguleeritud tehinguid juhtima alates 2. aprillist 2024. Admirals MENA Ltd tegutseb 2. kategooria litsentsi alusel.

Sergei Bogatenkov, Admirals MENA Ltd juht, nimetab seda sammu ettevõtte pühendumise ja strateegilise visiooni tulemuseks. "Osalemisega 2019. aastal Eesti presidendi ja äridelegatsiooni visiidil Araabia Ühendemiraatidesse, tekkis ettevõtte jaoks esmakordselt mõte laieneda MENA piirkonda. Täna, kui MENA piirkond on muutumas üheks olulisemaks ärikeskuseks maailmas, on ilmne, et meie ettenägelikkus polnud mitte ainult strateegiline, vaid eluliselt oluline. Meie teekonda siinseks positsioneerimiseks on saatnud otsusekindlus ja visadus. Kui vaatame tulevikku, põimub Admirals'i tulevik MENA piirkonna omaga. Seega, meie kohalolek siin pole mitte ainult valik, vaid vajadus," ütles Sergei Bogatenkov.